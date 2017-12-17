一周经济焦点：世界贸易秩序飘摇不定 美国税改法案或带来新的一击

路透柏林12月15日 - 在过去一周，阿泽维多(Roberto Azevedo)作为世界贸易组织(WTO)总干事，对为期三天的布宜诺斯艾利斯部长级会议进行成果总结时，失望之情显而易见。会议的结果就是没有结果。

资料图片：2013年10月，华盛顿，美国国会大厦。REUTERS/Jonathan Ernst

面对美国尖锐的批评以及其他国家的否决，来自全球160多个国家的代表们未能达成任何新协议。最终，他们甚至不能就一份联合公报达成一致。

未来一周打击可能接踵而至，美国共和党议员们旨在推动全面税改议案在国会获得通过。批评人士表示，这份议案中提出的保护主义措施与WTO规定相抵触。

“我们日后回顾时可能发现，2017年或许标志着基于规则的自由贸易秩序开始结束，这一体系开始瓦解，”布鲁塞尔智库Bruegel的高级研究人员Andre Sapir说。他称这是一项“重大忧虑”。

美国总统特朗普已经弱化了WTO作为一个解决争议论坛的作用。他当初赢得大选，靠的就是在竞选中承诺将奉行“美国优先”原则，保护美国劳工免受他所认为的中国等国的不公平贸易行为的伤害。

过去几个月里，华盛顿方面否决了几位WTO裁决贸易纠纷的新法官任命，可能导致未来几年该组织的争端解决机制陷入瘫痪。

“新一届美国政府不想要多边框架，而是希望达成双边协议，”Sapir说。

他对此持批评态度，“这将会造成倚强凌弱的局面，遵循的是丛林法则。”

华盛顿方面这种明显的变化令自由贸易的拥趸们感到迷惘。他们觉得，在过去几十年里，美国不仅支持这种被WTO章程奉为圭臬的多边决策和基于规则的仲裁机制，而且也从中获益颇多。

**威胁经济成长**

在他们看来，特朗普满口保护主义言辞，是对全球经济成长与繁荣的一大威胁，因为关税以及进口限制、登记手续和政府对国内供应商提供支持等等这些贸易壁垒，使得所有人的成本都上升。

国际贸易秩序的逐步解体亦有可能损害欧盟特别是德国的中期出口前景，目前欧元区经济正受益于国际市场对该地区制造业产品的需求大增。

出口反弹是德国经济上升的一项关键助推因素，出口在该国国内生产总值(GDP)中仍占到40%以上的比重。美国是德国最重要的单一出口市场，仅排在欧盟后面。

不过这条战线也已经变得模糊不清。

有迹象显示，其他国家也认同特朗普对于中国贸易行为的担忧。欧盟和日本在过去一周也誓言要反击那些扭曲市场、加剧行业产能过剩的政策，包括向国有企业提供补贴以及技术转让要求。

在WTO会议无果而终后，现在美国税改可能对自由贸易再踹上一脚。欧盟以及欧洲五大经济体的财长们已经对美国税改计划中的内容发出警告。

在一封给美国财长努钦的信中，英国、法国、德国、意大利和西班牙表示，美国的减税计划与WTO规定相抵触，违反双重征税协定。

欧盟执委会在另一封信中警告努钦，税改议案中的一些内容可能会严重阻碍欧美之间的贸易和投资流动。

欧盟执委会称，某些条款对外资企业具有歧视性。德国最大的制造业请愿团体--德国BDI工业联盟则更加直言不讳。

“这是明显的保护主义，”该团体提及税改议案中的一些税种。

华盛顿方面会讨论出什么结果，仍然不清楚，但即便国会议员决定在最终法案中删除某些有争议的举措，特朗普还是会执着于无需与国会磋商的单边贸易行动。

到目前为止，他还没有兑现竞选时的一些承诺，比如退出北美自由贸易协定(NAFTA)或是向德国和日本车企在美国本土以外生产的汽车等商品大幅征收进口关税。

但格朗普已命令美国商务部着手调查，进口钢铁是否威胁到美国国家安全，是否应该实施全面进口限制。

欧洲盟友们警告特朗普，这样的行动可能引发全球贸易战，因为贸易伙伴可能报复，以威胁本国安全为理由对美国某些商品设置贸易壁垒。

彼得森国际经济研究所高级研究员Chad P. Bown说，美国对中国心存担忧，但特朗普的举措也许最终不能把中国怎么样，却会无辜伤及加拿大、德国、日本、墨西哥和韩国等贸易伙伴。

Bown在一份研究报告中警告说，特朗普这套保护主义政策可能最终导致国内使用钢铁和铝为原材料的行业面临更高的成本。(完)