《一周经济焦点》IMF总裁拉加德的建议：趁天公作美修屋顶

路透伦敦10月6日 - 在刚刚过去的这周，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在哈佛大学发表演讲时谈到了一些好消息：世界上有近75%的地方经济在复苏。

那么，为何她的演讲却有着“该到修理屋顶的时候了”这样一个带几分悲观色彩的主题呢？

其中一个原因，就是IMF需要为所有人操心，而不仅仅是那些表现不错的。如果世界上近75%的经济都在增长，就说明有超过25%的地方没有增长。

这些地方有一些是在非洲，这也不是头一回了。非洲的两大经济体尼日利亚(奈及利亚)和南非才刚刚摆脱了衰退，脚步可能还没站稳。

IMF对该撒哈拉沙漠以南地区的最新预估为2017年料增长2.6%，比对全球的预估低了约整整一个百分点，而且还不到1999-2008年平均增速5.6%的一半。

“复苏并不全面，”拉加德对哈佛的听众讲道。“一些国家增长得太慢，去年有47个国家的人均国内生产总值(GDP)出现负增长。”

这就带出了拉加德为何对复苏志庆有所保留的第二个原因--不均衡。

毫无疑问，国家与国家之间的差距已经缩窄，拉加德对哈佛的名流们也是这么说的。比方说，中国、巴西和印度如今都是主要经济体了。但各个经济体本身内部而言，有许多人被遗落在后。

这其中大多数是“底层的10亿人”，这个概念是经济学家保罗·科利尔(Paul Collier)在2007年出版的同名书籍中提出来的，这些人完全与全球经济脱钩，无法享受任何全球化可能带来的财富。

但其他有些人身处发达经济体，虽然他们相对不那么贫穷，眼下却对自身的落后牢骚满腹。这些人从英国的公务人员，到荷兰的小学教师，再到澳洲部分地区的护士，不一而足。

特朗普当选美国总统，英国公投决定脱离欧盟，以及德国极右翼势力的温和崛起，都普遍被认为是反映了全球经济成果分配不均所引发的不满。

因此，拉加德强调现在需要做的是：富裕国家应当扩大支出，央行应当更清晰地同外界沟通，而公共债务需要降至可控的水平。

这也解释了她演讲的主题，也就是引用肯尼迪说过的一句话，“沉浸在复苏的温暖里或许很舒服...但修理屋顶的最好时机是天公作美的时候。”

**欧洲的问题**

欧元区也脱不了干系，虽然经济走在意外平稳的增长道路之上，但也正面临两个潜在的破坏性威胁。

首先，西班牙加泰罗尼亚地区的分裂派可能在未来一周单方面宣布独立。

先撇开政治不谈，这样的举动可能导致西班牙国内生产总值(GDP)锐减近20%，就像是美国一下子同时失去了加利福尼亚和佛罗里达两个州。

欧盟该怎么处理这类事情，只会让已为英国退欧头疼的欧盟再添新愁。失去加泰罗尼亚的西班牙尚能留在欧元区四大经济体之列，但规模要小得多了。

如果欧元怀疑论者在明年的意大利大选中得势，则将会给欧元区带来第二个冲击。这些欧元怀疑论者中的一些人想要脱离欧元区。

德国经济正在昂扬前行，最新数据显示8月工业订单飙升。而法国国家统计局将2017年该国经济增长预估上调至2011年以来最高位。

但这两个国家也无法凭一己之力独挑大梁，这或许正是欧洲央行(ECB)温和而缓慢地撤回刺激措施的一个原因。(完)