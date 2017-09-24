美股展望：风险升高意味着作空波动率交易已后续乏力

路透纽约9月22日 - 美股长期的低波动率使得押注持续平静变成热门且有利可图的交易，但交易商和策略师警告称，这种交易的风险已升高，同时获利潜力已缩减。

美股市场波动率--每日股价波动--在今年多数时候徘徊在纪录低位附近。

衡量投资者预期股价波动程度的指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数今年平均为11.4。这比近30年历史中任何可比时期都来得低。

强健的企业获利、令人鼓舞的经济成长，以及如果遭遇麻烦，全球央行将会出手救助市场的看法，协助股市不会大起大落，而那些押注市场平静者也屡试不爽。

VelocityShares每日放空短期波动率指数ETN今年则上涨约100%。该指数是只要波动率下滑或持平就能赚到钱。

但一些交易商益发慎防这类交易的风险升高。

“由于这类作空交易已有一段时间都表现不差，很多人被蒙蔽，产生了一种虚假的安全感，”Typhon Capital LLC的Volatility Group共同主管Matt Thompson表示。

“我们仍在作空波动率，但我们更加蠢蠢欲动了。”

**波动率相关的ETP**

尽管有许多方式来作空波动率--押注较低的股票波动--但投资者对这类交易的热衷在波动率相关交易所交易商品(Exchange Traded Products，ETP)的增加中体现得尤为明显。

根据巴克莱资本，前两大作空波动率商品所管理的资产规模为28亿美元，其对波动率的曝险为史上最高。

但该交易太受欢迎，使得风险升高。

这些商品持有近月和次月波动率期货，每日买进和卖出这些合约，以使其波动率曝险与市场上股票波动水平一致。

德意志银行驻纽约股票衍生品策略师Salil Aggarwal表示，“可能会有反馈效应，或许出脱引起更多的卖出。”

他并称，“风险/报酬考量将暗示将把仓位减至更好管理的水平.”

**风险VS报酬**

法国巴黎银行股票和衍生品策略主管Anand Omprakash表示，但投资人冒险所得的报酬不能和过去相比。

Omprakash预估，交易商目前承担作空波动率风险所得的回报，略低于2013年1月以来的平均历史水准，且比2016年中每月报酬少了约6%。

他表示，“2016年多数时候的回报要比2017年多数时候来得好。”

“我不知道是否有必要说这类交易已经后继乏力了，但我不认为其能提供像去年一样的经风险调整后报酬。”

由于风险已高，策略师警告一或两次大意外就可能让数月的获利一扫而空。

反向波动性商品XIV，今年指数虽大涨一倍，但8月却下跌了11.4%，因股市波动一度回升，受到对美国总统特朗普推动经济政策能力的担忧升高所致。

可以肯定的是，不是所有人都蜂拥押注波动率升高，但专家们警告，投资人从此刻起要作空波动率，应该要谨慎行事。(完)