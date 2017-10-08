美股展望：政府减税计划促使基金经理押注自动化类股（更新版）

10月4日，纽约证交所内的交易员们。REUTERS/Brendan McDermid

(新增第四段个股最新股价表现)

路透纽约10月6日 - 特朗普政府计划调降公司税，或将为自动化业者股价火爆的涨势再添薪柴。

来自Columbia Management Investment Advisers、Hodges Capital以及Hood Capital的基金经理表示，他们预期企业将利用部分的税务减免投资于高成本的机械，以求未来能够节约劳工成本。

这对于Cognex Corp (CGNX.O)等业者是一大利多，他们制造所谓的机器视觉(machine vision)系统，这类系统可在电子仓储中迅速整理并并完成订单，另外还有Faro Technologies Inc (FARO.O)等制造三维(3D)测量工具的业者，这类工具可以协助航太产业组装线降低劳工成本。

Cognex周五股价触及52周高点，Faro股价则是收在38.20美元，逼近8月所及的年内高点40.60美元。

“资本稀缺是妨碍企业在进行合理投资的原因。投资于自动化将可迅速获得报偿，”Columbia Acorn (LACAX.O)基金投资组合经理Matt Litfin表示，该基金持有Cognex股票。Cognex股票今年以来上涨80%。

自动化企业今年股价整体上涨，因为在薪资上涨且失业率低的情况下，美国企业想办法保持利润率和生产率。

Robo全球机器人和自动化指数ETF(ROBO.O)资产规模达14亿美元，今年以来上涨逾35%，几乎为标准普尔500指数13.5%的涨幅的三倍。该ETF包含罗克韦尔自动化和Intuitive Surgical等大盘股。

很多基金持有的股票今年以来上涨了90%，包括无人机生产商AeroVironment(AVAV.O)、齿轮生产商Harmonic Drive Systems(6324.T)和激光企业IPG Photonics(IPGP.O)。

罗克韦尔自动化(ROK.N)和艾默生电气(EMR.N)等自动化大盘股今年以来的回报也很强劲，不过小盘股整体上股价涨幅更大。

自特朗普去年11月当选美国总统以来，Robo ETF周周都有资金流入，部分是出于对调降公司税的憧憬。投资者8月初以来向该基金投入4.61亿美元，当时特朗普政府开始公开讨论减税计划，拟将公司税率上限从35%下调至20%。

多位重量级共和党议员抨击特朗普政府计划可能增加联邦赤字的问题，因此税改计划能否获得通过还充满问号。但基金经理人表示，他们认为不论税改法案是否通过，自动化工业类股涨势将会持续。

“即使金融危机已过去八年，企业现在仍非常关注于获利，尽可能维持效率及生产率，”Hodges小型股基金投资组合经理Eric Marshall指出。该基金规模为7.43亿美元。

他指出，在企业试图降低劳工成本，而更多州调升最低薪资之际，智能锅炉及餐厨设备制造商Middleby Corp (MIDD.O)料将受惠。

Middleby今年以来股价持平，一部分是因为旗下部分独立型瓦斯炉产品发生瑕疵及召回事件后，Viking高端产品线的销售放缓。Hodges指出，尽管遭遇此一打击，但随着许多餐厅进行扩张，房价高企促使更多屋主为厨具升级，Middleby看来将持续增长。

“这家公司拥有一些有利于它的长期趋势，如果企业税调降，只会加速这些趋势，”他称。(完)