美股展望：景气循环类股能否续扬 端视全球经济扩张势头而定

路透纽约10月13日 - 美股当中特别仰赖经济增长的板块最近抓住市场这波涨势，一旦全球经济浮现更多扩张迹象，则有望维持这种走势。

10月13日，美国纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

能源、工业和金融等板块9月跑赢标准普尔500指数1.9%的涨幅。这些板块之前落后于标普500指数，后者年内迄今涨14%，且接连刷新纪录高位。而获利较不受经济周期影响的科技和医保类股，先前早已引领2017年的涨势。

股市投资者如今的疑问在于：9月只是走势落后、景气周期类股的补涨，抑或可在经济增长的带动下持续上涨？

“如果这只是均值回归交易，那么或许涨势还会持续几周，然后又回到原来的领涨板块，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示。“如果更多的是受基本面推动，那么涨势应会持续更久。”

随着企业即将集中公布第三季业绩，考验将在下周到来。工业巨头通用电气(奇异,GE)(GE.N)和霍尼韦尔(Honeywell)(HON.N)、铁路公司CSX Corp (CSX.O)和Kansas City Southern(KSU.N)、以及钢铁企业纽克(Nucor) (NUE.N)的业绩将为人们了解美国经济的健康状况提供线索。

9月股市的涨势，包括小盘股大涨，再现了特朗普2016年11月当选总统后的那波行情。

涨势出现在相同的板块，人们原本期待共和党人领导下的联邦政府能够推动减税和放松监管计划，从而提振经济增长。但随着特朗普难以在立法方面取得任何重要进展，这些动力便消退了。

现在投资者表示，这些板块的股价9月再度大涨，在一定程度上是受政策方面预期的驱动，因特朗普加速推进税改计划。

“通过许多方式，我们开始复制特朗普胜选后的市场表现，”美国保德信金融集团首席市场策略师Quincy Krosby说。

但是，美国乃至全球经济形势的改善为景气循环类股的涨势提供了信心。

对比经济数据与预期的指标--花旗美国经济数据意外指数处在五周高点附近，自今年夏季触及多年低点以来一直处于上升趋势。

国际货币基金组织(IMF)本周将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。

美国商务部上月上修第二季国内生产总值(GDP)成长率至3.1%，此前估值为3%。

“我们有着更为优异的数据，”明尼亚波利斯Leuthold Group首席投资策略长Jim Paulsen表示；他同时提到许多指标上扬，例如工业大宗商品及油价走强、以及波罗的海交易所乾散货运价指数上扬等等。

Paulsen称，“这些都某种程度地反映经济动能的现实情况，这并非一次性地、和特朗普政策调整大饼预期有关。”

10月的第一周，各界似乎都押注在景气循环行业上；根据理柏数据，上市交易基金(ETF)中以大型产业的金融(XLF.P)、工业(XLI.P)、能源类(XLE.P)有资金流入，而科技(XLK.P)及医疗保健(XLV.P)则可见到资金流出。

“这些表现落后的类股正在酝酿一些动能，”密西根州特洛伊市Ameriprise的全球市场策略师Anthony Saglimbene表示。

业绩有可能左右这股动能。今年科技类股已上涨29%，在各类股中表现最佳，科技企业第三季获利料录得12.2%涨幅，比工业与材料等景气循环类股的预估获利高出逾一倍。

圣路易市Edward Jones投资策略师Kate Warne表示，全球成长的“强劲程度还不足以让投资者放心，他们将持续观察那些公司公布的业绩，看其能否像科技与医疗保健业企业那样持续公布强劲获利。”

“景气循环类股如欲持续优异的表现，那就一定要看到全球经济成长是否加速的信号，甚至是与今年迄今相比较的情况。”Warne表示。(完)