美股展望：企业季度财报中 飓风余威犹在

路透旧金山10月20日 - 在美国南部和波多黎各肆虐之后，飓风哈维、伊尔玛和玛丽亚的余威又在美国企业财报中闪现。

2017年10月20日，纽约证交所内的交易员们。REUTERS/Brendan McDermid

一方面，8月和9月的致命风暴严重打击保险业，使之目前面临数以十亿美元计的财产损失索赔；另一方面，许多零售业者、制造企业和银行也感受到了痛楚。

根据汤森路透，包括哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)、达美航空(Delta Airlines)和好市多(Costco)(COST.O)在内，最近几周公布三季度业绩的标准普尔500指数成分企业中，有超过一半的公司在与投资者的电话会议上表示，飓风在一定程度上损害了公司业务。

“我们估计，飓风的影响令这一季哈雷戴维森零售销售业绩下滑幅度增加约1.5-2个百分点，”这家摩托车生产企业的财务长John Olin周二对投资者说，之前公司宣布季度每股盈余下滑。

这是10多年来最严重的一次大西洋飓风季节，造成住房、企业和公共基础设施的损毁，200多人死亡，正常的经济活动陷于瘫痪。

至少48家标普500指数成分企业的高管在季度电话会议上对投资者表示，公司业务受到飓风的负面影响。

美国合众银行(U.S. Bancorp)(USB.N)和雅培(Abbott Laboratories)(ABT.N)亦称，公司的业务还受到9月墨西哥地震的影响。墨西哥是两家公司的重要市场，这次地震中有369人丧生。

美国国际集团(AIG) (AIG.N)估计，飓风哈维和伊尔玛给公司造成的税前损失各约10亿美元，玛丽亚最高为7亿美元，包括墨西哥地震在内的其它自然灾害损失约为1.50亿美元。

圣保罗旅行者保险(Travelers Cos.)周四表示，哈维和伊尔玛造成的破坏使公司认列7亿美元灾害损失，不过季度获利降幅比华尔街担心的要小。

根据汤森路透I/B/E/S，预计第三季标普500企业非GAAP原则的每股获利平均增长4.2%，为一年来最慢增速。

保险业预计季度获利下滑63.3%，剔除这部分企业后，标普500企业的获利料增6.9%。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二表示，飓风哈维和伊尔玛拖累了9月工厂的生产活动，并弱化美国工业生产的反弹。

不过，这些风暴并未让股市迭创新高的脚步停下。根据汤森路透Datastream数据，标准普尔500指数2017年以来涨幅达15%，按获利预估计算的市盈率为18倍，为2002年以来首见。

标普财产意外险类股指数周五触及纪录高点，在全数回补哈维飓风肆虐期间录得的跌幅后继续攀高。许多投资者相信，保险公司为弥补损失将提高保费，而提高了的保费标准将一直沿用下去。

制造企业Dover (DOV.N)执行长Robert Livingston表示，飓风哈维迫使该公司德克萨斯州工厂关闭了四五天，之后由于加班以及恢复生产的相关成本，令公司季度每股盈余减少多达0.02美元。

宝洁(P&G) (PG.N)周五表示，由于飓风原因，公司暂停墨西哥湾沿岸业务，墨西哥地震也令公司在当地的业务陷入停顿。

对Constellation Brands(STZ.N)等公司来说，飓风对业绩的负面影响不大。而对另外一些公司来说，飓风意味着新的业务机会。

因德克萨斯州和佛罗里达州有60万户住宅需要修缮屋顶，建筑材料类股USG Corp(USG.N)、Owens Corning(OC.N)以及Eagle Materials(EXP.N)的股价较哈维飓风袭击德克萨斯州之前跳涨了17-30%。

家得宝(Home Depot)(HD.N)自8月底以来飙升9%，因投资者押注房主修理房屋时会前往店中消费。

“这些飓风规模巨大，对劳动力以及支出造成重大影响，”Ladenburg Thalmann Asset Management在纽约的主管PhilBlancato说。“但就好比钟摆一样，早期确实有(负面)影响，但随着重建工作的展开以及库存的逐步增加，我认为情况会走向另一面。”(完)