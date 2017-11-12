美股展望：MLP类股拉开反弹架势 但可能只是昙花一现

路透纽约11月9日 - 业主有限合伙企业(Master limited partnership，MLP)这类股票在2017年遭受重挫，但形势可能变得有利于它们，年底前出现一轮短线反弹可期。

2017年11月9日，美国纽约证交所内的交易员。REUTERS/Brendan McDermid

MLP是一种公开上市的有限合伙企业，因此享有不按公司标准纳税的优惠，但股份却又具有在主要股票交易所上市交易的流动性。

它们通常涉足石油和天然气等大宗商品的生产、加工、储存和运输，因此对于相应大宗商品价格的波动非常敏感。而在低利率环境下，这些企业的丰厚派息也提高了自身的吸引力。

然而今年却出现了一种脱钩的情况，美国原油和布兰特原油自8月底以来攀升约20%，但MPL股价却没有随之跟上。

“如果要把油价、利率、信用息差(creditspreads)，所有这些今年迄今的表现考虑进去，我觉得MLP今年以来应该有10%的涨幅才对，”BMO Private Bank驻芝加哥的投资主管Jack Ablin说。

“油价升破每桶55美元，利率依然相当低，美国石油生产看来颇为强劲--如果把这些因素用三角定位的办法加以评估，那么MLP股价应该比现在高得多才是。”

近期路透调查结果表明，油价涨势可能在波动中延续至2018年，因石油输出国组织(OPEC)主导的限产计划料将延长，抵消美国产量增加的影响。

尽管油价攀升，但Alerian MLP指数.AMZ自8月31日以来已经跌逾4%，今年迄今跌幅将近15%。而标准普尔500指数同期却分别上涨逾4%和15%。

股价的下跌让MLP变得便宜，再加上这些股票派息丰厚，在低利率环境下应该会增大对投资者的吸引力。

根据汤森路透数据，Alerian指数成分股的平均股息收益率为7.8%。Enbridge Energy Partners(EEP.N)和Suburban Propane Partners(SPH.N)便属其中的高收益股，股息收益率超过9.5%。

“买了这些价格低廉且收益很好的个股，就可以坐在家中安心赚取股息收益了，”Wedbush Securities在旧金山的高级副总裁Stephen Massocca说。

“幸亏还有这些高额股息，可以抵消许多(股价下跌的)痛苦。”

不过，有一个因素可能对MLP不利，那就是季节性因素：投资者在年底前会开始落实税损卖盘(tax-loss selling)，届时会卖出那些表现不佳的股票以降低或抵消资本利得税。

Alerian指数与油价本身的相关性也降低了，与美国原油的50日相关系数为负0.66，相关程度为四年来最低。因此，在油价上涨同时，MLP却背道而驰。

这或许表明，投资者并不相信油价会延续涨势。

“(油价)进入熊市超级周期，在这些漫长的时期里油价难以上涨，因为到处都有太多的供应难以消化，”Wells Fargo Investment Institute的实质资产策略主管John LaForge说。

“如果油价无法升破60美元并立于60之上，新增加开采项目的依据就不存在，我不会押注MLP上涨的。”

美国原油与Alerian MLP指数间的相关性：reut.rs/2zPA4Sa

(完)