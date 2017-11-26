美股展望：“隐性对冲”默默开展 证明投资人未被牛市冲昏头

路透纽约11月24日 - 在美国股市处于纪录高位，而每日股市波动幅度处于数十年低位的情况下，一些投资人因而担心市场缺乏警戒，但美股选择权(期权)市场数据透露出，投资人绝非毫无戒心。

2017年8月2日，纽约证交所门前的华尔街指示牌。REUTERS/Carlo Allegri

标普500指数.SPX及芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数的期权仓位显示，过去几个月来，投资人已逐渐增加对冲。

“我们没有在桌上看到这些讯息，而且似乎没有人很在意对冲，但不知怎得它就在进行之中了，”纽约MKM Partners衍生品策略分析师Jim Strugger指出。

“这有点在台面下，比较像是隐性对冲，”他说。

标普500指数今年以来涨了16%，正朝连续第八个月录得涨幅前进，这将是自2007-2009年金融危机爆发前到现在的最长连涨纪录。

CBOE波动率指数这个月稍早收于纪录低位。

部分投资人警告称，对于从股市持续平静获利策略的倚赖程度升高，以及多月来股市连涨导致避险成为一种浪费的沮丧情绪，市场极可能因此不堪一击。

近期参加纽约路透2018全球投资展望峰会的与会者表示，投资人最该担心的是荣景期间的自满心态。

然而分析师指出，期权市场显示，投资人承受股市抛盘打击的能力，可能没有波动率指数(VIX)低迷表现所显示的那么差。

举例来说，根据期权分析公司Trade Alert的数据，标普500指数期权未平仓卖权(put)与未平仓买权(call)的比例为2.1比1，接近过去五年此一指标处于最大守势的水准。

指数买权的持有者可在未来以特定的水准买入指标指数。卖权持有者则是可在未来以特定水准卖出指标指数，通常是为了指数下跌进行避险。

分析师称，虽然一部分看跌操作可能是因为投资者通过卖出看跌期权获利，但看跌期权如此之多，表明投资者对防御性布仓的兴趣回归。

“虽然通常在市场波动时，卖出具有很大吸引力，但你可以做出合理假设，有人在买入期权，”MKM的Strugger说。

波动率指数的期权仓位显示，波动率指数看涨虚值期权的仓位也出现类似的升高情况，这种合约暂时还不能获利，只有在波动率上涨时才能获利。

“波动率指数看涨虚值期权的未平仓合约这么高，我倾向于认为市场已大举进行了对冲，”Swan Global Investments投资组合策略主管Aashish Vyas称。

“对我而言，这要比波动率指数的绝对水平还重要，”他表示。

标普500指数与波动率指数期权未平仓合约图表：

标普500指数期权(SPY.P)、iShares Russell 2000 (IWM)以及PowerShares QQQ Trust (QQQ.P)的仓位情况也显示出稳健的防御布局。

虽然数据并未暗示市场很快将迎来崩跌，就像波动率指数要是猛涨将会出现的情况那样，但它的确暗示如果市场波动性未来几个月开始上升，投资者也不会感到意外。

“我并不认为市场存在自满情绪，”芝加哥Equity Armor Investments的首席交易官Joe Tigay说。

“大家为下跌做好了防护，”他说。

纽约联储研究员近期发布的一篇博客文章显示，即便各种期限的期权所反映的整体波动率水平已下降，但较长期期权反映的投资者对波动率的预期依然比短期期权高很多。

这些研究员称，这与金融危机发生前时期的情形不同，在危机发生前的那段时期，投资者对承担一年或一个月波动率风险要求的回报相对差不多，实际上是在押注市场平静状态将会持续到未来。

他们补充称，尽管波动率指数较低，但风险定价的转变显示投资者或许根本没那么自满。(nyfed.org/2zLCYEL)(完)