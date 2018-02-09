美股展望：通胀魅影再现 投资人准备面对更多剧烈震荡

路透纽约2月9日 - 通胀魅影再现，过去几天吓得美股投资人仓皇失措。

经过这段多年来少见的剧烈跌势，下周将公布两项重要美国通胀数据，可能有助于确定究竟美股是会开始回稳，或是会迎来更多颠簸。

美国劳工部周三及周四将分别公布1月消费者物价指数(CPI)及生产者物价指数(PPI)，若数据高于市场预期，则可以预期股市面临更多抛盘及震荡。

美国12月CPI同比上升2.1%，1月CPI料维持大致相同增速。

“如果CPI数据显示通胀较热，这将增添更多不确定性，但如果CPI增幅平平，低于市场预期，可能会见到债券收益率下滑及股市上涨，”Albion Financial Group投资长兼首席经济分析师Jason Ware称。

这个月股市对通胀变得极度敏感。本周稍早的美股跌势，一大部分是受2月2日公布的1月美国就业报告引发。就业报告显示平均时薪同比增幅创2009年6月以来最大。

美国日前通过减税措施、政府扩大举债以支应财政赤字扩大的可能性、以及薪资上升，这些因素都将指标美债收益率推升至近四年高位。

“这就是我们如何开始的，回想周五的情形，这正是我们所处的地方，”纽约B. Riley FBR首席市场分析师Art Hogan说道。

“人们都在谈论股市的风险溢价、利率和通胀，一切正在重来一遍。”

薪资增幅跳升推动指标10年期美债收益率US10YT=RR接近四年前所及的3.0%关口，削弱了股市的吸引力，并令投资者担心通胀形势将迫使美国联邦储备委员会(美联储/FED)以快于市场目前预期的速度上调短期利率。

标普500指数成分股企业目前的收益率为5.4%，低于过去20年的平均水平6.4%。随着债券收益率上涨，二者之间的利差在收窄，导致股票和固定收益产品之间的资产配置发生了变化。

投资者对通胀的担心反映在了路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的基金数据中。数据显示，在过去一周，美国的通胀保值债券基金吸引到8.59亿美元资金，为2016年11月以来最大流入规模。

周四，纽约联储总裁杜德利表示，美联储对于加息三次的预测看似仍是“十分合理”，但表示一旦经济更加强劲，那么有可能会加息更多次。

据汤森路透的数据，目前交易员预测美联储3月会议上加息25个基点的概率是84.5%。

指标10年期公债收益率周四高见2.884%，略低于周一触及的四年高位2.885 %，10年期美债价格尾盘跌6/32，收益率报2.853%。

尽管许多分析师预测，随着全球经济的改善，今年债券收益率将会上升，但收益率的突然波动是引发近期股市卖压的一个很大因素。

标普500指数和10年期公债收益率的10日相关系数目前为负0.79。

道琼工业指数和标普500指数周四均创下2011年8月来最大的两周百分比跌幅。

“速率很重要，”Lazard Asset Management美国股票部门主管、多资产投资部门联席主管Ron Temple表示。

“如果下周(美债收益率)达到3.0%，会吓跑更多人--当下股市的信心很脆弱。”

投资者脆弱的心理可能导致市场持续波动。最近这周市场剧烈震荡，道琼工业指数周一一度暴跌近1,600点，创盘中最大下跌点数。道指过去50天日均波幅为265.76点，为2016年3月以来最高。

纽约大宗商品交易顾问公司Quest Partners高管Nigol Koulajian表示，尽管波动的剧烈程度较本周稍早略微缓和，但一切还不那么明朗。该公司管理资产规模达14亿美元。

Koulajian点名固定收益市场目前为股市短期走势的主要催化因素。

“投资者需要非常非常关注固定收益市场，”他说。“这一催化作用不需要太大。当这个市场被撬动的时候，即便很小的事件也能导致严重崩塌。”

但分析师还警告，债券收益率还没达到应该让投资者担忧的程度，实际上现在的水平只是暗示全球经济更加稳健，本周一些股票的表现说明，市场认为消费者情况也越来越好。

过去30年来，10年期美债平均收益率为4.834%，仍远高于当前水准。

“基本面仍然正面，经济增长强劲且企业获利明显增长，这将帮助股市逐步升高，”圣路易斯Edward Jones的投资分析师Kate Warne表示。

“但这对于预测短期走势作用不大。”(完)