美股展望：美联储新主席鲍威尔国会证词首秀 央妈立场惹疑猜

路透纽约2月23日 - 投资人开始怀疑，在市场动荡时，他们是否还能指望依靠美国央妈的保护。

对于美股这个月的大跌，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席鲍威尔没说什么，只在上周宣誓就任典礼上虚应故事地说“我们将继续警惕任何威胁金融稳定的风险。”

但这位新任联储主席下周将是关注焦点，鲍威尔周二开始发表半年一度的国会证词，将面临来自参众两院议员的质问。美股本月稍早创下在短时间内大跌10.0%的最快纪录之一，许多饱受震撼的投资人，势必也在鲍威尔听证会的广大观众行列之中。

“美股大跌与美联储新旧任主席的交棒同时发生，我不认为这是巧合，”资产管理公司景顺(Invesco)的全球市场策略分析师Kristina Hooper称，并认为前任美联储主席叶伦让金融市场失去戒心。她表示，鲍威尔可能和叶伦大不相同。

美联储总会出手支援惊恐不安的市场，这样的想法又引发了在美联储前三任主席--叶伦、伯南克和格林斯潘任内存在美联储“卖权”的概念。卖权指的是一种对冲策略，投资者可以利用卖权按照事先协议的价格卖出证券，从而实现止损。

虽然美联储并未通过买入股票或出售期权来应对2007-2009年金融危机，但它确实将短期利率推至纪录低位，并买入债券从而压低债券收益率。受美联储政策影响，近年来渴求较高收益率的投资者被迫进入股市，进而推高了股票估值。

“肯定存在叶伦卖权，而是否有鲍威尔卖权仍有待观察，”Hooper表示。

在叶伦任内，美联储自2015年底开始升息，但升息步伐较之前周期缓慢，而且在市场承压时暂缓。2015年和2016年，美国联邦公开市场委员会(FOMC)每年仅升息一次。

美联储目前面临着压力，需要更快采取行动以防范经济可能的过热，因美联储资产负债表和全球利率还带有应急政策的印迹。

美联储周三发布的1月30-31日政策会议记录显示，决策者在该次会议上对有必要继续升息的信心增强，多数委员相信通胀将上升。

“这将是20年来我们看到的较偏鹰派的联储之一，”NatAlliance Securities LLC国际固定收益主管Andrew Brenner周三在报告中称。“鹰派”货币政策制定者在遏制通胀上更为激进。

利率升高可能会吸引资金流出股市，在收益率上升的吸引下转投债市。利率升高也会收紧对消费者以及企业的信贷。

一些投资者甚至认为，美联储不愿伤及市场的做法，可能导致该央行在阻升通胀和防范市场泡沫方面行动过晚。他们认为，经济过热可能需要央行今后以破坏稳定的方式来升息。

太平洋投资管理公司(PIMCO)市场策略师暨投资组合经理Tony Crescenzi称，美联储需要让经济速度降下来一点，这是对它自己好，因为到目前为止联储收紧金融环境的努力尚未取得成功。

但恰到好处地实现平衡并不总那么容易。2008年时，美联储满脑子想的都是通胀，但次级抵押贷款产品让银行资产负债表上出现过度杠杆，引发市场系统性问题，进而导致全球出现1930年代以来最严重的经济衰退。

目光拉回2012年，鲍威尔在担任美联储理事的头几个月里，曾与其他人一起向时任美联储主席的伯南克施压，要求他更清楚表述“缩减”购债的计划。而当伯南克将此计划公之于众，便触发了2013年夏季的债市“缩减恐慌”大跌。

2015年夏季，鲍威尔似乎再次站到“鹰派”行列，称可能需要加息两次。但当年中国股市重挫后他的立场有所缓和，最终联储只在12月加息一次。

后来鲍威尔在讲话中强调，美国长期宽松的货币政策为就业市场复苏留出时间，使失业率从2009年高点10%降至今年1月份的17年低位4.1%。

“市场人士更希望看到美联储采取行动维持经济扩张，这意味着更多加息举措，”Crescenzi称。

美联储不大可能“将股市下跌--尤其是最近的跌势--看做是救市的理由，”他说。(完)