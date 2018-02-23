汇市一周综述：美元借联储鹰派信号反攻 欧元受制央行宽松偏向缺底气

整理 李爽

路透北京2月23日 - 在中国红红火火过春节之际，美元也一改颓势表现旺旺。美联储会议记录释出鹰派讯息，美元指数一举攻破90关口，创下逾一周高位。不过本周尾段反攻动能显得不足，美元随着美债收益率的起伏而波动。

欧洲央行政策会议记录显示，其拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，暗示改变政策仍为时尚早，这种立场亦无益欧元，拖累欧元离开近期高位。

亚洲方面，人民币节后首日创近一个月新低，周五则随隔夜美指调整而震荡上行，短期人民币料续随美指波动。

下周是数据密集公布的一周，其中包括多国消费者信心、贸易收支、PPI、PMI、CPI以及GDP，投资者可望从中研判经济增长和利率政策前景。数位央行官员的讲话和韩国央行政策会议也是关注重点，而重头戏将是美联储新任主席鲍威尔在国会发表上任后的首次证词陈述，从中可一窥其货币政策立场。

**美联储传递鹰派信号**

本周重磅事件当属两大央行--美联储和欧洲央行相继公布政策会议记录，由于恰逢中国农历新年假期，亚洲市场交投淡静不少，这两大事件成了搅动汇市走势的主要题材。

美联储周三发布1月政策会议纪录显示，显示决策者对经济增长和通胀前景的看法更加乐观。这可能会进一步提升对鲍威尔领导下的美联储未来继续升息的信心。这激励美元指数一度升至逾一周高位，突破90关口。

Commonwealth Foreign Exchange首席市场策略师Omer Esiner称,“值得注意的是，自从上次美联储会议以来，我们看见政府已经批准了扩张性很强的预算，1月就业报告中的薪资增长高于预期，1月消费者物价指数也高于预期...所以，尽管会议记录不一定反映出这些数据，我认为美联储可能现在比1月开会时更鹰派。”

然而在美国通胀加速上升的迹象强化金融市场对今年升息三次甚至更多的预期之际，部分美联储官员仍坚持认为，没有必要大幅收紧政策。达拉斯联储总裁柯普朗认为，2018年美联储应该循序渐进、耐心地上调联邦基金利率，升息三次是一个“合理的”基本预期。新任理事夸尔斯呼吁在企业信心上升及美国经济成长加速之际调高利率，同时也表示利率缓步上调是“合宜的”。

本周前半段美元蓄势反弹之势终究不稳，后半程随着与美债收益率的正相关关系而波动。但周线仍有望录得升幅。

鲍威尔下周三开始发表半年一度的国会证词，将面临参众两院议员质询，投资人可趁机一窥其货币政策立场的线索。

**欧洲央行：政策调整尚早**

欧洲央行周四发布会议记录显示，决策者在上月会议上拒绝对政策沟通做出哪怕是象征性的调整，称考虑到通胀疲弱，目前暗示政策正常化仍为时过早。

对欧元走势敏感的决策者称，美国试图通过官员讲话来压低美元的做法，似乎威胁到了几十年来全球主要经济体之间不以竞争为目的盯住汇率的共识，并希望避免政策立场调整引发市场无序反应。这凸显央行决策者对强势欧元的担忧。

该央行的立场也无益于欧元走势，欧元继上周创三年高位后，本周一直后劲不足，虽然仍较六个月前高4.5%，但已经从近期的高位回落了约2%，或可安抚央行决策者。

路透调查显示，尽管目前欧元区经济热络，但料将失去一些动能，通胀要至少等到2020年才会达到欧洲央行略低于2%的目标；该央行将在年底前结束其资产购买计划，之后再过六个月才会升息。

**日本央行新班底的政策前景难料**

日本政府任命央行总裁黑田东彦在4月结束当前任期后继续下个五年任期。这暗示该央行的政策框架不会有重大改变，不过黑田的最大挑战将是为超宽松政策退场铺路。

这一任命基本未扭转日圆兑美元近来的升势。目前日本央行可能还需继续实施超宽松政策，部分是为了避免近期的市场震荡及日圆走升损害经济复苏。

在任命黑田东彦的同时，政府还任命理事雨宫正佳任副总裁，另一个副总裁职位将由学者若田部昌澄担任。

“如果黑田东彦准备让政策朝未来退场的方向调整，若田部昌澄可能会成为阻力，”资深央行观察人士、法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎指出，“央行讯息有可能令市场困惑并带来震荡。”

**人民币节后首日下跌**

人民币兑美元即期在春节后首个交易日周四下跌，中间价贬逾100点，均创近一个月新低，周五则转头上行，盘中一度升近300点至6.33元附近。交易员指出，休假模式仍未结束，市场交投较为清淡，隔夜美元指数调整提振结汇情绪，短期人民币料续随美指波动。

他们并表示，市场对欧洲央行和美联储货币政策走向预期变化，仍是主要货币走势不确定的关键。而中国监管层退出常态式干预后，人民币和国际主要货币的联动关系更为紧密。

路透调查显示，如果美联储如多数分析师预期的那样今年至少加息三次，那么未来一年人民币兑美元将回吐2018年迄今以来的大部分涨幅。不过，少数外汇策略师仍预计未来一年人民币兑美元将上涨，最乐观的预期甚至认为人民币将大幅上涨至5.65，为1992年11月以来最高。(完)