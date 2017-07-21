汇市一周综述：德拉吉“秋季见”引欧元飙涨 特朗普受挫美元流血难止

整理 刘秀红

路透北京7月21日 - 本周美元全线下跌。美元本来就因叶伦上周的鸽派讲话以及令人失望的CPI和零售销售而严重承压，本周又遭政治因素打击。特朗普的新医保法案在参议院失败，人们对特朗普实施减税和推进基建能力的担忧重燃，美元指数周四触及去年8月以来最低水准。

市场聚焦于日本央行和欧洲央行政策会议。日本央行一如预期按兵不动，甚至传达出准备无限期维持宽松货币政策，在“鹰”声阵阵的队伍中显得有些不合群，美元兑日圆跌势因此放缓。

欧洲央行的决定也在预料之中，德拉吉维持在必要时将延长购债计划或扩大购债规模的承诺。他尽管想竭力避免勾起人们对他上月在葡萄牙辛特拉鹰派暗示的回忆，但秋季重新评估购债计划的话语还是让欧元投资者兴奋不已，欧元兑美元一度涨至近两年最高位。

澳元本周表现可圈可点。先是澳洲主要贸易伙伴国中国公布强劲数据，继而澳洲央行7月会议记录显示，央行对经济前景看法更乐观，而且政策委员会还讨论了高于当前1.5%利率水平的中性利率(3.5%)，此外还有良好就业数据助攻，这些成就了澳元本周的亮眼表现。

下周看点颇多。美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定、日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录、7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要等都是重磅。数据面则有英国GDP、日本CPI、欧元区消费者通胀预期指数、美国第二季GDP及PCE物价指数等。

美国数据面较为清淡，周四的日本央行和欧洲央行无疑是本周最大看点。这两家央行的政策最为宽松，任何收紧的迹象、哪怕是一丁点儿鹰派暗示都会令市场大幅动荡，投资者在会议结果公布之前不敢贸然行动。

美元疲态依旧。上周美元已经因为叶伦的鸽派言论以及美国疲弱CPI和零售销售数据而承受重压，本周伊始兑一篮子货币处于10个月低点附近。 雪上加霜的是，美国共和党试图改革或废除奥巴马医保的努力周二在美国参议院失败， 令人更加怀疑特朗普政府能否推进税改、改善基础设施和放松银行业监管等其他重要政策，美元前景因此变得更加黯淡。

空头利用特朗普国内改革再次受挫之机推动美元进一步走低。FedWatch Tool显示，12月份加息25个基点的概率降至43%。 “今年剩下时间的美元前景已经转向看跌，”美国加州Silicon Valley银行的资深汇市交易员Minh Trang表示。

日本央行周四维持货币政策不变，但再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，从而强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。 “日本央行束手无策。美联储和欧洲央行酝酿升息并缩表，而日本央行向相反方向走去，”东海东京调查中心分析师Hiroaki Muto说。 “所传达的信息似乎是，日本央行准备无限期维持宽松货币政策”。日圆对此决议几无反应。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题，暗示不到最后时候，欧洲央行不会做出缩减购债计划这一不可避免的决定。 德拉吉称决策者只会在“秋季”重新评估购债计划。而正是这一席话引发投资者遐想，欧元因此狂飙，兑美元创2015年8月以来最高。 “市场预计9月开始缩减量化宽松(QE)计划，或至少宣布缩减的可能性很高，”TJM Brokerage外汇部门的联席主管Richard Scalone说。

**澳元表现可圈可点**

周初澳洲最大贸易伙伴国--中国公布的第二季GDP数据优于预期，零售销售及工业生产也相当强劲，推动澳元大涨。周二澳洲央行7月会议记录显示政策委员会讨论了中性利率的问题，认为中性利率在3.5%左右，虽低于2007年的5%，但仍表明目前1.5%的利率水平是“扩张性的”。 推动澳元兑美元大涨至逾两年高位0.7905美元。

周四公布的就业数据较为强劲，全职就业人口跳增。澳元一度受数据提振上涨，不过在0.80美元水平遇到较强技术阻力。

但澳元周五跌离两年高位，此前澳洲央行副总裁德贝尔就利率问题表示，全球一些央行近期发表鹰派言论，但澳洲没有追随其他国家升息的必然原因。

**其他非美货币“借美元东风”**

除却各自国家和地区自身的原因，美元的下滑也给其他货币提供了上涨机会。 澳新货币、亚币等均包括在内。人民币兑美元即期周二收升至近九个月新高，之后回跌。 机构对人民币走势的分歧加大，短期人民币趋势料仍看好，但弹性会加大。

英镑是个例外。疲弱的通胀数据打压了市场对英国央行今年将会升息的预期，而且第一轮全面的脱欧谈判情况也不尽如人意。英镑兑美元跌回1.3关口下方，兑欧元更是跌至八个月低位。(完)