汇市一周综述：美国政策面利好助美元 比特币疯涨引人忧

整理 艾茂林

2016年1月21日，欧元、美元、英镑、人民币、日圆和港元等币种。REUTERS/Jason Lee

路透北京12月8日 - 美国总统特朗普突然承认耶路撒冷为以色列首都，令敌友均感不安，一度冲击美元。不过，美国国会通过法案提供资金，暂时避免政府停摆，则令投资者更乐观预期税改议案也将获通过。美元应声回升，兑一篮子货币录得周线涨幅。

路透调查显示美国税改法案将对美元有积极影响，但短期效果不甚明确，美元后市走势或先抑后扬。

全球最大数字货币比特币一路高歌猛进，升穿16,000美元再创纪录新高，但涨势太过凌厉惹投资者担忧，泡沫破裂的警笛愈发响亮。

未来一周大事日程紧锣密鼓，美国、欧元区、英国和瑞士等地央行均将公布利率决议。万众瞩目的美国非农就业报告周五稍晚将出炉，中国下周将召开11月国民经济运行情况新闻发布会，美国、英国和德国的通胀数据也将陆续登场。

美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。

美元指数日内持稳于93.801，本周累计上涨1%。

美国国会赶在周五午夜的截止期限前，于周四通过为联邦政府融资至12月22日的议案，消除了美元面临的一大阻碍。议案将递交总统特朗普以签署成法律。

美国参议院共和党周三同意与众议院就广泛税改法案进行磋商，初步迹象显示议员们有望弥合分歧，在12月22日最后期限前就最终法案达成一致。

“本周市场主要从美国获取交投线索，”U.S. Bank驻蒙大拿州赫勒纳的首席投资官Bill Northey称。

“但从经济角度来看，随着我们开始关注实体经济，我们将得到首个关于就业的‘干净数据’之一”，他表示。他指的是一份不再受到今年飓风影响的就业报告。

美国劳工部周四报告，截至12月2日当周，初请失业金人数减少2,000人，经季节性调整后为23.6万人，连续第三周减少。路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。

美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，大家关注的是2018年还会升息几次。

**后市可能先抑后扬**

路透调查显示，未来一年美元兑其他主要货币或进一步下跌，但大多数外汇交易商认为，美国参议院刚刚通过的大规模减税法案将对美元产生积极影响。

12月4-6日进行的最新月度路透调查发现，回答一个额外问题的外汇策略师中有微弱多数认为，若最终税改法案变化不大，一年后应当也会支撑美元。

不过本周收集的有关美元短期表现的预期明显较为低迷，这表明还不清楚税改会给已然强劲的美国经济带来怎样的提振。

在预计最终税改法案将在一年后支撑美元的分析师中，大约三分之一仍预计未来12个月美元将走软。

“分析显示，已通过的财政改革计划短期内至多给经济带来微弱的积极影响，可能有助于缓解2017年大部分时间美元兑10国集团(G10)货币的颓势，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Roberto Cobo Garcia称。

但在最终税改法案进一步明确、后续刺激措施出台之前，美元下行压力或持续存在。“我们仍然怀疑税改案对投资和效率的影响，这些经济影响将增加潜在产出，而且对美元有利，”BBVA的Garcia称。

此外，英镑未来一年前景稳定，但路透调查的一些外汇策略师预计，如果英国退欧出现正面进展，那么英镑将大涨。对于澳元和新西兰元，分析师认为，澳元跌至六个月低位可能是短暂的；新西兰元则料在近期下跌后企稳。

**比特币疯涨引人忧**

身为全球最大加密货币的比特币本周表现惊艳，在Bitstamp交易所凌厉上冲，一度触及16,615.62美元的纪录高位，周线飙涨逾50%，投资者对比特币泡沫是否即将破裂的争论愈演愈烈。

比特币今年以来估值已大涨15倍之多。根据交易网站Coinmarketcap，比特币最新这波涨势令其市值逼近2,800亿美元。相比之下，沃尔玛市值则在2,880亿美元左右。由于价格急升，美国最大的电子货币交易平台难以跟上交易量创纪录增长的需要。

分析师们表示，Cboe Global Markets旗下的Cboe期货交易所周末将推出比特币期货交易，这助长了比特币的涨势，因各界预期这将吸引更多投资者进入市场。

但与此同时，泡沫破裂的警笛也愈加响亮。支持者认为比特币是一种极好的交易媒介和保值方式。但批评者表示，比特币价格飙升是一种主要靠投机吹大的泡沫，因此其走势很容易大幅反转。在周五震荡的亚洲市场盘中，比特币跌逾12%，跌破15,000美元。

“比特币仍为一场豪赌，因其在很大程度是一项身处未知领域的资产，我们以前都没有经历过，”deVere Group创始人兼执行长Nigel Green表示。“此外，一个几近垂直陡升的资产，通常应会引起投资者的警惕，”他补充道。(完)