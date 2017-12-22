汇市一周综述：美国两大政治事件尘埃落定 欧洲政局波澜再起

整理 王丽鑫

资料图片：2014年10月，法国巴黎，欧元和美元纸币。REUTERS/Philippe Wojazer

路透北京12月22日 - 美国两项重大政治事件赶在圣诞节前双双尘埃落定。几经周折，美国共和党控制的众议院周三最终通过了美国30年来最大规模的税改议案，总统特朗普迎来首个重大立法胜利。此外，参议院周四批准一项拨款议案，以维持联邦政府正常运转至1月19日，在周五午夜的期限逼近前，避免了政府机关出现停摆。

日本央行周四维持货币政策不变，尽管经济强劲的迹象不断增加。这暗示在通胀率仍远低于2%目标之际，日本央行不急于撤走危机模式下的刺激措施。这令预期黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束的投资者感到失望，一度打压日圆，提振美元触及九日高位。

而大洋彼岸则是风波再起。初步结果显示，西班牙加泰罗尼亚分离主义政党联盟在该地区的选举中赢得多数席位，独立派领导人普伊格蒙特有望重新获得对该地区的领导权，这对马德里当局造成打击。欧元应声下跌。

未来一周，日本央行将公布12月20-21日会议纪录，或可从中判断该央行未来政策倾向。另外多国将公布通胀数据。不过下周逢圣诞假期，将有大量投资者离场过节，市场交投料将清淡。

**美国两大政治不确定终落实**

美元周五小升，但周线仍可能下跌，投资者在节前不愿大幅押注。而年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。

本周美国国会通过了全面减税方案，被认为是美国30年来最大规模税改。总统特朗普预计很快将签署立法。减税议案料将至少在短期内提振经济成长，对美元构成支持，但幅度有限，市场人士基本已消化美国税改计划。

“特朗普竞选时的一大承诺--减税，迄今对美元的冲击较许多投资人年内稍早预期的要小 。”Commonwealth Foreign Exchange 首席市场分析师Omer Esiner表示。Esiner相信税改最终对提振美国就业的作用不大。

美国众议院周四批准临时性拨款法案，将避免联邦政府机构在周五午夜的截止期限过后关门，也消除了美元多头眼下的一个威胁。

美元指数本周迄今下跌0.5%。

日本央行周四维持货币政策不变，总裁黑田东彦的讲话强化该行不会急于撤出超宽松货币政策的预期，令一些投资者感到失望。该消息支撑美元兑日圆一度触及九日高点，周五持稳于113.33，周线料上涨0.6%。

三井住友银行分析师Satoshi Okagawa称，“美元兑日圆有可能继续从美债走势中寻获线索”，如果10年期美债收益率继本周触及九个月高位之后，还进一步上行，则美元/日圆可能微幅上涨。

**欧洲政局再起波澜**

加泰罗尼亚周四举行地方选举，西班牙政府希望可藉此除去独立派政党对加泰罗尼亚议会的掌控，并结束其独立运动。然而该地区议会选举计票完成96%后的数据显示，独立派领导人普伊格蒙特有望重新获得对该地区的领导权。

欧元兑美元应声下跌，最新下跌0.3%至1.1837美元，之前最低跌至1.1817。本周以来涨幅收窄至0.7%。

“1.1800水平附近有支撑，这可能会抑制欧元跌势，”瑞穗证券的资深技术分析师Yutaka Miura说。“不过，在每年的这个时候，假日即将到来前，很多市场参与者已离场，交投较为清淡，因此我们需要谨慎观察，”他并称。

**比特币有退烧迹象**

近日狂热的比特币本周显现退烧迹象。虽然大型交易所推出期货比特币有成功上位之势，但这种加密数字货币未得到官方认可。

日本官员对比特币不认可，财务大臣麻生太郎称不能证明比特币是可靠货币，央行总裁黑田东彦称比特币是投机工具，不具支付功能。

而英美官员则认为比特币威胁不大。美国通货监理官奥廷称比特币对美国银行系统的稳定不构成威胁，因银行大多避开比特币，英国央行总裁卡尼称电子货币比特币价值的大幅波动不会给全球金融稳定带来威胁。

Bitstamp交易所比特币周五最新下跌11%，报13,872美元。

下周多个国家将公布通胀数据，日本央行也将公布上次会议记录，由于适逢圣诞假期，市场交投料清淡，在此敬祝各位读者圣诞快乐。(完)