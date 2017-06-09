汇市一周综述：英国保守党意外失利 退欧谈判横生枝节

路透台北6月9日 - 本周“超级星期四”,适逢英国国会提前改选，美国联邦调查局(FBI)前任局长科米出席国会听证会，以及欧洲央行货币政策会议连袂登场，全球市场莫不风声鹤唳，纷纷绷紧神经。

而全球政经局势之诡谲多变，民心向背之不可测，由英国国会大选即可见一斑。英国国会选举结果揭晓，首相特雷莎·梅所领导的保守党未能赢得过半数席次。在无一党取得多数优势，将出现“悬峙议会”的情况下，英国政局恐将更加动荡，退欧谈判亦将凭添变数。英镑周五闻讯一度重挫约2%，至4月18日以来低位1.2705美元。

此外，科米出席美国国会聆讯，指控特朗普将其革职旨在破坏对“通俄门”的调查。由于听证会并未透露更多新的线索，华尔街多认为这并未对特朗普政府构成严重威胁。纳斯达克指数周四收盘创下6,321.76点的纪录高位。美元、欧元和日圆等主要货币波动不大。

欧洲央行周四开会决议维持利率不变，并关上进一步降息的大门。该行认为欧元区经济正在反弹，但未来几年通胀料仍偏低，因此仍需大量发钞。欧元周五延续隔夜跌势。

展望下周，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周三(14日)宣布利率决议，外界普遍预期美联储将会升息。英国、瑞士及印尼央行将于周四发布利率决定，日本央行则将于周五公布利率决议。

**英国大选给特雷莎·梅当头一棒**

英国首相特雷莎·梅所领导的保守党意外失去议会多数席位优势后，欧盟执委厄廷格等官员担心英退谈判能否如期在本月19日(周一)展开，且担忧谈判崩裂的风险加大。

另一欧盟官员指出，目前揣测欧盟将如何应对英国退欧需求的改变，还为时尚早。“我们拭目以待英国下届政府会否改变英退立场，”这位官员称。

特雷莎·梅4月宣布提前大选，希望赢得更大的多数议席优势，以增强退欧谈判实力，这也是欧盟所普遍希望的结果。欧盟领导人认为，通过获得更强的授权，特雷莎·梅将更能与欧盟达成妥协协议，并顶住保守党内部退欧强硬派施加的压力。该派系主张英国拒绝欧盟提出的条款，并可能在不达成协议的情况下退欧。

欧盟其他27个成员国尤其担心，谈判破裂可能导致英国2019年3月30日在没有谈成退欧条款的情况下脱欧，使民众和企业陷入混乱的法律困境当中。而且谈判倘若破裂，英国不可能在退欧后迅速与欧盟达成自由贸易协议。

瑞银在客户报告中说，退欧强硬派在软弱的保守党政府中具有较强实力，可能导致谈判更可能破裂，而且更难达成贸易协议。

FPG证券社长深谷幸司则表示，“不管大选结果可能引发怎样的政治动荡，英国退欧进程仍将继续。美元/日圆等货币反应并不特别大，因为和去年退欧公投不同，这次比较算是国内事件。”

“市场可能上下震荡，英镑最终可能跌落1.25美元。若英镑更接近1.20美元，我认为英镑估值偏低，将具有投资价值，”新加坡银行外汇策略分析师SIM MOH SIONG指出。

**欧洲央行关上降息大门**

欧洲央行周四决议将存款工具利率维持在负0.4%，月度资产购买规模仍为600亿欧元，并将至少持续到12月。

该行决定关上进一步降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表明通胀在未来几年内料仍偏低，因此仍需大量发钞。

欧洲央行下调通胀预期，并表示决策官员并未讨论缩减购债计划，压制欧元的走势。欧元周五早盘即延续隔夜跌势，兑美元下跌0.2%至1.1190美元。

下一个重要的考验将落在9月，届时央行很可能决定是要将购债计划持续到今年以后，还是开始缩减购债。“一个愈发有可能出现情况是，比起市场目前的预期，缩减购债的脚步更慢，所花的时间也更长，”Pioneer Investments债市主管Cosimo Marasciulo表示。

**科米作证指特朗普施压**

美国FBI前任局长科米指责总统特朗普解雇他，是试图破坏对其竞选团队涉俄事件的调查。但科米表明，特朗普并未试图让他放弃全部涉俄调查，只是放弃有关弗林的部分。

“我认为市场对这一事件的警惕性有所降低，因为并没有确凿证据，”Jefferies & Co货币市场分析师Thomas Simons说。“因此，认为特朗普将推进其经济议程的想法并未受到明显影响。”

**美联储下周三料将升息**

“整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议，”FPG证券社长深谷幸司表示。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于下周三(14日)宣布利率决议，在外界普遍预期美联储将会升息下，市场多聚焦在美联储会否为未来几个月进一步紧缩货币政策敞开大门。(完)