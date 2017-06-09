中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月5日-6月9日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.29%。上周的大涨告一段落，本周人民币先扬后抑，市场自觉向中间价靠拢，日内波动已明显收窄。周五英镑在英国大选意外后大跌，拉升美元指数，离岸人民币随之走贬，与在岸市场价差倒挂亦大幅收窄。下周美联储议息会议将召开，市场情绪趋于谨慎，料短期人民币难再有大波动。

公开市场操作:

--中国央行当周如约在公开市场重启了28天逆回购，并超量续做中期借贷便利(MLF)。包括逆回购和MLF在内，单周共向市场净投放2,637亿元人民币。在此情况下，银行间资金市场尽管长期价格有所上行，但总体仍表现稳定。

业内人士称，下周美联储(FED)将公布议息结果，若美国加息，中国跟进上调逆回购等市场利率概率较高。不过考虑到经济下半年可能面临的压力、以及中国与美国实际利差已扩大等，届时中国央行不跟进上调亦未为不可，可密切关注后续动向。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率整体呈区间震荡走势。交易员称，短期市场情绪有所好转，不过整体市场仍是区间震荡走势，5月物价数据基本符合预期，现券反应不大。他们并表示，银行自查结束后的监管政策走向受关注，同时半年末时点资金压力不容小觑，跨月品种利率仍高企，进而压制短券价格，一年和10年国债收益率依然倒挂，对短期市场走势保持谨慎。

票据:

--在长期资金价格走升带动下，中国票据市场转贴利率本周明显上行，其中跨6月末的国有和股份制银行短期票价格达年息5.6%附近；在半年末前信贷规模和流动性安排未最终确定前，转贴利率料仍有上涨可能。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周连续上攻，升至一个半月新高。近期政策面调整带来市场预期的变化，但市场交投仍未见明显放大，在目前存量资金主导的行情下，板块间跷跷板效应仍明显。不过大盘已出现突破形态，后市在指标股走强的带动下，沪综指有望冲击3,200点整数关口。(完)