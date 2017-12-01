中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的11月27日-12月1日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微贬0.04%。本周美国税改进程反复，而欧元表现强劲亦对美元形成牵制，美元指数表现疲弱但基本稳定，人民币亦小幅震荡走势平稳。临近年底客盘购汇有所增加，自营亦跟随交投，日成交量有所放大。不过市场对12月美联储加息已充分预期，料美元难有大幅升贬，人民币近期亦将基本稳定。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周继续“削峰填谷”，单周转为小幅净回笼。因11月底财政投放驰援，资金更趋宽松，央行前四日仅完全对冲到期，周五进入12月更转为暂停操作；不过随着年关将至，跨季跨年需求及MPA(宏观审慎评估)考核等因素扰动下，流动性仍将面临考验。

不过市场人士认为，美联储12月加息预期不减，国内经济走势仍显韧性，结合金融监管去杠杆，预计货币政策中性基调还将岿然不动。虽然年底资金面挑战重重，但央行未雨绸缪63天逆回购持续操作亦有助缓解年末压力，未来料还将继续灵活操作维持资金紧平衡局面。

债市:

--中国银行间债市当周先弱后暖，严监管预期下现券期货周初走弱，但后半周资金转松且包括监管口风或有松动，以及严查恶意做空和规范现券借贷等市场传闻的影响，期现货双双走暖；不过整体情绪依然谨慎，市场主要矛盾仍然存在，监管靴子亦尚未落地，债市趋势性向好的前景依然黯淡，短期市场料维持窄幅震荡走势。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周小幅上涨后略有回落。交易员称，月末时点资金面整体压力尚可，但部分机构出于信贷规模调整，致整体成交活跃度较上周有所升温，不过转贴利率整体变化仍比较有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周延续跌势，不过在3,300点整数关口获短暂支撑。蓝筹权重股由于前期获利盘较大，短期出现明显调整，市场风格尝试向中小盘股进行转换。本周成交量萎缩明显，表明连续下跌后杀跌意愿开始减弱，料下周多空双方将围绕3,300点进行反复争夺。（完）