中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的1月15日-19日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周上涨1.0%，汇价延续震荡上涨走势，盘中短暂升破6.39元关口，刷新25个半月新高。本周人民币大幅上行主要仍得益于美元走弱欧元强势，市场对欧洲央行退出宽松措施预期持续支撑欧元走强；而好于预期的中国2017年全年经济增速数据也助力人民币延续强势；由于市场流动性整体不佳，市场波动较之前有所上升；根据交易机制，如果美指持续偏弱，人民币强势难改。

公开市场操作:

--面对缴税高峰、例行缴准及MLF到期等的叠加影响，中国央行公开市场当周扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

分析人士并认为，短期央行流动性调控边际偏松是为应对季节性资金需求高峰，同时近期金融监管新政连续出台，可能也不乏稳定市场情绪的考量；不过刚公布的经济数据显示基本面保持平稳，而今年降杠杆仍是宏观调控主要任务，中性货币政策基调依旧未变。

债市:

--中国债市当周主要利率债收益率缓步上行，其中10年国开活跃券单周涨幅逾10个基点(bp)至5.13%附近，同期限国债略稳，涨幅仅约4bp。目前来看，春节前后流动性仍是关注重点，现券缺乏明确方向，预计短期内震荡整理将是主基调。

票据:

--中国票据市场当周转贴利率加速冲高，全周上行幅度超过20个基点（bp）。一方面因缴税等因素资金面偏紧，另外此前作为需求端主力的部分大行暂停收票，则直接推动了市场利率跳涨。交易员并指出，春节前资金还将面临进一步压力，预计收票需求难现回暖，加之资金成本也有继续上行动力，预计未来几周转贴利率还有走升空间。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周先抑后扬，股指再创逾两年新高，本周累计升1.7%，录得连五周上涨。短期大盘连续冲高后有调整要求，加之股指在冲击整数关口前多出现反复整荡，料后市股指将出现回调。当周券商股表现较好，券商股去年业绩出现明显好转，成为吸引资金的根本原因。另外券商板块去年的涨幅较小，具有较强的补涨动力。