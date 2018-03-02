中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的2月26日-3月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元CNY=CFXS先扬后抑，本周小幅走弱0.15%，主要受到美联储新主席鲍威尔最新评论强化四次加息预期的打压，不过客盘结汇以及下周中国两会将召开都提振做多热情，再加上市场对美国总统特朗普的贸易战忧虑以及关税议题亦削弱美指升势，美指终未能站稳90.5的关键水准，人民币继续调整的空间料有限。不过随着央行逐渐退出常态性干预，汇市波动幅度明显加大，也不排除人民币汇价在两会期间出现较大波动。

公开市场操作:

—中国央行公开市场本周连三周净投放，规模1,200亿元人民币，助力机构平稳跨月。分析人士指出，进入月初后连两日单日小幅净回笼，仍彰显央行秉承”削峰填谷”调控态度，银行间市场流动性宽松迹象亦有所收敛，不过随着中国两会召开在即，机构预计短期资金面暂时问题不大。

业内人士还认为，目前经济基本面暂时压力有限及金融领域还将去杠杆背景下，货币政策预计还将维持中性偏紧；而3月中下旬美联储将召开议息会议，届时国内季末流动性亦面临一定挑战，中国央行的应对态度将更为关键。

债市:

—中国债市当周现券收益率下跌，主要受益于春节后资金超预期宽松，不过随着后半周资金面收敛，现券回吐部分涨幅。中国两会召开在即，市场继续观望期间央行公开市场操作情况及金融监管方面的更多消息。

票据:

—中国票据市场本周转贴利率震荡攀升，幅度约5-10个基点。交易员表示，春节后流动性整体仍属稳中偏松态势，机构交投热情亦缓步升温，但因月末时点机构信贷规模调整压力不减，转贴利率整体仍较年前小幅上行。交易员表示，步入3月初，预计上旬流动性有望继续向好改善，但毕竟季末月份料月底资金面及规模压力还将继续添忧，转贴利率呈现先下后上走势的概率较大。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周累计下跌1.05%。虽然周一大盘仍延续反弹至近三周新高，但随着外盘开始C浪调整，A股亦难独善其身，展开技术性回调，不过中小市值股受近期舆论氛围影响，走势颇强。沪综指周五收报3,254.53点。(完)