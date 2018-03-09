中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的3月5日-3月9日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元即期CNY=CFXS本周微升0.16%，本周正式进入“两会”模式，市场一方面期待两会能传出有关汇率方面的新线索，同时仍继续关注外部美元指数走向和客盘动向；而从本周人民币汇率表现看，市场仍处于区间波动走势中，贸易战疑云淡化了美联储加息的利好，但欧洲央行本周利率决议后的声明仍相对谨慎，欧元上行乏力。短期市场仍处于各方博弈阶段，预计人民币将延续在6.3-6.36元区间运行。

公开市场操作:

—跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场当周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

分析人士指出，从最新数据看中国经济运行仍稳定，政策调控仍会更为偏重降杠杆和防风险。特别是年初以来为护航春节前现金需求，流动性多数时间都明显偏宽松，若这一局面持续下去，势必引发杠杆率反弹，央行随后还会坚持微调，在”削峰填谷”思路指导下，让资金面维持在基本平衡局面。

他们并认为，3月美联储（FED）升息概率很大，而中国央行本周仅等量续做了到期的MLF（中期借贷便利），而考虑到下周还有MLF到期，这无疑为随后再次进行MLF操作并紧跟FED上调利率埋下伏笔。

债市:

—中国债市当周现券收益率小降。期间历经”两会”报告、银行拨备监管放宽、超预期的出口和CPI数据等多重事件。但因经济基本面大势未改，且资金面宽松，债市维持偏强震荡走势。

票据:

—中国票据市场当周转贴利率持续走高，幅度仍为10个基点（bp）左右。因年初放贷过猛，在监管窗口指导压力下，银行信贷额度普遍偏紧，为把有限的资源留给收益更高的贷款，大多倾向于调整票据规模，出票机构较多。交易员指出，距季末渐行渐近，为应对MPA（宏观审慎评估）考核，银行后续仍有调整信贷规模的压力，预计转贴利率仍有上行动力。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周收升。本周“两会”开幕，市场稳中趋升，但运行节奏偏缓。受会议召开影响，两会主题概念股表现活跃，另外两会期间管理层对支持新经济对表态明显升温，加之富士康快速通过IPO审核，刺激科技成长股集体走强，市场资金和热点有切换至成长股的倾向。(完)