中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的7月24日-28日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周升0.37%。疲软美国经济数据以及温和的美联储会后声明，明显抑制了美联储后续继续加息预期，另外美国总统特朗普依然深陷政治风波，这也限制经济刺激计划落地可能性，人民币汇率趁势上行，盘中刷新逾九个月新高；短期美元缺乏实质性利好，因此每次人民币回调都应是结汇的时机，至少9月议息会议前，人民币仍值得看好。

公开市场操作:

--尽管缴税高峰期已过，但月底前资金面仍显偏紧，中国央行公开市场当周继续护航月末流动性，按全口径统计（考虑MLF）全周净投放1,415亿元人民币，已连续三周净投放。而回顾7月公开市场操作过程，央行“削峰填谷”思路仍十分清晰，货币政策基调依旧稳字当头。

分析人士指出，上半年金融降杠杆初现成效，M2（广义货币供应量）增速连创新低，监管压力也有所放缓，此外市场普遍预期下半年经济增速可能小幅放缓，货币政策应不会再现上半年边际偏紧态势；不过官方近期多次强调降杠杆仍是长期过程，因此政策基调转松亦无基础。

他们还谈到，8月将有6,000亿元定向发行的特别国债到期，续做的可能性很大，不过采取何种方式仍有很多不确定性。若有部分通过转向市场化方式进行，在目前稳健的政策基调下，央行应会定向释放相应流动性，将对资金面的影响降到最低。

债市:

--中国银行间债市当周现券收益率整体窄幅震荡，交投方向仍不够明朗。虽然一级新债招标显示需求仍较为平稳，但是现券二级并未明显跟进，在临近月末时点央行公开市场亦投放幅度有限，资金面仍旧持续紧平衡，同时消息面关于金融监管等政策仍无更多突破，债市在震荡中仍无明显趋势；未来机构暂关注特别国债等如何续作以及对流动性影响，观望心态仍较浓重。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周继续下行，跌幅较上周更为明显。尽管临近月末资金面仍偏紧，不过市场普遍预期跨月后流动性将转暖，而且银行整体规模均较为宽松，加之票源仍相对有限，转贴利率因此持续滑落。交易员并指出，目前市场利率已与机构负债成本相差无几，除非资金价格有进一步松动，否则续降空间有限。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周收创三个半月收盘新高，并连续第六周上涨。分析师指出，本周大型银行股走势仍坚挺，其中工行A股(601398.SS)周中创出九年半新高，对指数贡献较大，中小盘股虽有反弹，但表现弱于市场预期。当前增量资金入场不多，仅靠存量资金运作，部分投资者对短期行情也持币观望态度，令大盘短期内难改震荡格局，短线经消化整理后沪综指仍有望冲击3,300点。(完)