中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(11月27日-12月1日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中美关系：美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定

美国正式通知世界贸易组织(WTO)，反对给予中国市场经济地位，坚持这一立场将使美国政府可以对中国产品征收高额反倾销关税。

--《综述》中国11月官方制造业和非制造业PMI超预期回升，经济稳中有升明显

中国11月官方制造业PMI超预期回升，尤其生产和新订单指数涨幅明显，显示制造业供需两端均衡增长，企业生产经营环境进一步改善；当月非制造业PMI亦持续高位运行，表明中国经济仍具韧性，稳中向好的运行态势没有改变，四季度整体表现或不像市场原本担心的那么疲软。

--中国数据：财新11月制造业PMI降至五个月新低，经营预期指数创纪录低点

财新中国11月制造业PMI指数环比小幅下滑，并创下五个月新低，其中新订单增速再度放缓，经营预期指数也跌至有纪录以来最低；但产出指数四个月来首次环比上升，出厂价格指数连续六个月扩张，让市场略感宽慰。

--《图表新闻》中国债务节节高升，降低负债数年却成效不彰

多年来中国高层一直宣称把降低高负债的政策举措作为优先要务，但这方面的成效并不明显。相反，路透分析则显示，中国企业的债务在这段时间节节高升，9月底时债务还以四年来最快速度增长。

--中国经济：鼓励民间资本参与PPP，加大基建领域开放力度--发改委

中国国家发展改革委表示，鼓励民间资本参与政府和社会资本合作（PPP）项目，不断加大基础设施领域开放力度，除国家法律法规明确禁止准入的行业和领域外，一律向民间资本开放，不得以任何名义、任何形式限制民间资本参与PPP项目。

--中国经济：仍面临较大下行压力，明年初一季度可能反应出来--银监会官员

中国银监会国有重点金融机构监事会主席于学军称，中国经济仍将面临较大下行压力，有可能在明年初一季度反应出来。中国经济运行中存在国有企业和民营企业两种不同的体制和运作模式，这也是长期以来宏观调控常陷入“一放就乱、一管就死”怪圈的根本原因。

--《综述》中国10月工业利润持续高涨，但PPI增速趋降或致2018年利润压力渐增

在工业品价格持续走高，钢铁石油和高端技术等行业利润高增带动下，中国10月工业企业利润持续高速增长，尽管同比增速较前月有所下滑，但仍处于年内较高水平。不过鉴于PPI增速趋降，工业利润增速在年末至2018年或有放缓的压力。

--《特写》北京安全大清查推升房租扶摇直上，城市管理如何不再简单粗放？

缘起于11月18日晚上的北京市大兴区西红门镇新建二村发生重大火灾事故，中国首都北京眼下正在开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动。这让诸多工作生活在北京城中村的人卒不及防地被限令在短期内搬家，也推升了北京房租扶摇直上。

--中国房地产：北京等超大城市房价长期上涨趋势不会有变--专家

中国城市和小城镇改革发展中心理事长李铁表示，优质资源集中、人口流入，加之控制供给，使得北京等超大城市房产物有所值，高房价不可避免，而且长期上涨的趋势不会发生变化。

--中美贸易：中方强烈不满美对华铝合金板发起双反调查--商务部

针对美国商务部近日发布公告，对自中国进口的通用铝合金板自主发起反倾销反补贴调查的做法，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中方对美方此举表现出的贸易保护倾向表示强烈不满。中方也将采取必要措施，维护中国企业的合法权益。

【金融】 --《市场热谈》中国监管层调研资管新规机构意见，注重政策平稳落地

中国大资管行业新规征求意见稿发布已一周有余，围绕着银行理财产品估值体系如何重构以及存量规模不小的非标资产如何处置等问题，业内仍在等待监管细则的出台。而考虑到政策要切实有效可行，并防止多项箭在弦上的政策叠加共振造成风险等多重因素，监管层对大资管细则进行适应性调整正行在途中。据多位银行资管人士透露，央行金融稳定局正在让银行反馈对资管新规的意见，并结合工作实际研究提出修改意见。

--《分析》中国在十九大后采取去杠杆行动，市场意识到风险成真

中共十九大会议闭幕之后，中国政府宣布去杠杆化改革的速度之快，给中国市场的投资者敲响警钟：风险已经变成现实。

--全球金融：中国-中东欧银行联合体成立，国开行提供20亿等值欧元贷款

中国国务院总理李克强表示，中国-中东欧银行联合体正式成立，国家开发银行将提供20亿等值欧元开发性金融合作贷款；中国并支持中东欧国家各类企业到中国发行熊猫债，支持双方合作项目开展人民币融资业务，支持商业性和开发性金融机构为双方合作项目融资，从而进一步拓宽融资渠道。

--新闻稿：中国加强防控金融风险将推高企业违约率--标普

标普全球评级预期，随着中国政府继续加强金融体系风险防控，中国境内债券违约或将上升。然而中国大型公司的债务偿付能力仍将保持稳定。

--中国金融：严监管升级大势所趋，更多监管措施将陆续出台--金融时报

中国央行旗下媒体金融时报称，近期资管业务监管标准统一和网络小贷公司暂停批设，透露出的监管信号是非常明显的。如果说这是十九大后金融严监管升级的“第一枪”，那么可以预见，未来在整治金融乱象、防范金融风险方面，还会有更多监管措施陆续出台。

--中国基金：10月底公募基金资产规模创历史新高，货币基金高歌猛进

中国基金业协会最新数据显示，截止10月底，中国公募基金管理的资产规模达11.34万亿元人民币，创历史新高，其中货币基金高歌猛进，规模单月增长逾3,700亿元。

【固定收益】

--《分析》中国央行精准调控单周转净回笼，年关将至流动性仍考验重重

中国央行公开市场本周继续“削峰填谷”，单周转为小幅净回笼。因11月底财政投放驰援，资金更趋宽松，央行前四日仅完全对冲到期，周五进入12月更转为暂停操作；不过随着年关将至，跨季跨年需求及MPA(宏观审慎评估)考核等因素扰动下，流动性仍将面临考验。

不过市场人士认为，美联储12月加息预期不减，国内经济走势仍显韧性，结合金融监管去杠杆，预计货币政策中性基调还将岿然不动。虽然年底资金面挑战重重，但央行未雨绸缪63天逆回购持续操作亦有助缓解年末压力，未来料还将继续灵活操作维持资金紧平衡局面。

--中国信用债：11月信用债发行难度加大，单月取消发行888亿元创年内次高

据路透不完全统计，11月中国债市共有71只短融、超短融、中期票据、商业银行金融债等取消或推迟发行，规模总计887.5亿元人民币，仅次于今年4月的1,263亿元，为年内单月取消发行规模次高，显示随着债市持续走弱，信用债发行难度加大。

【外汇】

--中国外汇：外储的功能是平准市场需要，无心理关口之说--外管局副局长

中国国家外管局副局长陆磊称，外汇储备的功能是平准市场的需要，并没有心理关口之说；恰如本币吞吐起到了对通货膨胀逆周期的调节，储备吞吐是对跨境资本流动的逆周期调节。

--中国外汇：10月服务贸易逆差178亿美元，货物和服贸顺差环增超2倍--外管局

中国国家外汇管理局公布，10月份服务贸易逆差178亿美元，逆差额较上月的222亿美元减少20.19%，其中旅行差额占比达到86.24%，运输差额占比达到25.30%。另外，当月货物与服贸顺差245亿美元，较上月的79亿美元环增210%。

--中国外汇：将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务--外汇交易中心

为促进中国银行间货币掉期市场发展，降低市场整体信用风险，中国外汇交易中心发布通知称，将在银行间市场开展货币掉期交易冲销业务，参与机构暂定为银行间市场人民币外汇货币掉期会员。

--离岸人民币：财政部在港发70亿元国债，两年期利率3.9%超额认购1.66倍

中国财政部在香港发行70亿元人民币国债。其中，面向机构投资者招标发行65亿元，包括两年期40亿元、五年期20亿元、10年期5亿元，中标利率分别为3.90%、4.10%、4.15%。

--离岸人民币：10月人民币国际支付占比续回落至1.46%，排名降至第七--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，10月人民币国际支付占比继续回落至1.46%，排名则继续下滑至第七；9月人民币的国际支付占比为1.85%，排名第六。

--中国外汇：银行间外汇市场将于12月4日推出即期撮合交易--外汇交易中心

中国外汇交易中心称，为进一步促进价格发现和提高交易效率，将于2017年12月4日（下周一）在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出基于双边授信的即期撮合交易。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创八个月新高

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为79.4%，创八个月新高，不过未来一个月大多基金经理选择减股票仓位。基金经理对中期走势仍持乐观态度，但认为年底前A股将经历一次调整，需要规避。

--中国房地产：房企年底前冲刺销售目标，今年千亿公司料16-18家--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，11月国内大型房企整体销售规模高于前两个月，各梯队房企都将为实现各自的业绩目标而全力冲刺，预计今年千亿销售房企可能达到16-18家，前三名均将突破5,000亿元销售规模。

--中国个股：保利地产以逾50亿元购保利香港50%股权，间接染指保利置业

中国大型地产公司--保利地产公告称，以现金和承接债务的方式，收购关联企业保利（香港）控股有限公司50%股权，总代价逾50亿元人民币，从而间接染指保利置业集团0119.HK，并将促进保利集团旗下房地产业务的整合。

--中国期货：郑商所就苹果期货合约征求意见，最低交易保证金为合约价值7%

为保证苹果期货合约和规则制度设计合理，满足市场各参与主体需求，中国郑商所称，现就苹果期货合约和规则制度征求市场意见。征求意见稿显示，苹果期货合约交易单位10吨/手，最低交易保证金为合约价值的7%。

--中国能源：10月末商业原油库存环比下降9.5%--新华OGP

新华OGP称，中国10月末商业原油库存环比下降9.5%，10月末成品油库存环比增长3.3%。

--中国能源：政府向三家独立炼厂发放150万吨2017年原油进口配额--消息

三位熟悉情况的消息人士称，中国已向三家独立炼厂发放了150万吨2017年原油进口配额，表明中国政府正在放宽对俗称“茶壶”炼厂的独立炼厂的政策。

--《独家新闻》戴姆勒拒绝吉利认购其至多5%新股的提议--消息

据消息人士透露，戴姆勒拒绝了中国吉利通过折价配股，购买该公司3-5%股份的要约，因为戴姆勒不想让现有持股被稀释。根据市场价格，收购这个规模的股份价值达45亿美元。

--汽车产业：吉利-沃尔沃考虑在美南卡州和比利时生产领克牌汽车-高管

吉利旗下汽车品牌领克的一位高管称，吉利控股及旗下的沃尔沃正在考虑在比利时和美国南卡罗来纳州的沃尔沃工厂生产领克品牌(Lynk & Co)汽车。本周双方已经开始在中国市场出售合资品牌领克汽车。（完）