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#国际财经
January 5, 2018 / 6:06 AM / a day ago

中国重要财经新闻一周回顾

5 分钟阅读

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月2日-5日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《独家新闻》2018年中国将维持“约6.5%”的经济增长目标--消息人士

政策面消息人士对路透表示，2018年中国将保持“约6.5%”的经济增长目标，和去年持平，中国寻求在降低债务风险和保持经济稳定之间作出平衡。

--中国数据：2016年GDP最终核实数略降至743,585亿元，同比增6.7%--国家统计局

中国国家统计局公布，经最终核实，2016年中国国内生产总值（GDP）现价总量为743,585亿元人民币，比初步核算数减少了542亿元；按不变价格计算，比上年增长6.7%，与初步核算数一致。

--中国央行：实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长--行长

中国人民银行行长周小川发布新年致辞称，2018年继续坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，保持货币信贷和社会融资规模合理增长。

--《狗年展望》边际趋紧应是中国今年货币政策的合理注解

2018年中国既要防范化解重大风险，又要推动经济高质量增长，“灰犀牛”和“黑天鹅”虎视眈眈下货币政策看来没有任何理由松绑，边际趋紧应是“稳健中性”的合理注解，宏观杠杆率水平或成为衡量货币政策松紧的重要坐标。

--中国数据：12月官方制造业PMI略回落至51.6，全年GDP料增6.9%左右

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布12月官方制造业和非制造业PMI指数，其中制造业PMI略有回落，但该指数自去年10月份以来连续15个月保持在51以上较高水平，显示中国经济运行平稳的特征明显，2017年全年GDP料增长6.9%左右。

--中国数据：12月制造业PMI升至四个月高位51.5，新订单增长强劲--财新

财新中国2017年12月制造业PMI指数创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲；信心指数止降回升但仍处低位，就业指数亦三个月来首次轻微上升。整体来看，12月制造业运行状况改善，显示2017年经济运行回升已成定局。

--中国数据：财新12月服务业PMI升至53.9，为近三年半以来最高

中国服务业在2017年最后一个月加速扩张，12月财新服务业PMI大幅回升，录得2014年8月以来的最高点至53.9，显示服务业扩张势头强劲。综合制造业和服务业数据来看，中国2017年经济运行平稳收官，经济基本面的韧性增强并将延续。

--中国税收：境外所得税抵免新政实行综合抵免，将降低企业税负--财政部

中国近日完善企业境外所得税收抵免政策，对此财政部表示，实行综合抵免法，对同时在多个国家投资的企业可以统一计算抵免限额，有利于平衡境外不同国家（地区）间的税负，增加企业可抵免税额，降低企业境外所得总体税收负担。

--《焦点》美国以国家安全为由阻止马云旗下的蚂蚁金服收购速汇金

蚂蚁金服与速汇金(MoneyGram)表示，美国外资审议委员会(CFIUS)以国家安全为由否决了二者的合并计划。这是特朗普上台以来触礁的最新一起中资企业并购交易。这宗价值12亿美元的交易破裂，对于阿里巴巴集团董事局主席马云是一个打击，他与其他阿里巴巴高管拥有蚂蚁金服。由于在中国面临来自腾讯控股旗下微信支付平台的激烈竞争，他正在寻求向其他地区扩张蚂蚁金服的业务。

--中国能源：国家能源局要求最迟7月前启动分布式发电市场化交易试点

中国国家能源局发布分布式发电市场化交易试点的补充通知，将交易启动时间由原先的2月推迟至最晚7月1日以前。

--《焦点》中国2018年料超过日本，成全球最大天然气进口国

政府大力治理污染的行动势必让中国在今年超越日本，成为全球最大的天然气进口国。天然气被用来替代高污染的煤炭。

--东北亚情势：中国将继续准确、严格执行安理会对朝鲜制裁决议--商务部

中国商务部称，近日联合国安理会通过第2397号决议，规定2018年1月1日起各成员国每年对朝鲜出口精炼石油产品不得超过50万桶（约合6万吨），中方将按照中国有关法律，继续全面、准确、认真、严格执行安理会对朝鲜制裁决议。

--中国经济：2018年铁路固定资产投资7,320亿元，其中国家铁路7,020亿元--铁道网

2018铁路总公司工作会议称，2018年主要工作目标全国铁路固定资产投资安排7,320亿元人民币，其中，国家铁路7,020亿元。投产新线4,000公里，其中，高铁3,500公里。

--中国钢铁：淡季特征显现12月钢铁PMI降至八个月低点，预计春节前后价格趋强

市场淡季特征显现，中国2017年12月钢铁PMI跌至八个月低位。不过受国内投资持续增长、采暖季北方钢铁限产等影响，预计春节前后仍将出现阶段性、局部性的钢铁需求缺口，价格也将出现趋强走势。

【金融】

--中国金融：一行三会发文规范债券交易业务，实施债市宏观审慎管理

中国“一行三会”推出规范债券交易业务的通知，要求市场参与者按照有关规定加强内部控制与风险管理，健全债券交易合规制度，严格遵守监管部门制定的流动性、杠杆率等风险监管指标，并合理控制债券交易杠杆比率；审慎设置规模、授信、杠杆率、价格偏离等指标，实现债券交易业务全程留痕。这也印证了路透上日报导的准确性。

--中国金融：央行将自1月22日起延长大额支付系统运行时间--消息

三位消息人士透露，中国央行日前下发通知延长大额支付系统运行时间，1月22日起大额支付系统实行5x21小时运行。开始受理业务时间由法定工作日（T日）8:30调整为前一日（T-1日）23:30，业务截止时间（清算窗口开启时间）由17:00调整为17:15，清算窗口时间调整为17:15至20:30。

--中国金融：央行将限制比特币挖矿行为，地方政府应引导矿企缩小规模--消息

消息人士透露，中国央行上月末召开会议称，将限制比特币挖矿行为；并要求地方政府从能源、用电及环保等入手采取措施，引导比特币挖矿企业缩小规模。

--中国央行：12月开展MLF操作共4,760亿元人民币，SLF操作共1,340.6亿元

中国央行公布，12月开展MLF操作共4,760亿元人民币，SLF操作共1,340.60亿元。12月，央行对国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三家银行净增加抵押补充贷款共659亿元。

--《热点透视》夹缝求生不易，中国小型银行2018年料展开整并

到2018年底时，中国的银行数量将比年初时更少。在资金趋紧、房价降温、监管机构提高戒备等多重因素的压力之下，中国4,399家金融机构将开始整并。有些合并案将提高效率及透明度，但也有一些合并案将把问题资产塞给较为健康的机构。外资银行在购买资产时，将需要多加留意。

【固定收益】

--《分析》中国央行连十日零操作维持净回笼，配合监管坚守稳健中性

随着跨年过后流动性压力逐步减轻，2018年开年首周中国央行公开市场继续以静制动，至此累计连十日零操作，单周净回笼5,100亿元人民币。交易人士表示，年末财政投放因素助益叠加月初资金扰动因素有限，资金愈发宽松，而此前央行决定春节“临时降准”亦令机构预期平稳无忧。

业内人士分析，新年伊始，随着各项监管新规细则落地，金融监管还将稳步推进，协同监管预计央行货币政策还将恪守稳健中性，管住货币总闸门稳定市场预期同时，维持紧平衡局面；随着缴税及中下旬MLF到期等因素还将对资金面再形成扰动，预计央行还将相机而动。

--路透调查：政策续稳资金预期转松，中国债市盘势难改短券表现料稍优

2018年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示，1月货币政策预期依旧稳固，中国央行将继续维持基准利率和法定存款准备金率不变。

机构对跨过年底大关后的银行间市场资金面预期全面转松，主要回购利率预测值均回落。另外，因政策和经济基本面变化不大，现券将延续震荡整理行情。从总预测均值来看，短券有望受益于流动性转宽表现略好，而10年国开债和国债等长债仍承压，收益率稳中小升。

--中国信用债：12月信用债取消发行规模535亿元，2017年累计6,398亿

据路透不完全统计，2017年12月中国债市共有60只短融、超短融、中期票据、企业债等取消或推迟发行，总规模534.5亿元人民币，较上月减少近四成；2017年全年取消或推迟发行的信用债规模累计为6,397.83亿元。

【外汇】

--《市场洞察》升值不等于升值预期，别再陷入人民币维稳的旧思维

2018年开年第二天人民币兑美元中间价随即创出20个月新高，延续年末升势，大有去年二季度强势苗头，市场立即有“央行释放一些稳定信号，不要让人民币升值预期过度膨胀”的声音，若仔细分析当前人民币汇率表现，这种说法显得过时。

【证券/行业】

--《狗年展望》中国A股价值投资风格日渐清晰，惟估值基本到位大盘难有起色

中国A股市场2017年逐步成型的价值投资风格，在新的一年里料将延续并日渐清晰。但由于市场整体估值已基本到位，加之国内经济增长乏力，金融去杠杆防风险压力不减下，大盘料难有明显起色。

--《焦点》全流通试点给H股添上涨动力，投资者憧憬港版股权分置改革行情

新年伊始，大中华区股市迎来开门红，恒生国企指数成为今日上涨的“急先锋”。上周五刚宣布的H股全流通试点消息成为港股发动升势的导火索，投资者憧憬港版股权分置改革行情来临。

--中国证券：养老金委托投资将添四省区，投资额可增约1,500亿--人社部官员

中国人力资源和社会保障部社会保险基金监管局副局长汤晓莉表示，目前已有九省与全国社保基金理事会签订委托投资合同，西藏、甘肃、浙江、江苏也打算委托投资运营，预计可增加投资金额约1,500亿元人民币。

--中港个股：万科去年销售额同比增45%至5,298.8亿，12月新增26个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，12月份实现销售面积453.2万平方米，销售金额622.3亿元人民币；去年全年累计实现合同销售面积3,595.2万平方米，合同销售金额5,298.8亿元,较去年同比增45%。

--香港个股：恒大集团今年销售目标5,500亿元，较去年销售额高近一成

中国大型房地产商--恒大集团宣布，2018年的合约销售额订为5,500亿元人民币，较2017年完成的销售额高近9.8%。

--中国房地产：碧桂园万科恒大去年销售前三并破五千亿，17家逾千亿--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)发布统计数据称，碧桂园、万科和中国恒大名列2017年销售前三，销售规模均首次超越五千亿元人民币。

--中国个股：乐视网称贾跃亭以近1亿元资产抵债，旗下电视平台拟增资30亿

在中国乐视网第一大股东贾跃亭表态将尽力偿债后，乐视网称，贾跃亭名下的乐视电子商务（北京）公司将以资抵债的方式进入上市公司体系，估值为9,290万元人民币，同时乐视网旗下智能电视平台拟增资30亿元。

--《独家新闻》大连万达集团考虑将体育部门上市并出售海外资产--消息

五位熟悉情况的人士称，中国大连万达集团正在考虑将其体育资产在香港上市，这是其优化投资组合措施的一部分，这些举措可能还包括出售资产。

--中国企业：虑及海外融资问题，惠誉下调万达商业地产评级至垃圾级

惠誉将大连万达商业地产股份有限公司评级下调两个级距至垃圾级，称该公司无法及时通过海外融资渠道提高流动性。

--《焦点》重庆石油天然气交易中心启动在即，希望打造亚洲指标价格

中国计划在2018年初启动重庆天然气交易，意于打造一个亚洲天然气指标价格。随着中国煤改气工程的推进，天然气使用量激增。中国是全球第三大天然气消费国，仅次于美国和俄罗斯。在快速增长的中国市场成立交易中心，将成为打造亚洲天然气指标价格的有力竞争者，使该地区的其他天然气供应商可以参照其价格定价。

--企业并购：泛海控股对Genworth收购案仍在推进，尽管美国对中资有所质疑

美国保险商Genworth Financial表示，正在推进中国泛海控股收购该公司的交易。出于对中国获取敏感美国个人资料的疑虑，这项交易此前陷入停滞；而在蚂蚁金服收购速汇金(MoneyGram)的并购交易触礁后，泛海控股收购Genworth的计划再面临质疑。

--企业并购：中国滴滴出行收购巴西打车软件公司99的控股权

中国打车服务公司滴滴出行与巴西打车软件公司99在一份声明中称，滴滴同意收购99的控股权，可能在巴西打造优步的一个劲敌。（完）

整理 张喜良; 审校 乔艳红

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