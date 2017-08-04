中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(7月31日-8月4日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：绝不搞侵略扩张，也绝不允许中国领土被分裂出去--国家主席

中国国家主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上讲话称，中国绝不搞侵略扩张，但有战胜侵略的信心，绝不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去。

他在庆祝建军90周年阅兵时讲话指出，要把中国的人民军队建设成为世界一流军队，中国军队有信心、有能力打败一切来犯之敌，有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。

--《焦点》参议院两党议员罕见同调，支持特朗普对中国发起贸易调查

在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。参议院民主党领袖舒默要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。

中国商务部新闻发言人高峰回应称，中国政府一贯注重知识产权的保护，任何世贸组织成员采取的贸易措施，都应该遵守世贸组织的规则；而在过去三个月中，中美双方积极推动“百日计划”，取得重要进展，明确了将开展经济合作一年计划的方向，争取实现早期收获。

--《焦点》中国反驳特朗普就朝鲜问题的批评言论，称各方需共同努力

朝鲜(北韩)进行最新的导弹试射活动后，美国总统特朗普发表推文称对中国“非常失望”。中国周一对此批评做出反驳，称问题不是出在中国方面，各方需共同努力找到解决方案。

----中印关系：印方越界非法性质明确，中国将采一切必要措施维护权益--人民日报

人民日报刊发钟声的评论文章称，印方越界事件的非法性质十分明确。中国将采取一切必要措施维护自己的正当合法权益。印度应立即无条件将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，这是解决此次事件的前提和基础。

中国国防部新闻发言人任国强也就印度非法越界发表讲话称，印方要打消任何以拖待变的幻想，中方强烈要求印方立即将越界的边防部队撤回边界线印度一侧，尽快妥善解决此次事件。

--《综述》中国7月官方PMI双双回落，传递经济下半场动能放缓信号

中国在发布超预期的上半年经济成绩单后，最新出炉的7月官方制造业和非制造业PMI双双回落至51.4和54.5，分别比上月回落0.3和0.4个百分点。虽然都和上半年均值基本持平，且持续运行于景气区间，但仍不免让市场担忧中国经济下半年动能将放缓。

--中国数据：财新7月制造业PMI升至四月高位，需求改善明显价格有所回升

财新/Markit联合公布，经季节性调整的中国制造业采购经理人指数(PMI)7月升至51.1，高于上月和路透调查预估的50.4，并创下四个月高位；7月中国服务业PMI则续降至51.5，和4月数据一致，并列为2016年5月以来的最低水准。不过由于制造业7月获明显改善，综合PMI指数继续加快扩张。

--《焦点》中国降成本的空间还有多大？降税费仍是最大诉求

中国政府这两年不遗余力“降成本”效果究竟如何？中国财政科学院发布的调研报告给出了正面评价，2016年降成本政策效果显现，但税费负担沉重仍是企业痛点，降低税费依然是企业最大诉求。但如何在降成本与防风险间寻找平衡点，让降成本实质落在降低无效成本并进行制度改革上，更考验决策者的智慧。

--《综述》中国的城市太大了吗？还不够大

中国的城市太大了吗？周日参加北京大学国家发展研究院论坛的专家们给出的答案是：还不够大。他们认为中国过去限制大城市、鼓励小城镇发展，造成人口流动和土地供给出现一定背离，未来更应优先发展城市化战略，以城市群为主体形态，实现各大城市和小城镇的协调发展。

--中国财政：着力打造中国版“市政收益债”，防范化解地方专项债风险--财政部

中国财政部通知称，指导地方按照本地区政府性基金收入项目分类发行专项债券，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，打造中国版“市政收益债”，防范化解地方政府专项债务风险。

--中国经济：首例直供电价格垄断协议案被依法查处，处罚7,338万元--发改委

中国首例直供电价格垄断协议案被依法查处。中国国家发展改革委员会称，近日对山西省电力行业协会组织23家火电企业达成并实施直供电价格垄断协议一案作出处理决定，依法处罚7,338万元人民币。

--《中国数据观测》7月通胀预计持稳，工业运行下行压力较大

路透综合30余家机构预测中值结果显示，7月通胀同比涨幅基本持平于前月，环比略有上升，工业增加值在6月增长提速后或有一定放缓，受高温天气影响，消费增速可能也会有小幅走低，整体而言，经济运行活动有所降温。

--《中国数据观测》7月进出口同比增速保持两位数，然较上月均有回落

路透综合27家机构预测中值结果显示，中国7月出口同比增速料较上月略有回落至10.9%，进口增速亦有所放缓至16.6%，但整体仍相对稳定；当月贸易顺差则可能续扩大至460.8亿美元。

【金融】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创九个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创九个月新低。目前A股市场结构化行情还在继续，随着一线蓝筹股估值修复已大致到位，基金经理暂时先减轻仓位，进一步观察大盘动向。

--中国金融：总杠杆仍然偏高，平衡去杠杆与稳增长难度较大--央行行长助理

中国央行行长助理张晓慧近日撰文称，当前稳杠杆工作初见成效，但总杠杆仍然偏高，平衡去杠杆和稳增长关系的难度仍然较大。下一步，央行将继续实施稳健的货币政策，强化宏观审慎管理和系统性风险防范，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定。

--《焦点》中国去杠杆紧箍咒难松，银行业下半年资产配置更注重灵活

中国金融业从去杠杆到稳杠杆，政策开始更加注重监管协调与维护市场基本稳定的平衡。但在降杠杆远未结束、严监管仍是主基调的形势下，众多不确定因素令银行业对下半年资产配置继续保持谨慎。

--中国央行：7月开展SLF操作139.81亿元，开展MLF操作3,600亿元

中国央行公布，7月开展SLF操作共139.81亿元人民币，7月末常备借贷便利（SLF）余额为110.73亿元。7月并开展MLF操作3,600亿元，期限1年，利率为3.2%，7月末中期借贷便利（MLF）余额为42,270.00亿元，抵押补充贷款余额为24,694.00亿元。

--中国保险：保监会未有计划和安排要求安邦出售海外资产--官员

对于近期有媒体报导称安邦保险集团被监管部门要求出售海外资产，中国保监会官员在新闻会上表示“没有这样的计划和安排”。保监会同时公布，上半年保险业原保险保费收入23,140亿元人民币，同比增长23%；保险行业实现利润1,161亿元，同比增长10.03%。

--中国央行：切实防范金融风险，强化银行同业账户规范管理

中国央行称，为切实防范金融风险，央行于去年9月至今年1月期间对2,600余家银行组织开展同业账户专项检查，发现个别银行存在违规问题多、违规程度高，以及开户审核环节把关不严等现象。

--《中国数据观测》7月新增贷款料大幅回落至8,000亿元，M2增速与上月持平

路透综合30家机构预测中值显示，受地方政府债务加快置换及季节性等因素影响，7月新增人民币贷款环比将出现大幅回落，预计从上月的1.54万亿元腰斩近半至8,000亿元人民币；M2增速将持稳于9.4%。

--《分析》中资银行赴港上市表现欠佳，难以摆脱影子银行的阴影

过去一年内在香港上市的小型中资银行表现远远逊色于市场中其它股票--它们在中国影子银行体系中的曝险可能是一个主要原因。现在又有几十家中资小银行想要进行首次公开发行(IPO)，银行界人士认为，投资者对此兴味索然，可能加大这些银行上市的难度。惟其能够将很大一部分股权出售给所谓的基石投资者，才能让上市之路变得平坦。

【固定收益】

--《分析》8月首周中国央行小幅回笼流动性，维持动态平衡中性姿态未改

8月首周中国银行间市场流动性虽略有起伏，但整体波澜不惊，中国央行公开市场本周亦转为净回笼400亿元人民币。同时央行在操作期限组合和规模上灵活切换，且投放规模偏向七天期品种，维稳短期流动性并助市场顺利跨月。

--中国信用债：7月信用债取消发行规模降至216.4亿元，连续第三月减少

据路透不完全统计，7月中国债市共有33只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，总额216.4亿元人民币，金额连续第三个月减少。

--中国债市：7月地方债助推托管量增近万亿，创13个月来新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，7月在地方债发行放量的助推下，当月债券托管量净增9,997亿元人民币，期末托管余额为474,396亿元（按债券口径统计），创13个月来新高；机构持仓变化方面，作为地方债投资绝对主力的商业银行也以8,766亿元的单月净增量独占鳌头。

--中国信用债：上海云峰集团称下周二到期的10亿元PPN兑付存在不确定性

上海云峰集团公告称，因能源行业整体市场低迷，公司流动资金紧张，其发行的应于下周二（8月8日）兑付的非公开定向债务融资工具(PPN)14云峰PPN003，兑付存在不确定性。该PPN发行规模为10亿元人民币。

【外汇】

--中国外汇：外管局8月下旬开展银行卡管理系统试运行，采集境外交易信息

中国国家外汇管理局称，将于8月21日至8月31日期间开展银行卡管理系统试运行工作；各发卡行均应按照银行卡境外交易数据采集规范要求于北京时间每日12:00前报送上日24小时内本行银行卡境外交易信息。

--中国外汇：6月服务贸易逆差295亿美元，旅行差额占比近九成--外管局

中国国家外汇管理局公布，6月份服务贸易逆差295亿美元，逆差额较上月的225亿美元增加31.11%，其中旅行差额占比达到87.80%，运输差额占比亦达到15.93%。另外，当月货物与服贸顺差168亿美元，较上月的230亿美元环减26.96%。

--中国金融：积极支持市场主体开展真实合规的内保外贷业务--外管局

中国国家外汇管理局表示，目前并未针对媒体报导中的几家企业开展内保外贷业务调查，相关报导情况不实；外管局积极支持包括银行和企业在内的市场主体开展真实合规的内保外贷业务。

【证券/行业】

--《综述》随着中国审查加强，海航集团两宗海外收购交易遇阻--消息

四位知情消息人士指出，由于海航集团资金汇出中国遭遇困难，至少有两起海航海外并购交易遇阻。目前中国当局正在全面打击债务推动的企业收购交易。

----《独家新闻》MSCI警告中国企业，停牌过久将从新兴市场指数剔除

MSCI明晟警告称中国企业，股票如果停牌太久将面临被剔除出其指数的风险。此时距离MSCI明晟把中国A股纳入其指标新兴市场指数刚一个月。

--中国企业：复星集团去年末资本负债率50.7%，走出去为更好回来--董事长

中国大型民营企业--复星集团董事长郭广昌周末以个人名义发表了对当下中国热点问题的一些思考，指出该集团截止去年末资本负债率为50.7%，这很健康；而“走出去”是为了更好地回来。

--中国企业：美团点评拟融资30-50亿美元，腾讯加码投资--消息人士

一名直接知情人士指出，中国网路企业美团点评正在与潜在投资者洽谈融资30-50亿美元。美团点评的股东之一为腾讯。

--中港个股：万科7月销售额同比增长三成，当月新增20个项目

中国大型房地产企业--万科公告称，7月份实现销售面积249.1万平方米，销售金额355.6亿元人民币。路透参考此前披露数据计算，该月销售金额同比增长30%。

--香港个股：融创中国发行两批总值10亿美元优先票据，以优化债务结构

中国房地产商融创中国公布，拟发行两批总值10亿美元优先票据，作为现有债务再融资，旨在优化债务结构。

--香港热股：和电香港以144.97亿港元出售固网业务予I Squared Capital

香港首富李嘉诚旗下的和记电讯香港公布，以144.97亿港元出售固网电讯业务予I Squared Capital，预期变现所得溢利约57.5亿港元，交易所得款项净额拟用作一般的营运用途及投资于流动通讯业务，预期大概于今年10月完成交易。

--《分析》苹果向监管示好加倍押注中国市场，因对手已经领先

美国消费电子公司苹果正在更加紧密地与全球最大智能手机市场中国绑在一起。它在该市场的份额下滑，更加依赖各项服务的销售，而出售这些服务需要得到中国政府的批准。苹果最近急匆匆采取的一些行动，彰显其争取符合中国科技行业监管机构的要求，重振在中国市场的销售。

--中国企业：阿里巴巴携手东南亚O2O平台，将率先在新加坡推跨境支付宝业务

东南亚O2O（在线到线下）移动平台Fave宣布，将与阿里巴巴旗下金融机构蚂蚁金服合作，透过支付宝为东南亚顾客提供无缝跨境支付体验，新加坡市场将率先推出体验。（完）