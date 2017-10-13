中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月9日-13日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：实现6.5%左右目标没问题，钢铁煤炭火电去产能目标有望如期完成

中国国家统计局局长宁吉喆称，今年9月31个大城市城镇调查失业率为4.83%，为2012年以来最低，就业持续扩大；中国今年实现6.5%左右的预期目标没有任何问题，甚至会更好；钢铁、煤炭、火电去产能目标有望如期完成。

--中国数据：9月出口反弹进口大超预期，年内外贸料继续给力

在低基数和欧美经济改善之下，中国9月出口增速明显反弹，但受三季度人民币兑美元升值幅度较大影响，反弹力度不及预期；大宗商品量价齐升，则是进口大幅高于预期的主因，预计年内仍能维持两位数增长。

--《十九大展望》中国高压反腐机制渐成形，经改愿景落地仍须加力

谋事在人，成事在天。如果说十八届三中全会确立了中国改革的四梁八柱，那么即将召开的十九大在人事布局棋子落定后，加快落实三中全会提出的诸多改革愿景，无疑是十九大后的首要任务。

--中国经济：继续推进企业债发行改革有效管控风险，服务实体经济--发改委

中国国家发改委表示，坚持金融服务实体经济这一基本原则，以市场化改革为导向，继续推进企业债券发行管理制度改革，并有效管控企业债券市场风险。

--中国央企：前三季度实现利润1.11万亿元，同比增长18.4%--国资委

中国国资委表示，中央企业前三季度实现利润11,104.8亿元人民币，同比增长18.4%，延续去年四季度以来持续增长态势，效益创历史最好水平。

--中国经济：17地区今年提高最低工资标准，沪深津京四地破2,000元

中国新闻网报导称，2017年提高最低工资标准的地区数量较去年大幅增加。据不完全统计，目前至少已有17个地区提高最低工资。其中，上海、深圳、天津、北京的月最低工资标准突破2,000元人民币。2016年只有九个地区提高了最低工资标准。

--中国环保：最大钢铁城市唐山提前采取冬季雾霾应对举措--消息人士

根据中国最大的钢铁生产城市--唐山市政府发布的一份通知，该市已下令钢铁工厂减产以达到严苛的2017年空气质量目标，比预期提前了一个月。路透见到了这份通知。

--中国数据：财新9月服务业PMI降至21个月新低，综合PMI亦跌至三个月低位

财新/Markit联合公布，中国9月服务业采购经理人指数(PMI)自上月的52.7降至50.6，创下21个月低点；9月综合PMI指数从8月的52.4降至51.4，为6月以来低位。

--中国旅游：十一长假接待国内游客人次和旅游收入同比增幅均逾一成--旅游局

中国国家旅游局数据中心综合测算，今年“十一”假日期间（10月1日至8日），全国共接待国内游客7.05亿人次，实现国内旅游收入5,836亿元人民币，按可比口径前七天与2016年同比计算，分别增长11.9%和13.9%。

--中国经济：“十一”黄金周全国零售和餐饮日均销售额同比增一成--商务部

据中国商务部监测，今年“十一”黄金周（10月1日至8日），国庆、中秋“双节”相逢，形成八天“超长”假期，全国零售和餐饮企业实现销售额约1.5万亿元人民币，日均销售额比去年“十一”黄金周增长10.3%。

--中国经济：进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作--国常会

中国国务院总理李克强召开国务院常务会议称，将进一步做好基本医保全国联网和异地就医直接结算工作，完善公立医院运行机制，并推行医联体建设，确保10月底前所有三级公立医院参加医联体建设，鼓励民营医院等社会办医疗机构参与。

--中国房地产：楼市正从疯狂中降温，租购同权等政策实用性待提高--金融时报

中国金融时报刊发评论文章称，本轮楼市正在从不可捉摸的疯狂中降温，与此前的限购、限贷或者抬高购房门槛等手段相比，变堵为疏标志着供需调节作为市场平衡的根本性手段重回政策框架。

--美中贸易：部分美国企业呼吁政府警惕打击中国侵犯知识产权的力度

美国企业与贸易组织对于如何强有力地打击中国侵犯知识产权的看法出现分歧，部分组织表示，中国在保护知识产权方面已取得进展，同时敦促特朗普政府以协商取代惩罚。

--中国经济：恒大董事长许家印荣登胡润百富榜首位，马化腾和马云次之

胡润研究院发布今年的胡润百富榜，中国恒大董事长许家印以2,900亿元人民币的财富首次成为中国首富，这是胡润百富榜创立19年以来的第12位首富。腾讯董事会主席马化腾和阿里巴巴董事局主席马云及其家族分居第二和第三位。

【金融】

--中国央行：改革需要顶层设计“不能等、靠、要”，坚持扩大开放--行长

中国央行行长周小川日前表示，人民币汇率改革历来众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。

周小川并指出，中国对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。

--中国央行：保持“不可能三角”三者同向运动，外汇管制难出均衡汇率--行长

中国央行行长周小川在接受财经杂志专访时并指出，作为动态演变的转轨经济，作为央行，可以在“不可能三角”中找到一些动态变化的立足点，保持三者的同方向运动。而外汇管制条件下的汇率不可能是真正的市场均衡汇率。从金融改革来看，对外开放的过程就是汇率趋向均衡、可兑换程度提高的过程。

--中国金融：银监会依国务院指示严查消费信贷流入房地产市场--金融时报

中国央行主管的金融时报报导称，根据国务院“严格管控各类资金违规进入房地产市场”的指示精神，银监会已就加强消费信贷监管专门作出批示和部署，各派出机构迅速行动，将消费信贷流入房地产市场情况作为监管检查重点，加大违规行为问责力度。

--中韩金融：两国将价值560亿美元的双边货币互换协议再延长三年

韩国周五表示，韩方和中国已同意延长两国央行间的双边货币互换协议，该决定暗示韩国与中国围绕安全问题的外交紧张关系有所缓和。据韩国企划财政部和韩国央行称，中韩两国规模560亿美元的货币互换协议将再延长三年。该协议原本于周二到期。

--中国央行：9月开展MLF操作共2,980亿元人民币,SLF操作共688.45亿元人民币

中国央行公布，9月开展MLF操作共2,980亿元人民币,SLF操作共688.45亿元人民币。9月末，中期借贷便利（MLF）余额为43,540亿元人民币,常备借贷便利（SLF）余额为636.83亿元人民币,抵押补充贷款余额为25,365亿元人民币。

--中国金融：定向降准非变相全面降准，稳健货币政策取向不改--金融时报

中国央行主管的金融时报刊登记者评论文章称，央行宣布自2018年起对普惠金融实施定向降准只是政策微调，不是变相全面降准；对普惠金融实施定向降准政策并不改变稳健货币政策的总体取向。

--中国金融：财政部近日将在香港发行20亿美元主权债券，五年和10年各半

中国财政部周三表示，将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中五年期10亿美元，10年期10亿美元，具体发行时间将于发行前公布。

--中国保险：保监会禁止渤海人寿半年内与海航集团开展交易，要求立即整改

中国保监会发布监管函直批渤海人寿在股东股权和关联交易等十个问题，要求其立即实施整改，并明确自监管函下发六个月内，切断渤海人寿与海航集团及其关联方的财务资助、资金运用类交易等。

--中国金融：上海将加快推进CIPS二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心

中国上海市发布“一带一路”建设行动方案提出，将加快推进人民币跨境支付系统（CIPS）二期建设，打造人民币跨境支付和清算中心，进一步拓展上海自贸试验区自由贸易账户功能。

【固定收益】

--《分析》中国央行精细操作引导政策预期，十九大会期临近暂维稳为上

中国国庆长假后首周银行间资金面先紧后松，央行虽超量续做全月到期的MLF，但不改中长期资金谨慎预期。节前央行宣布定向降准考核标准重构，不过同时强调不会调整政策取向；而节后首日在资金紧绷情况下仍继续停做逆回购，则进一步传递中性政策基调延续的明确信号。

分析人士并认为，十九大下周就将召开，此前及会期中央行应会以维稳为上，料在本月缴税高峰来临前，资金面维持稳中偏松概率较大。而央行今年以来对货币工具的使用日渐精细化，同时也更为注意操作节奏，从而引导政策预期不偏离轨道，预计至少在年底前，货币政策依旧难见明显调整空间。

--路透调查：中国定向降准新政未改政策基调，10月债市难破盘局

2017年第10期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，中国央行10月仍将维持基准利率和准备金率不变。9月30日央行宣布了针对普惠金融的定向降准政策，但只是对此前政策标准的重新定义，其释放的流动性远不能与一次全面降准相提并论，而且从央行随后谨慎的解读来看，政策松动仍难期。

--中国债市：9月托管量净增8,076亿，境外机构增持创一年新高--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，9月末债券托管余额为489,906亿元人民币，较上年末增长12.05%，当月债券托管量环比净增8,076亿元；其中境外机构连续第七个月增持，当月增持量创一年来新高。

--中国信用债：9月共有50只信用债取消发行，规模395.9亿环比降逾四成

据路透不完全统计，9月中国债市共有50只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计395.9亿元人民币，金额较8月环比减少超过四成。

--中国信用债：14万华MTN001完成部分回售，未回售部分票面利率降至1%

中国万华实业集团有限公司公告称，日前已完成2014年第一期中期票据14万华MTN001的部分债券回售工作，而未回售部分债券的票面利率由此前的5.45%剧降至1%。

【外汇】

--《人民币综述》中国发行美元国债料重定锚中资美元债，传递汇率续稳信号

人民币相对稳定，中国财政部趁势在香港发行美元主权债券。市场人士臆测，这批美元国债料将受到投资人追捧，由于具有定锚作用，有机会带动中资美元债定价利率调整，有利企业以更低成本在境外发债。

--中国数据：9月末外储连八个月回升，资本流动改善抵消估值负效应

中国央行公布，9月末中国外汇储备为31,085.1亿美元，环比增加169.83亿美元，为连续八个月增加，8月为增加108.07亿美元；而9月美元指数上涨则负面影响外储估值，因此可以判断，9月外储的增加主要是由于结汇增加和资本流入。

央行并公布，9月末,官方储备资产中黄金储备为760.05亿美元，环比减少16.97亿美元。

--中国外汇：外汇交易中心推出人民币对卢布同步交收业务，提升市场效率

国庆长假后，中国外汇交易中心依托大额支付系统推出人民币对卢布交易同步交收业务，标志中国外汇市场正式建立人民币对外币同步交收机制；该业务对消除本金交割风险，防范不同交易时区交收时差风险以及提高外汇市场运行效率意义重大。

--中国汇市：人民币和越南盾现钞实现直接跨境互换，助推人民币国际化--新华

新华社报导称，中国及越南首次实现了两国银行点对点双币现钞跨境双向调运。这标志着中越货币现钞实现直接跨境互换。

【证券/行业】

--中国证券：证监会研究实施差异化监管，对部分券商给予更灵活资本约束

中国证监会相关负责人近日表示，对国内证券行业，证监会正研究实施差异化监管，对业务运营规范、风险管理能力强的证券公司给予更灵活的资本约束，为规模化经营和集团化发展创造空间。

--香港证券：证监会计划大约于2018年中在沪深股通推行实名制--CEO

香港证监会行政总裁欧达礼在汤森路透泛亚监管峰会称，计划大约于明年中在沪深股通推行实名制，旨在监测潜在失当行为。[nL4S1ML1QL]

--中国企业：刚果民主共和国要求中国合资企业停止出口铜钴矿石

刚果民主共和国矿业部长已经下令，要求一家中国投资者组建的合资企业停止出口未经加工的铜钴矿石，因这类出口商品在国际市场上价值过低。

--《焦点》中石化拟赔本出售阿根廷油气资产，估值7.5-10亿美元--消息

三名了解情况的消息人士称，中石化的顾问已经把该公司在阿根廷的石油资产推荐给10多个潜在买家，因为亏损以及劳工问题促使中石化撤出该业务。

--中港个股：宝武钢铁旗下四源合基金拟参与重庆钢铁重整，出资比例未知

中国钢铁生产商--重庆钢铁发布破产重整新进展公告，宝武钢铁旗下四源合基金以及重庆战略性新兴产业股权投资基金拟共同出资设立钢铁平台公司作为投资人参与公司重整；不过公告未显示具体出资比例。

--企业并购：嘉能可取代中国石化，将收购雪佛龙南非及博茨瓦纳资产

大宗商品贸易商及矿商嘉能可(Glencore)趁虚而入取代中国石化，与当地投资者达成协议将收购雪佛龙在南非和博茨瓦纳的资产。

--《焦点》全球钢铁行业复苏面临威胁，中国以外地区产能过剩情况抬头

消息人士和专家称，中国削减产能推动全球钢铁行业从过剩引发的低迷中复苏，但这种复苏正面临危险，因为中东和亚洲过剩产能不断增加。

--中国汽车：9月汽车销售连续第四个月上升--中汽协

中国汽车工业协会公布，9月汽车销售为连续第四个月上升，凸显中国汽车市场继今年年初开局疲软后，动能逐渐增强。

--中国新股：财通证券发行价确定为11.38元，融资额达40.85亿元

今年在A股市场上市的第四只券商股--财通证券确定其发行价，每股发行价为11.38元人民币，募资总额为40.85亿元，略低于今年年初发行的银河证券A股首次公开发行（IPO）募资额（40.86亿元）。

--美国个股：阿里巴巴成立全球研究院达摩院，砸150亿美元用于研发活动

中国电子商务巨擘阿里巴巴成立达摩院，将在全球各地建立实验室，并引入更多高校教授参与其中，未来三年投入150亿美元进行基础科学研发。该公司正与全球电商、物流及云技术方面领先的企业展开竞争。

--企业结盟：宝马考虑与中国长城汽车组建合资公司，有望建厂--知情人士

知情人士称，德国宝马汽车正在考虑与长城汽车组建合资公司。受该消息影响，长城汽车股票周三一度大涨近20%。

--中港个股：万科前三季度销售额同比增长51%，保利地产同比增32%

中国大型房地产企业--万科公告称，今年1-9月公司累计实现销售面积 2,664.5万平方米，销售金额3,961.0亿元人民币，同比增长50.7%。

--中国房地产：碧桂园前三季销售额居首，今年千亿房企料增至17家--CRIC

中国专业房地产咨询机构--易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)近日发布统计数据称，前三季碧桂园以4,276.7亿元人民币销售额夺得国内房企销售榜的榜首，万科和中国恒大分居第二和第三位。（完）