中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月23日-27日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正当选政治局常委

中共十九届一中全会选举习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正为中央政治局常委，习近平并当选为中央委员会总书记。

--中国政治：习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章--新华

新华社报导，中共十九大通过关于《中国共产党章程（修正案）》的决议，习近平新时代中国特色社会主义思想写入党章。

--中国经济：继续推进国家治理体系和治理能力现代化，深化各方面改革--习近平

中国国家主席习近平在中外记者见面会上表示，2018年中国将迎来改革开放40周年。要继续推进国家治理体系和治理能力现代化，坚定不移深化各方面改革，坚定不移扩大开放,使改革和开放相互促进、相得益彰。

--中国经济：全年6.5%左右增长目标料顺利实现，GDP超80万亿--发改委主任

中国国家发展和改革委员会主任何立峰表示，今年以来，中国经济稳中有进、稳中向好的趋势继续巩固，预计全年6.5%左右的预期增长目标将顺利实现，并能够争取更好的效果，今年底经济总量将超过80万亿元人民币，增量可能超过6万亿元。

--中国经济：追求绿色GDP更进一步，不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念

中国追求绿色GDP的理念正在进一步落地，十九大报告不再提GDP翻番目标无疑发出明显的信号，中国经济已由以往追求数量转为更注重经济增长质量。这也是中国经济步入新常态的重要特征。

中国中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，在现代化阶段，要通过质量、效率和动力“三个变革”实现经济增长、不提GDP翻番目标，有利于贯彻落实新发展理念，推进党和国家事业全面发展。

--中国经济：楼市持稳将坚持调控力度不松，并推进租赁立法--住建部长

中国住房城乡建设部部长王蒙徽表示，房地产调控成效显现，市场总体保持稳定，预计四季度全国楼市延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定的走势，将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，并抓紧推进住房租赁市场的立法工作。

--《焦点》调控周年中国楼市持续降温，政策力度不松长效机制更明

始自去年9月30日的中国本轮房地产调控已满一周年，调控措施不断加码，效果持续显现，今年9月全国房价整体仍处于降温通道，而中共十九大重申“房住不炒”的政策主基调，意味着年内楼市将延续稳中趋缓之势。

--中国房地产：针对房企和地产中介开展商品房销售价格行为联合检查--住建部

中国发改委、住建部联合发出通知，部署从今年10月30日至11月30日在全国范围内开展商品房销售价格行为联合检查，重点查处销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价，捂盘惜售，炒卖房号，操纵市场价格等行为。

--新闻稿：城镇化将助推中国强劲的信贷增长--标普

城镇化已成为助推中国信贷增速的重要因素，标普全球评级于近日发布的文章《中国城镇化使去杠杆更加艰难》如是表示。

--中国数据：9月工业企业利润增速创七个月新高，电力等行业拉动明显

中国9月规模以上工业企业利润同比增27.7%，创七个月新高，电力、酒和电子等行业拉动作用明显；同时，随着供给体系的质量和效率不断提升，供需关系稳步改善，企业效益明显提高。

--美中关系：美国寻求与中国达成“诚信”协议--商务部长罗斯

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)表示，总统特朗普下个月访华期间将寻求与中国达成“实质性”贸易协议，但市场准入等关键问题可能要更长时间才能有结果。

--《综述》中国重拳治污对经济增长影响不大，环保督查永远在路上

- 面对成为常态的大气污染，中国打响了号称史上最严厉的“蓝天保卫战”。对其是否会影响经济增长，中国环境保护部部长李干杰明确表示影响不大，并坚称环保督查会持续。

--路透调查：中国2017年GDP增速料升至6.8%，但明年料放缓至6.4%

路透调查显示，中国2017年经济增长率料为6.8%，高于政府目标，且为七年来首次加速。目前中国政府正在设法兼顾控制债务及楼市风险，同时又不致打击经济增长。不过路透调查亦显示，随着楼市降温及降低债务风险措施料将加大力度，2018年中国经济增速料放缓至6.4%。

--中国经济：上海自由贸易港初步方案成形并已上报--报载

在上海市委书记韩正近日透露上海正筹划自由贸易港后，上海证券报援引多位知情人士透露，上海相关部门已形成了探索自由贸易港区建设的初步方案，并已上报。

【金融】

--中国金融：五年期美元主权债发行收益率2.196%，10年2.687%--财政部

中国财政部公告称，周四在香港发行的20亿美元主权债券，包括五年期10亿美元，10年期10亿美元；此次发行共获得约220亿美元认购。定价方面，五年期收益率为2.196%（票面利率2.125%）；10年期收益率为2.687%（票面利率2.625%）。

--中国金融：央行称银行同业负债占比上限下调传言不属实--新华

新华社引述中国人民银行称，此前出现的“银行同业负债的占比上限要从三分之一调整到25%”传言，消息不属实。

--中国金融：继续深入整治市场乱象，稳步推进银行业改革开放--银监会

中国银监会称，将继续深入整治银行业市场乱象，抓紧补齐监管制度短板，防止单体局部风险演化为系统性全局性风险；坚持一视同仁、平等对待，稳步推进新时代中国特色社会主义背景下的银行业改革开放。

--路透专访：中国金融改革一马当先，然化解风险还需多重改革协调推进--专家

瑞穗证券首席经济学家沈建光指出，过去几年，中国金融改革领先，国企改革、财税改革相对滞后的局面时常出现，改革方面缺乏协调加大了金融风险，未来需要尽快推动各项供给侧改革，特别是国有企业改革、土地改革、财税改革等深层次改革，才能从更为长远角度化解危机，守住金融安全底线。

--中国金融：协调推进金融改革，目前是推进人民币国际化有利时机--专家

中国央行参事盛松成表示，对利率和汇率市场化改革的讨论已比较充分，应协调推进各项金融改革，按照成熟一项、推进一项的原则，各项改革交替实施，互相创造条件；而人民币国际化的长期目标不可逆转，目前是推进人民币国际化的有利时机。

--中港股业绩：建设银行三季度净利同比增长4.11%，不良贷款率降至1.50%

以资产计中国第二大银行--建设银行公布，今年三季度净利润为632.64亿元人民币，同比增长4.11%；9月末不良贷款率为1.50%，较年初下降0.02个百分点（年初为1.52%）。

--中港股业绩：中国人寿第三季净利劲升逾3.6倍，受投资收益增加带动

中国最大寿险企业--中国人寿保险股份有限公司公布，今年首三季净利同比大增98.3%，其中第三季净利劲升逾3.6倍，受投资收益增加所带动。

--《独家新闻》中国春华资本和中信产业基金计划成立总计50亿美元的新基金--消息

六位消息人士对路透表示，中国私募公司春华资本集团和中信产业基金(CITICPE)计划设立几只以美元计价的基金，总计筹资目标在50亿美元左右，以便支撑海外投资。

--中国基金：天弘余额宝基金三季度末规模达1.56万亿元，增速有所放缓

中国最大公募基金公司--天弘基金管理公司发布三季报称，截至三季度末余额宝规模为15,595.95亿元，环比增速8.9%，相较于余额宝个人持有额度调整前，整体规模趋于平稳；但远低于二季度25%及一季度41%的增速。

【固定收益】

--《分析》中国央行大额净投放平稳税期扰动，63天逆回购首秀信号中性

中国央行公开市场本周继续大额净投放，且正式试水63天期逆回购操作，在维稳因税期而导致的短期资金波动的同时，亦预先防范跨年流动性异常，呵护资金预期，央行精准调节态度彰显。

市场人士认为，央行当前时点推出63天期逆回购，意在丰富操作工具并稳定跨年资金预期，削峰填谷平抑资金波动；而从最终操作规模和中标利率来看均显中性，因此并不代表央行货币政策的转向，更非宽松信号。

【外汇】

--《人民币综述》十九大后中国对外开放短期料延续“宽进严出”

中共十九大报告明确提出“形成全面对外开放的新格局”。分析人士认为，尽管报告强调“坚持引进来和走出去并重”，但在当前形势下，开放中国市场吸引外资流入仍将是重点；而对外投资和资本流出的渠道，短期则料很难有放开甚至拓宽的迹象。

【证券/行业】

--中港股业绩：万科第三季净利37.88亿元同比增30.13%，前三季增34.23%

中国大型房地产企业--万科发布三季报，今年第三季实现净利润37.88亿元人民币，同比增长30.13%；前三季实现净利润110.91亿元，同比增34.23%。

--路透专访：中国铝需求增长仍将高于GDP--中铝公司董事长

中国最大国有铝生产商表示，由于下游需求强劲，今年铝消费量料将增长9-10%，并且将以高于2018年国内生产总值(GDP)增长的速度继续上升。中铝公司董事长葛红林在邮件中回复了路透记者的提问，称2017年前三季度铝消费量料将达到2,625万吨，同比增长9%，而年底还将迎来需求高峰。

--中国证券：深交所将继续推进跨境股权合作，探索大湾区资本市场合作

深交所相关负责人近日指出，下一阶段该所将布局“一带一路”市场，继续研究推进跨境股权合作，并借粤港澳大湾区建设东风，持续探索粤港澳大湾区资本市场跨境合作。

--《热点聚焦》中国电动汽车产业蓬勃发展，废电池回收企业看到商机

从事废旧电视机和笔记本电脑分拆回收业务多年之后，上海的一家废品回收厂准备分拆一大波新产生的废品：那就是成堆的电动汽车废弃电池。

--中国企业：中化重估石油勘探业务，进军材料和生命科学领域--董事长

中国中化集团董事长宁高宁表示，公司正在评估处境困难的石油勘探业务，并计划在未来十年进军材料和生命科学领域。

--香港新股：阅文集团IPO拟筹高至11亿美元，不设基石投资者--销售文件

据路透见到的销售文件显示，腾讯旗下中国最大网上文学平台--阅文集团设定招股价区间，香港首次公开发售（IPO）拟筹高至11亿美元，惟不设基石投资者认购部分，反映公司对本次招股信心十足。

--中国个股：京东方前三季净利增45倍，因行业景气度提升等--业绩快报

中国最大液晶面板企业--京东方公布业绩快报，前三季公司实现净利64.76亿元人民币，同比增长45.03倍，主要因公司产品良率提升、高附加值产品导入速度加快以及行业景气度提升等。

--《焦点》中国买家对快速消费品的需求减弱--调查

一项调查结果显示，从饼干、糖果到牙膏和洗发水等消费品销售增长在中国放缓至五年来的最低点，这对于力图吸引这个人口大国的买家的全球企业而言是一个重大挑战。

--企业并购：GIP与中投公司等以37亿美元收购再生能源业者Equis Energy

亚洲最大独立再生能源公司艾贵能源(Equis Energy)表示，公司同意以37亿美元卖给Global Infrastructure Partners(GIP)以及包括中国投资有限责任公司(中投公司)在内的投资方。

--美国个股：京东欲进军中东市场，寻求与沙特政府合作--高管

京东一位高管对路透表示，该公司非常愿意与沙特政府合作。目前这家中国第二大电商公司计划进入中东市场。

--《独家新闻》庞巴迪舍中国就空客，因加拿大政府担心技术和岗位外流

据五位了解情况的消息人士透露，加拿大政府鼓励该国交通运输设备制造商庞巴迪(Bombardier)就C系列客机与空中客车(空中巴士/Airbus)结盟，阻碍了与中国投资人进行合作的可能性。（完）