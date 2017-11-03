中国重要财经新闻一周回顾

- 以下为路透中文新闻为您整理的一周(10月30日-11月3日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国数据：10月官方PMI双双回落预示四季度开局偏弱，经济升温苗头减退

中国10月官方制造业PMI降至三个月低点，其中生产和新订单指数回落明显，这主要和十一长假等季节性因素影响、环保限产导致高污染高耗能行业经营活动持续放缓等有关。同日公布的10月官方非制造业PMI亦降至今年4月以来次低水准，两项数据双双下滑预示着四季度经济开局偏弱。

--中国数据：财新10月PMI持平于上月的51，制造业稳步扩张但成本压力仍大

财新中国10月制造业PMI持平于上月，连续五个月扩张。分项显示制造业订单有所改善，但生产步伐放缓，价格指数仍处于高位，预示在低库存之下中下游行业未来或面临更大的成本压力。

--中国数据：财新10月服务业PMI小幅回升至51.2，综合PMI降至16个月最低

受新订单增长拉动，中国10月财新服务业PMI自近两年低点回升，但仍为年内的次低点。综合制造业和服务业数据来看，中国经济保持平稳增长，但四季度开局增长动力较弱。

--《综述》中国财政部警示PPP发展风险隐患，将清理出库不具备条件的项目

PPP（政府与社会资本合作）作为中国政府稳定投资和化解地方政府债务负担的重要工具，项目落地速度不断加快。财政部官员表示，PPP市场潜力巨大，但发展中也积累了一些隐性风险，将着力塑造长效机制，加强风险防控，将不具备条件的项目清理出库，并对社会资本不实际承担风险的项目不得安排财政资金。

--中国人事：现任财长肖捷被任命为国务院副秘书长--人社部

中国人力资源社会保障部刊登的国务院任免国家工作人员公告称，任命肖捷为国务院副秘书长；任命陈晓东为外交部部长助理。免去杜永胜的国家保密局副局长职务。

--《独家新闻》随特朗普访华的企业代表团将以能源及大宗商品业者为主

据路透看到的一份初步名单，美国能源与大宗商品企业将是陪同总统特朗普11月访华的企业代表团主力。知名科技与金融企业大多缺席，反映出华盛顿在促使中国开放这些产业方面进展缓慢。

--中国政策：境外投资办法征求意见，拟对敏感类项目实行核准管理--发改委

中国国家发改委发布企业境外投资管理办法（征求意见稿）称，拟对敏感类项目实行核准管理；对非敏感类项目，中方投资额三亿美元及以上的，投资主体需将有关信息告知发改委，而投资额三亿美元以下则不需告知。从而加强境外投资宏观指导，优化境外投资综合服务，完善境外投资全程监管。

--中国经济：2019年起省级地区GDP由国家统一核算，统一发布--国家统计局

中国国家统计局副局长李晓超表示，2019年起，各省（自治区、直辖市）生产总值核算由现行的省级统计机构核算，改革为国家统计局和省级统计机构共同开展的统一核算；利用地区与国家相衔接的基础资料，以确保地区生产总值汇总数据与国内生产总值数据基本衔接。

--中国环保：9月空气质量较差排名河北再占六席，北京亦上榜--环保部

中国环保部上周六发布重点区域和74个城市空气质量状况显示，9月空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：邢台、石家庄、太原、邯郸、唐山、保定、北京、廊坊、郑州和天津市，河北再占六席，北京亦上榜单。而京津冀区域13个城市优良天数同比下降14.1个百分点。

【金融】

--中国央行：10月开展SLF操作共249.5亿元人民币，MLF操作共4,980亿元

中国央行称，为满足金融机构临时性流动性需求，今年10月，央行对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共249.5亿元人民币，其中隔夜13.31亿元、7天221.10亿元、1个月15.09亿元。

--《综述》中国PPP资产证券化方兴未艾，监管鼓励创新但需防杠杆积累风险

中国政府借助PPP(政府与社会资本合作)项目来稳投资及化解地方政府债务负担成效显现，随着大量PPP项目落地和运营，通过证券化方式盘活PPP项目存量资产重要性显而易见。业内人士认为，PPP资产证券化可提高项目周转率和增强对社会资本的吸引力，且通过资本市场的信息披露也有助于提升PPP项目规范性及质量。

--《路透基点特写》华泰金融控股跨出大中华，放眼东南亚夹层融资业务

华泰证券旗下全资子公司--华泰金融控股(香港)正将目标锁定东南亚及前沿市场，寻求在大中华收购融资业务之外建立起夹层融资业务。华泰金控2014年开始建立一个海外投资金融平台，为仍在发展之中的亚洲杠杆融资市场提供各项服务，包括承销、私人投资、及结构性融资等等，目前则认为东南亚企业信用风险与中国不相上下，甚至更胜一筹。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行4,040亿一年期MLF操作，全口径单周净投放870亿

中国央行周五公开市场进行4,040亿元人民币中期借贷便利(MLF)操作，期限一年，利率持平于3.20%。本次操作规模超过11月全月MLF到期总量。据此计算，包括逆回购和MLF全口径，本周将净投放870亿元。

--路透调查：中国债市重挫后暂难进一步走恶，11月政策预期稳固资金价格持坚

2017年第11期汤森路透中国固定收益市场展望调查预期，在经历10月重挫后，中国债市11月进一步走恶的可能性不大，主要利率债和信用债收益率料均略有下行，但远未能收复10月涨幅。

--中国债市：10月托管增量6,561亿元，银行增持力度有所加大--中债登

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，10月末债券托管余额为496,467亿元人民币，较上月净增6,561亿元，低于此前几个月的水平，主要受国庆长假影响；其中商业银行当月增持力度有所加大，单月托管量增加5,705亿元，较9月增量高出逾千亿。

--中国信用债：10月信用债取消发行期数和规模双降，市场转恶后期较为集中

据路透不完全统计，10月中国债市共有29只短融、超短融、中期票据等取消或推迟发行，规模总计203.5亿元人民币。在10月国庆中秋假期影响下，取消发行债券期数和金额都较9月明显下降。不过随着债市走恶，临近月末取消发行较为集中。

【外汇】

--《市场洞察》干扰消除人民币汇率弹性上升，远期市场已现好兆头

中国9月外汇市场交易环比虽然小幅回落，但受监管层调降远期售汇风险准备金影响，远期市场交易额劲升并恢复到8.11汇改前水平。随着人民币汇率弹性不断提升，若企业选择继续“裸奔”的成本也将跟着大幅上升，这从客观上将会刺激包括远期在内的衍生品市场的发展。

--中国外汇：9月服务贸易逆差222亿美元，货物和服贸顺差环减逾五成--外管局

中国国家外汇管理局公布，9月份服务贸易逆差222亿美元，逆差额较上月的246亿美元减少9.53%，其中旅行差额占比达到78.07%，运输差额占比亦达到23.30%。另外，当月货物与服贸顺差79亿美元，较上月的171亿美元环减53.85%。

--中国外汇：央行9月末外汇远期空头头寸归零，上月为净空头60.44亿美元

中国央行最新公布外币资产预定短期流出净额数据显示，截至9月末央行的外币对本币远期合约和期货合约空头头寸降为零，此前连续四个月维持在60.44亿美元水平；当月仍无多头头寸。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创七个月高点

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓 建议配比创七个月高点。由于新公布的宏观经济数据有助于提振基本面预期，部分基金经理增加股票配置。

--中国基金：9月底公募基金净值小幅增长，QDII基金净值规模下滑

据中国基金业协会公布数据，截止9月底，中国国内公募基金管理公司、券商资管和保险资管等机构管理的公募基金规模达11.14万元人民币，较上月增加844.82亿元；其中货币基金仍为增量的主要来源。

--《焦点》海航以“极高”收益率发行短期债券，说明债务再融资面临压力

中国海航集团面向全球投资者出售了价值3亿美元的高收益短期债券，分析师称这说明这家积极展开收购的综合企业在债务再融资方面面临压力。海航集团以平价出售票面利率为8.875%的363天债券，“以作一般公司用途以及现有海外债务再融资之用”。

--《综述》新零售成为今年中国双十一电商节新标签，全球化进一步升级

九年前阿里巴巴尝试性推出的双十一购物节，发展到目前已不容置疑地成为全球最大的网上购物节。天生的互联网基因，使得双十一每年都有创新，并透示出电商业未来的发展趋向。

--《焦点》中国低成本资金涌入全球飞机租赁市场，行业生态丕变

周一发表的一份研究结果显示，来自中国的大量低成本资金正在重塑全球飞机租赁市场；在全球租赁业者动用的2,610亿美元资金中，中国资本占了28%。这远高于九年前的5%。

--中国个股：奇虎360欲以资产置换借壳江南嘉捷，置入资产估值504亿元

市场高度关注的奇虎360回归A股计划终于浮出水面。中国电梯生产企业江南嘉捷公告称，拟透过资产置换和定向增发等形式，三六零科技公司100%股权将被置入上市公司，置入资产估值高达504.16亿元人民币。

--中国个股：中国联通称定向增发A股募资完成，617.25亿元已入认购专门账户

中国联合网络通信股份有限公司公告称，其向九名发行对象定向非公开发行90亿股A股股票，已于周二(10月31日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

--港股业绩：联想第二季度净利按年跌11%惟胜预期，与富士通整合个人电脑业务

全球最大个人电脑生产商--联想集团公布，2017/18年度第二季度净利按年下跌11%，但优于市场预期并扭转首季亏损的局面。同时，联想宣布通过收购富士通个人电脑业务的51%股权，并签订合资协议，整合个人电脑业务。

--中港股业绩：中石油第三季净利增近3倍，惟销售板块获利大减因竞争加剧

中国最大石油及天然气生产商--中国石油第三季净利同比大增3倍，惟销售板块获利大减，反映内地市场竞争加剧，且情况令人担忧。

--中港股业绩：工行第三季净利同比增长3.35%，不良贷款率降至1.56%

以资产计中国最大商业银行--工商银行公布，该行第三季度归属于母公司股东的净利润为750.04亿元人民币，同比增长3.35%；9月末不良贷款率为1.56%，较上年末下降0.06个百分点。

--中股业绩：浦发银行前三季净利同比增长2.97%，并拟发至多500亿可转债

中国大型股份制银行--浦发银行公告，今年前三季度实现净利润418.92亿元人民币，同比增长2.97%；同时并拟发行不超过500亿元可转债，期限六年。

--中股业绩：宝钢前三季净利同比增96%，预计全年净利增50%以上

在中国钢铁行业盈利全面复苏之际，国内最大钢企宝钢股份公布三季报，前三季公司实现净利116.68亿元人民币，同比增长95.52%。 （完）