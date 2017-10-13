中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月9日-10月13日当周中国金融市场摘要:

资料图片：2013年11月，百元面值的人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

汇市:

--人民币兑美元当周升值0.91%。周初延续国庆假期的清淡行情，流动性较差；周二人民币随美元指数调整大幅上涨逾400点，之后维持小区间震荡，流动性亦有所好转。十九大召开前夕，市场氛围偏多人民币，料下周人民币延续区间震荡，或小幅偏强。

公开市场操作:

--中国国庆长假后首周银行间资金面先紧后松，央行虽超量续做全月到期的MLF，但不改中长期资金谨慎预期。节前央行宣布定向降准考核标准重构，不过同时强调不会调整政策取向；而节后首日在资金紧绷情况下仍继续停做逆回购，则进一步传递中性政策基调延续的明确信号。

分析人士并认为，十九大下周就将召开，此前及会期中央行应会以维稳为上，料在本月缴税高峰来临前，资金面维持稳中偏松概率较大。而央行今年以来对货币工具的使用日渐精细化，同时也更为注意操作节奏，从而引导政策预期不偏离轨道，预计至少在年底前，货币政策依旧难见明显调整空间。

债市:

--中国债市周初现券偏弱窄幅震荡，随着资金面逐步由紧转松，引发市场对央行不进行MLF续作的疑虑升温，导致现券抛压加重，空头情绪占据上风；周五MLF超额续做消息落定，现券稍显暖意，但在贸易数据向好打压下继续走弱，多空因素交织下，现券终再陷震荡，短期待通胀和信贷等更多数据提供指引，市场心态仍显谨慎。

票据:

--十一长假后首周中国票据市场转贴利率变动不大。月初机构出票不多，而且整体看今年以来票源呈减少势头，但在中性货币政策基调下，中长期资金成本难有下降空间，仍是转贴利率下行的主要制约因素。

股市:

--中国股市沪综指当周冲高回落，受国庆长假期间外围市场走强和利好消息刺激，本周大盘高开，但追高意愿明显不足令股指逐级回落缩减升幅。市场静待近日公布的宏观数据及下周将召开的十九大，整体大盘处于上有压力、下有支撑的区域震荡，热点持续性较弱，成交量萎缩的总体格局短期难有根本性改变。(完)