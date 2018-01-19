中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(1月15日-19日)中国重要财经新闻：

【政经】

--《焦点》2017年中国超额完成GDP目标，今年增速料放缓更重质量提升

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升，2017年全年增长6.9%平稳收官；在投资和消费保持相对平稳之际，这主要得益于外贸带来的正增长。分析人士认为，在供给侧改革、环保、金融去杠杆等因素制约下，中国经济仍有反弹，表明当前实体经济的确称得上“稳中向好”，新动能对经济增长的贡献在进一步增加。

2017年中国国内生产总值(GDP)四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查的预估中值6.7%。全年规模以上工业增加值同比增长6.6%，社会消费品零售总额同比增10.2%；固定资产投资增长7.2%。

--《综述》中国楼市去年微升收尾，调控基调不变租赁利好频出

中国楼市以整体稳中微升告别了2017年，严格受控的一线和二线热点城市房价持稳，非热点二三线城市涨幅则有所扩大，得益于年末冲销售和相对宽松的政策环境。新年伊始，部分二线城市以吸引人才为由微调楼市政策，一度引发市场对政策松绑的揣测，但随即遭到相关部委否认，显示调控基调并未有变。

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算，2017年12月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升5.3%，连涨27个月，涨幅在连续一年收窄后首度扩大，高于上月的5.1%。从环比看，12月新建住宅销售价格较上月上涨0.4%，连涨32个月，高于上月的0.3%，为五个月高点。​​​​

--中美关系：双方应以建设性方式处理敏感问题，推动半岛问题妥善解决--习近平

中国中央电视台（CCTV）报导称，中国国家主席习近平应约同美国总统特朗普通电话。习近平称，保持中美两国关系健康发展符合两国人民利益，中美双方应该采取建设性方式，通过对彼此开放市场，做大合作蛋糕，妥善解决双方关切的经贸问题。

--中国经济：探索农村宅基地“三权分置”，以盘活农村闲置农房和宅基地--国土部长

中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，落实宅基地集体所有权，保障宅基地农户资格权，适度放活宅基地和农民房屋使用权，是一项重大创新，而城里人到农村买宅基地这个口子不能开。

--中国房地产：研究非房企取得使用权的土地作为住宅用地的办法--国土部长

中国国土资源部部长姜大明在全国国土资源工作会议上称，要改变政府作为居住用地唯一供应者的情况，研究制定权属不变、符合土地和城市规划条件下，非房地产企业依法取得使用权的土地作为住宅用地的办法。

--中美贸易：WTO在中美肉鸡进口税率争议中作出有利美国的裁决

美国周四基本上赢得了世界贸易组织(WTO)的一项裁定，即认定中国未能遵守此前反对该国向美国肉鸡征收高关税的另一项裁决。​​​​最新裁定意味着，中国没能成功运用美国常常动用的贸易政策工具之一--惩罚性高关税--来对付美国生产商；若中国没有在20日内提出上诉，就将不得不降低关税税率。

--中国国企：积极推进主业处于充分竞争行业的商业类国企混改--国资委

中国国务院国资委主任肖亚庆表示，今年将选择具备条件的央企推进集团层面股权多元化，探索有别于国有独资公司的治理机制和监管模式；并积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混改，进一步推动重点领域混改试点。

--中国政策：国务院每年向全国人大报告国资管理情况，重点国资投向等

中国建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见，要求国务院每年向全国人大常委会报告国有资产管理情况，国企报告重点是总体资产负债，国有资本投向、布局和风险控制，国有企业改革，国有资产监管，国有资产处置和收益分配，境外投资形成的资产，企业高级管理人员薪酬等情况。

--中国能源：国有大型煤企宣布调降煤价，以应对取暖季用煤高峰

中国大型煤炭企业降低现货煤炭价格，希望缓解一个月以来的涨价趋势。中国政府为解决全国冬季取暖天然气荒问题而取消对家庭和部分工厂的用煤禁令，催生出这波煤价涨势。

--中国数据：去年12月FDI同比降9.2%，全年增7.9%规模创历史新高--商务部

中国商务部称，2017年实际使用外资(FDI)金额8,775.6亿元人民币，同比增长7.9%，实现平稳增长的同时也创下历史新高；12月当月FDI为739.4亿元人民币，同比下降9.2%。

--中国数据：去年11、12月ODI同比增34.9%和49%，全年降近三成--商务部

中国商务部表示，2017年11月和12月非金融类对外直接投资（ODI）同比分别增34.9%和49%，连续两个月实现正增长；全年累计实现ODI投资1,200.8亿美元，同比下降29.4%，非理性对外投资得到切实有效遏制。

--中国央企：2020年前央企平均资产负债率再降2个百分点--国资委

中国国务院国资委表示，2017年末中央企业平均资产负债率66.3%，同比下降0.4个百分点；98家央企中62家资产负债率比上年下降，其中40家企业降幅超过1个百分点。到2020年前，中央企业的平均资产负债率要再下降2个百分点。

--中国环保：去年74个城市空气质量相对较差后10位中河北占六席--环保部

中国环境保护部通报去年重点区域和74个城市空气质量状况显示，1-12月，74个城市空气质量相对较差的后10位城市依次是：石家庄、邯郸、邢台、保定、唐山、太原、西安、衡水、郑州和济南市，其中河北占六席。 ​​​​

--拉美投资：中国2017年在巴西投资209亿美元，创七年来新高--巴西计划部

根据巴西计划部门，中国2017年在巴西投资209亿美元，创2010年以来新高，因巴西经济衰退帮助压低了资产价格，吸引投资者。

【金融】

--中国央行：有关金融统计正抓紧进行，普惠金融定向降准预计1月25日全面实施

中国央行官方微博“央行微播”发文称，目前有关金融统计工作正在抓紧进行，预计普惠金融定向降准可于2018年1月25日全面实施。 ​​​​

--《焦点》中国整治金融乱象步入常态化，强监管扩围且力度不减

尽管中国银行业市场乱象经过去年一系列专项整治已取得阶段性成效，但监管层防范化解金融风险的节奏并未放缓。继年初连发三文规范大额风险暴露、股权和委托贷款等后，上周末银监会再发文进一步深化整治银行业乱象（4号文），强监管继续扩围且力度不减。

--中国金融：化解金融风险拆解影子银行，遏制房地产泡沫化倾向--银监会主席

下一步中国银行业将如何防范化解金融风险，中国银监会主席郭树清最新表示，需要着力降低企业负债率，抑制居民部门杠杆率；严格规范交叉金融产品，继续拆解影子银行；并继续遏制房地产泡沫化倾向，主动配合地方政府整顿隐性债务。

--中国政策：加大对深度贫困地区扶贫再贷款倾斜力度，拓宽直接融资渠道

中国“一行三会”（央行、银监会、保监会、证监会）联合发文要求，金融部门坚持新增金融资金优先满足深度贫困地区、新增金融服务优先布设深度贫困地区；加强深度贫困地区扶贫再贷款管理，加大对其扶贫再贷款倾斜力度，并拓宽深度贫困地区直接融资渠道。

--中国金融：地方债监管再出重拳，保监会严禁地方政府借险资违规举债

中国地方政府融资再遇监管重拳。保监会和财政部发文规范保险资金投资，明确保险机构不得通过股权投资计划等创新方式违规形成地方债务。同时，坚决制止地方政府以引入保险机构等社会资本名义，违法违规或变相举债上新项目、铺新摊子。

--《焦点》名股实债融资旧套路遭强监管封堵，中国PPP遇冷冀新模式破局

中国金融强监管正步入常态化，此前如火如荼的政府和社会资本合作（PPP）热潮也在迅速冷却。前有财政部掀起规范风暴控制地方债务风险，后有资管新规等掐断资本金名股实债的融资老路，在“重点防范金融风险”政策导向下，2018年PPP项目开发难度将远高以往。

--中国保险：风险可控但形势仍严峻，将用三年时间防范化解重点风险--保监会

中国保监会称，虽然保险业风险总体可控，但面临的形势依然十分严峻；将用三年时间做好保险业重点领域风险防范化解处置，坚决打击违法违规行为，加强薄弱环节监管制度建设，进一步加强保险业风险防控，严守不发生系统性金融风险底线。

--中国证券：监管再打“补丁”， 信托夹层场外股票配资被叫停--报载

据上海证券报周一报导，资产管理行业统一监管的雷霆之势正不断显现。日前多家信托公司接到当地银监部门的口头通知，被要求停止开展设有中间级的结构化证券投资业务，即俗称的夹层场外股票配资业务。

--数字货币：中国央行官员称，需终止虚拟货币集中化交易--消息人士

据路透看到的一份政府会议内部备忘录显示，中国央行一位高管称，当局应该禁止虚拟货币的集中交易，以及提供相关服务的个人或机构。

--中国投资：2017年中投公司境外投资收益率预估在16%以上--新闻稿

中国主权财富基金--中国投资有限公司(CIC)总经理屠光绍近日表示，2017年中投公司境外投资收益率预估在16%以上。随着科技进步，中投公司会更多关注和参与其他领域投资，特别在TMT和健康产业等领域寻找更多投资机会。

--中国金融：蚂蚁金服称已获准发行新的消费贷款资产支持证券

中国金融服务企业蚂蚁金服对路透表示，公司已获准向机构投资者发行以消费金融为基础资产的交易所ABS产品，目前已进入邀约询价阶段。

--中国金融：风险投资交易去年创400亿美元新高，受AI等带动--毕马威

国际会计谘询机构毕马威（KPMG）发表报告显示，2017年中国的风险投资交易创下400亿美元的历史新高，并较2016年增长15%，因投资者瞄准人工智能（AI）、汽车科技和企业服务公司的商机进行了多个大型交易。

【固定收益】

--《分析》中国央行单周净投放创一年新高，季节性“填谷”不改中性基调

本周为对冲缴税高峰、例行缴准及MLF到期等对资金面的叠加影响，中国央行公开市场扶助力度进一步加大，单周净投放规模达8,055亿元人民币，创一年来新高。而随着跨月以及跨春节备付需求高峰接踵而至，未来几周央行“填谷”仍将维持较强力度。

分析人士并认为，短期央行流动性调控边际偏松是为应对季节性资金需求高峰，同时近期金融监管新政连续出台，可能也不乏稳定市场情绪的考量；不过刚公布的经济数据显示基本面保持平稳，而今年降杠杆仍是宏观调控主要任务，中性货币政策基调依旧未变。

--中国经济：推进品种创新鼓励企业债融资，但亦要加大防风险力度--官员

中国国家发展改革委财金司副巡视员田原表示，今年将稳步推进企业债券发行管理体制改革，继续鼓励和支持更多优质主体发行企业债融资，推进企业债品种创新，同时亦要加大风险防控力度，坚决遏制地方政府隐性债务增量。 ​​​​

--中国金融：云南国有资本已于今日兑付中融信托的两期信托计划--新华

新华社援引中国云南省国有资本运营有限公司周二发布的公告内容称，云南国资与中融信托合作的嘉润30号、嘉润31号信托计划已于当日兑付完毕，而且该事项不是违约事件，是经双方协商认可的延期支付。

--中国信用债：四川煤炭产业集团5亿PPN未按期足额偿付本金，仅能兑付利息

中国四川煤炭产业集团有限责任公司公告称，由于煤炭行业产能过剩因素等影响，应于1月9日兑付本息的非公开定向融资工具“15川煤炭PPN001”未能按期足额偿付本金5亿元人民币，仅能兑付利息3,850万元，已构成实质性违约。

--中国信用债：丹东港集团称15丹东港PPN001未按期足额兑付本息，构成违约

中国丹东港集团有限公司公告称，其发行的非公开定向债务融资工具“15丹东港PPN001”应于1月13日付息及兑付本金，公司尚未能筹集足额偿付资金，已构成实质性违约。

【外汇】

--中国金融：人民币国际化还有很大发展空间，是一个长期战略--央行副行长

中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

--中国外汇：去年银行结售汇逆差同比降近七成，今年跨境资金流动料总体稳定

中国2017年银行结售汇逆差同比大降近七成，涉外收付款逆差则降近六成，整体来看外汇市场供求更趋均衡。外管局预计今年跨境资金流动仍将保持总体稳定，未来人民币汇率双向波动将成为常态，企业应树立“风险中性”意识并健全汇率风险管理。

--《人民币综述》跨境资本宏观审慎严监管适度松绑的窗口已临近

2018年初人民币兑美元汇率扬眉吐气，掀起一波凌厉的涨势，与此同时，跨境资本流动形势明显好转，尽管此次人民币劲扬的主动力源于弱势美指，但汇率稳定预期或推动中国跨境资本的宏观审慎严监管举措有所放松。

--《市场洞察》请平常心看待人民币的凌厉升势

人民币兑美元即期周初不费吹灰之力突破去年9月8日创下的阶段高点，美元指数弱势仍是主因，当然如此凌厉的升势多少有些“非理性”的成分，至于是否超出监管容忍范围则可观察中间价市场重启逆周期因子；而创出新高后，人民币怎么走成讨论重点。

--《焦点》欧洲国家央行争相将人民币纳入外汇储备

又有一批欧洲国家央行周二披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划，凸显出人民币已跻身世界主要储备货币之列。

--人民币汇率：2017年实际与名义有效汇率续回落，但跌幅明显收窄--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，2017年人民币实际有效汇率累计跌0.99%，名义有效汇率则累计跌0.64%，这也是2003年以来首次连两年下跌走势，但跌幅明显收窄。

--离岸人民币：台湾12月底人民币存款3,222.54亿元，连八个月增加

台湾央行公布，至12月底止，台湾银行业累计人民币存款达3, 222.54亿元(含可转让定期存单)，较前月增1.38%，连续第八个月走升。

【证券/行业】

--中国证券：拓展多元化互补型股权融资渠道，推进债券创新--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，将把发展直接融资特别是股权融资放在突出位置，拓展多层次、多元化、互补型股权融资渠道；积极推进债券市场品种创新，发展可交换债、绿色债、项目收益债等，实现债券市场数量与质量并重发展。

--中国证券：今年要全力维护资本市场稳定运行，落实外资准入政策--证监会

中国证监会主席助理张慎峰表示，今年要全力维护资本市场稳定运行，加强薄弱环节监管制度建设，做好区域性股权市场、非法证券期货交易等领域的风险防控工作；大力发展长期机构投资者，培育一流投资银行和中介机构，提升行业的规范发展能力和服务能力。

--中国证券：今年要加强对市场波动影响的研究，做好股市风险预警--上交所

中国上海证券交易所副理事长张冬科表示，要加强对债市、汇市、房市、大宗商品市场波动影响的研究，做好股市风险的预测预警。下一步要逐步把上交所市场建设成为具有多层次、包容性的新蓝筹市场。

--中国证券：深交所将推动优化IPO发行上市条件，扩大创业板包容性

中国深圳证券交易所副总经理彭明周五表示，针对创新创业型的高新技术企业的盈利特点和股权特点，深交所将推动优化IPO发行上市条件，支持符合国家战略，具有核心竞争力，发展潜力大的创新创业企业上市，扩大创业板的包容性。

--《独家新闻》美国议员敦促AT&T切断与中国华为的所有商业联系--消息

据两名国会助手表示，出于国家安全考虑，美国议员敦促国内第二大无线运营商AT&T切断与中国手机厂商华为的所有商业联系，并反对中国电信运营商中国移动进入美国市场。

--《独家新闻》流动性捉襟见肘的海航料迎来峰回路转--董事局主席

海航集团董事局主席陈峰乐观认为，海航能够解决现金短缺问题，今年将继续获得银行及其它金融机构的支持。陈峰告诉路透，流动性问题的存在，“是因为我们进行了大量的并购，”尽管外部环境更具有挑战性，而且中国经济“从快速增长转向温和增长”，对海航获取新融资构成了冲击。

--《焦点》海航债务问题加剧，数月未付飞机租赁款--消息

数位银行和租赁业消息人士表示，中国海航集团关联的几家航空公司已经逾期未付飞机租赁款，而长期为海航集团提供资金支持的中国进出口银行已经成立一个团队，来解决海航集团的流动性问题。

--中国个股：京东方获合作方豁免债务63亿元，料今年产生收益约9亿元

中国面板大厂--京东方刊登公告称，公司的合作方福州城投京东方投资公司和福州城市建设投资集团，近日决定豁免京东方63亿元人民币的债务。这项豁免将被确认为递延收益并分期计入当期损益，预计今年可产生约9亿元收益。

--企业并购：美国政府批准中国北方华创子公司收购美国同业

北京北方华创微电子装备有限公司的律师称，该公司已完成对美国半导体设备生产商Akrion Systems LLC的收购，这是美国政府批准此类收购的罕见个案。

--中港个股：中国平安称会在合适时机将部分科技业务对外融资

针对近期有关中国第二大寿险公司中国平安将分拆多个科技子公司上市的报导，该公司周四晚间刊登澄清公告称，会在合适时机将旗下部分科技业务对外进行各种方式的融资。

--中国投资：链家旗下长租公寓平台获40亿A轮融资，红杉华平腾讯领投

中国最大房地产经纪公司链家旗下长租公寓平台--自如近日获得40亿元人民币的A轮融资，由华平投资、红杉资本、腾讯三家机构领投，华兴新经济基金、融创中国、泛大西洋投资、源码资本、海峡资产、新希望等机构跟投。

--电信产业：去年中国十大畅销智能手机，苹果为唯一入榜外资厂商--报告

市场调研公司Counterpoint Research发布报告显示，在去年中国十大畅销智能手机排行中，苹果有两款手机上榜，并成为唯一上榜的外资品牌。除苹果外，还有OPPO、VIVO、华为荣耀、小米等品牌入榜，其中OPPO R9S以3.0%市占率荣获第一名。

--中国企业：小米已委聘保荐人，在香港IPO可能性最大--消息

知情消息人士称，小米已聘请中信里昂证券、摩根士丹利和高盛为其首次公开发行(IPO)的保荐人。小米估值可能高达1,000亿美元。

--中国企业：苏宁控股冀三年内交易规模增至4万亿元，线下实体店两万家

中国综合性民企--苏宁控股决定将原有的物流、IT体系升级为产业集团并独立运作，并提出至2020年线下实体店2万家、交易规模4万亿元人民币的中期目标，苏宁控股各业态未来发展将提速。

--中国个股：天海投资否认出售Ingram报导，称云集市投资价值逐步显现

中国大型航空及投资集团海航集团旗下的天海投资刊登澄清公告称，公司不存在海外媒体所报导的出售子公司Ingram Micro Inc.（英迈国际）事项，后者的云集市业务模式已引入中国市场，投资价值逐步显现。

--企业并购：复星国际终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易

中国大型民营企业--复星国际称，终止收购俄罗斯黄金生产商Polyus股份的交易，因在股份买入协议下的某项先决条件未获满足。（完）