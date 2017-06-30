中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(6月26日-30日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理--深改组

中国国家主席习近平主持中央深改组会议称，境外企业和对外投资安全是海外利益安全的重要组成部分，要在国家安全体系建设总体框架下，完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。

--中国政治：中央将一如既往支持香港发展，确保一国两制行稳致远--习近平

中国国家主席习近平乘专机飞抵香港。中央电视台(CCTV)直播他在香港国际机场对媒体发表讲话称，中央将一如既往地支持香港发展，改善民生；愿同香港各界一道总结经验展望未来，确保一国两制行稳致远。

--达沃斯论坛：中国经济稳中向好态势不变，将保持宏观政策稳定--总理

中国国务院总理李克强表示，中国经济指标有短期小幅波动是难免的，但稳中向好的态势不会变；二季度中国经济保持一季度稳中向好的态势，从上半年发展情况看，完全能完成全年的经济增长目标。而要维系经济较长时间的稳定增长，中国将保持宏观政策稳定。

--中国经济：实际使用外资金额今年出现负增长，要引起高度重视--总理

中国总理李克强表示，当前有效投资增速放缓，尤其是民间投资，今年以来虽有所回升，但增长仍较缓慢，这会影响经济发展后劲；实际使用外资金额今年出现了负增长，要引起高度重视；必须破除制约投资的各种羁绊，提振国内外投资者信心。

--《综述》中国6月官方制造业和非制造业PMI双升，二季度GDP增速有望达6.8%

中国6月官方制造业PMI超预期增长，主要分项大幅回升，显示供需两端均有改善，出口表现尤为强劲，而价格回落之势也有缓和；官方非制造业亦连续两个月加速扩张，受基建等投资活动拉动，建筑业景气指数升至年内高点。

--中国数据：5月工业利润同比增16.7%，得益于低基数和投资收益增长加快

中国工业利润延续良好增长态势，在生产增长平稳、工业品价格涨幅回落的情况下，5月利润同比增速仍比4月加快2.7个百分点，主要原因包括投资收益增长明显加快、上年同期利润基数偏低、产成品销售增长略有加快等。

--美中关系：美国总统特朗普考虑对中国采取贸易行动的选项-官员

三位美国政府高阶官员告诉路透，总统特朗普对中国在朝鲜和双边贸易问题上无作为感到越来越沮丧，现正考虑对华采取贸易行动的可能性。

--《独家新闻》中国石油集团暂停向朝鲜售油，因风险加大--消息人士

三名消息人士对路透称，中国石油天然气集团公司(中国石油集团)已经暂停向朝鲜(北韩)销售燃油，因为担心无法收到货款。目前还不清楚暂停销售将持续多久。

--中国经济：推进重点行业化解过剩产能，推动市场化法治化债转股--副总理

中国国务院副总理张高丽表示，今年是供给侧结构性改革深化之年，要深入推进钢铁、煤炭、煤电等重点行业化解过剩产能，坚持分类调控因城施策，并推动市场化法治化债转股。

--中国政策：加快煤炭优质产能释放，保障迎峰度夏期煤电油气需求--发改委

中国国家发展改革委称，迎峰度夏的到来将大幅增加煤电油气运需求，要加快推进煤炭优质产能释放；同时，强化煤炭产运需衔接，大型煤炭企业要积极挖潜增加产量，重点产煤地区要带头落实增产保供责任。

--中国经济：今年降成本主要目标是进一步减税降费，降低融资成本--发改委

中国国家发展和改革委员会日前下发通知称，今年降成本的主要目标是进一步减税降费，继续适当降低“五险一金”等人工成本；降低制度性交易成本和融资成本，加大金融对实体经济的支持力度，防止脱实向虚，并深化多层次资本市场改革扩大直接融资比例。

--中国经济：在第二季继续好转，但去杠杆带来风险--褐皮书

由中国褐皮书国际(CBB)对上千家中国企业进行的季度调查显示，中国经济在第二季继续好转，企业利润和聘雇员工数量均上升，但调查还暗示，尽管企业能够经受住融资环境收紧的影响，但中国可能不得不应对更加困难的时期。

--中国财政：合理确定PPP项目范围及边界，严控支出责任规模--财政部副部长

中国财政部副部长张少春日前称，要强化地方政府债务管理，规范政府和社会资本合作（PPP）模式运用，合理确定项目范围和边界，严格控制PPP项目支出责任规模，切实防范隐性政府债务风险。

--《财经洞察》中国审计署2016年预算执行报告揭开财税改革光环下的阴影

在“成绩放大化，问题缩小化”的宣传模式下，中国审计署近日公布的2016年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告，或许是考评中国宏观政策在微观领域实施是否到位的最佳方式，也将中国一些政府部门极力自表其功的背后阴影暴露于阳光下，包括自评甚高的财税改革。

【金融】

--中国央行：去杠杆首先是稳杠杆，5月M2显示进一步稳杠杆态势--副行长

中国央行副行长易纲近日表示，从货币政策角度来说，中国面临稳增长和防风险的平衡，特别要处理好杠杆率方面的潜在风险；去杠杆首先是稳杠杆，5月M2(广义货币供应量)数据显示进一步稳杠杆态势。

--中国央行：五省区绿色金融试验区方案公布，广州试验区允许从境外融资

中国央行等五部委日前分别印发了广东和浙江等五省区建设绿色金融改革创新试验区的总体方案。其中，广东省广州市试验区方案称，允许金融机构和企业在符合宏观审慎管理制度的前提下从境外融入资金，支持试验区外资企业的境外母公司或子公司按规定在境内银行间市场发行人民币绿色债券。

--中国保险：目前险资通过沪港通投资香港股票规模逾1,700亿元--保监会

中国保监会有关负责人称，截至目前，保险资金通过沪港通投资香港股票的规模达到1,743.58亿元人民币；其中，直接投资规模为1,117.46亿元，通过保险资产管理公司发起设立的保险资管产品投资规模为626.12亿元｡

--《焦点》中国银行业不良资产处置应警惕非理性繁荣

中国问题资产处置市场二季度依旧热火朝天：一边是强监管下银行纷纷真实卖断式出售不良资产；一边是以信达和华融为代表的四大国有资产管理公司（AMC）继续抢占份额，地方AMC跃跃欲试，国内外资金亦纷至沓来。

不过看似疯狂的背后，却是资产包交易价格继续攀升，高投机倾向明显，加杠杆资金压力很大，仍有必要警惕非理性繁荣。

--《焦点》银行严控短期贷款，新一轮信贷紧缩冲击中国中小企业

中国中小企业本就因庞大债务而喘不过气来，现在又面临融资困难问题，监管机构要求银行严控高风险公司贷款--其中包括很多公司所倚赖的短期信贷。虽然中国大型的、有政府背景的实体仍能借到钱，但中小企业称他们从国有银行贷款更难了，只得重新考虑投资，有些则求诸于成本更高的替代手段。

【固定收益】

--《分析》半年末财政投放加大中国央行按兵不动，7月流动性有忧无险

半年末最后一周财政投放力度不断加大，中国银行间市场流动性充裕平稳，央行公开市场全周无操作，单周净回笼规模创逾四个半月新高。分析人士认为，月初以来央行已打出“提前量”，后辅以财政投放，资金面跨季无忧；但连续暂停逆回购操作亦表明央行仍未放弃中性姿态，未来资金面将保持大致平稳，不松不紧会是常态。

他们亦指出，7月面临的逆回购和MLF(中期借贷便利)到期量偏大，且有例行缴税扰动，预计流动性仍有小幅波动，但央行届时料亦会加强预期管理，继续“削峰填谷”操作模式，超预期紧张局面难再现。

--路透专访：中港债券通适用者更广，境外资金仍需循序渐进--平安资管

联接中国内地与香港债券市场的“债券通”即将正式起航。中国第二大寿险公司--中国平安旗下平安资产管理公司表示，债券通与银行间市场现有开放模式相比，接入时效明显提高，且没有中长期投资者的约束性要求，其开放适用的市场参与者更广泛，也更有吸引力。

--中国债市：境外机构投资者债券交易结算周期延长，增加T+2选择

“债券通”启动前夕，中国外汇交易中心、中债登、上海清算所联合公告称，为进一步便利境外机构投资者投资中国银行间债券市场，根据人民银行总体要求，延长境外机构投资者债券交易结算周期，在已有T+0、T+1基础上，增加T+2的选择。

【外汇】

--中国外汇：一季度经常帐户顺差在合理区间，跨境资金流动明显好转--外管局

中国外管局公布一季度国际收支平衡表最终数据显示，一季度中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元，其中资本账户逆差1亿美元，显示中国国际收支经常帐户顺差在合理区间，境内主体对外投资趋于理性，跨境资金流动形势明显好转。

--中国外汇：5月服务贸易逆差225亿美元，较上月增加逾两成--外管局

中国国家外汇管理局公布，5月服务贸易逆差225亿美元，逆差额较上月的183亿美元增加23%，其中旅行差额占比近八成。另外，当月货物与服贸顺差230亿美元，4月为234亿美元。

--离岸人民币：5月人民币在国际支付中占比微升至1.61%，排名重返第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，5月人民币在国际支付中的使用占比微升至1.61%，结束连续两个月下跌，排名重返第六。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比续持平于76.3%

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比继续持平上月。压制国内市场的因素逐渐减轻，令基金经理的投资情绪偏乐观。本次共有八位基金经理参与调查，本月股票建议配比仍为76.3%；债券建议配比为10.6%，上月为8.8%；现金建议配比为13.1%，上月为15%。

--中国国企：前五个月实现利润同比增25.5%，增速略高于前四月--财政部

中国财政部称，1-5月国有企业利润总额10,376.3亿元，同比增长25.5%，增速略高于1-4月。其中中央企业7,223.5亿元，同比增长15.7%。地方国有企业3,152.8亿元，同比增长56%。

--中国央企：恒天集团整体并入中国机械工业集团，成为其全资子企业--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会宣布，经报国务院批准，中国恒天集团有限公司整体并入中国机械工业集团公司，成为其全资子企业。恒天集团不再作为国资委直接监管企业。

--中港个股：万科竞得广信房产资产包以增加土地储备，成交价为551亿元

中国大型房企--万科企业股份有限公司公告称，为了扩大土地储备、稳固与提升公司在核心城市的市场地位，万科子公司广州市万溪房地产公司昨日通过现场公开拍卖竞得广信房产资产包，成交价为551亿元人民币。

--达沃斯专访：中国晶科能源料下半年毛利率连降趋势将止，海外订单支持

以出货量计全球最大光伏企业--中国晶科能源高层预计，尽管下半年中国光伏需求将会放缓，但因美国及新兴市场的订单支持，估计公司过去两季度的毛利率连续下降趋势将止住，全年出货量增长三成的目标亦有信心完成。

--达沃斯专访：中民投旗下中民未来拟分板块上市，物业板块1-2年内A股IPO

中国最大的民营投资公司--中国民生投资有限公司旗下上市公司群将继续壮大。作为其三大战略产业之一的居家养老业务平台--中民未来控股集团公司正计划将旗下三大业务板块分别上市，其中物业板块1-2年内计划在A股首次公开发行（IPO）。

--达沃斯专访：中国共享单车企业OFO新一轮融资近完成，年底单车增逾两倍

中国共享单车领军企业之一的OFO（小黄车）创始人、首席执行官（CEO）戴威透露，该公司新一轮融资已接近完成，将利用融资继续迅速扩大单车投放规模，计划年底前公司单车投放规模达到2,000万辆，较目前的600万辆增逾两倍。

--《独家新闻》中粮集团忙于消化已购业务，或无暇投身农产品行业整合战

就在全球农产品贸易形势面临震动之时，外界普遍预期将扮演领头羊角色的几大集团之一--中粮集团有限公司(COFCO)，却很可能不得不完全置身事外，成为行业整合大战的看客。知悉中粮集团扩张战略的消息人士称，该公司三年前收购的业务仍难以同原有业务进行融合；三年前的交易使中粮成为重量级的全球农产品交易商，而现在却成了其吞并竞争对手的绊脚石。

--中国个股：均胜电子旗下KSS拟近16亿美元收购日本安全气囊制造商高田

中国宁波汽车电子供应商--均胜电子公告称，子公司KSS与日本安全气囊制造商高田签署谅解备忘录，拟以不高于15.88亿美元收购高田硝酸铵气体发生器（PSAN）业务以外的资产，具体包括现金及现金等价物预计不少于3.5亿美元，以及与生产经营活动相关的资产包。

--《综述》人工智能成达沃斯热门话题，带来巨大经济增长空间亦将成就业“杀手”

在本周举行的大连夏季达沃斯论坛上，人工智能（AI）成为热门话题。不仅小型机器人的展示，人工智能、人与机器人等方面的讨论座无虚席，机器人个性设计的演示课亦吸引大批观众，这些热络场景，正是当前人工智能第三次浪潮的一个缩影。

--《焦点》中国巨额投资非洲浮式天然气项目等待丰收

中国计划在非洲投入将近70亿美元至浮式液化天然气(FLNG)项目，押注此一仍充满未知的技术领域，寄望当它们在2020年代初期开始投产时，能源市场将会复苏。 (完)