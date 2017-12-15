中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月11日-15日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国经济：高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定抓好制造业--习近平

中国国家主席习近平近日在江苏徐州市考察时强调，必须始终高度重视发展壮大实体经济，抓实体经济一定要抓好制造业，加大投入加强自主创新；国有企业要成为深化供给侧结构性改革的生力军。

--中国经济：推进央企股份制改革，继续降杠杆减负债--国务院常务会议

中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议指出，要推进央企股份制改革，引入社会资本实现股权多元化；抓紧淘汰落后产能、处置“僵尸企业”，继续推动降杠杆、减负债，促进国企效益持续增长。

--东北亚情势：中国国家主席习近平称，绝不允许朝鲜半岛生战生乱

中国国家主席习近平表示，朝鲜的武器问题必须通过谈判而非战争获得解决。习近平是对来华进行国事访问的韩国总统文在寅做出上述表示的。

--中国数据：11月工业及投资继续小幅回落，经济稳中趋缓特征将延至明年

中国11月工业、投资增速继续回落，消费增速略升，基本符合市场预期，预示四季度经济将有所回落，但波幅不会过大；预计12月将继续保持平稳走势，实现全年经济增长目标已成定局。

--中国数据：11月信贷及社融超预期经济显韧性，强监管下政策中性偏紧难动摇

中国最新出炉的金融数据整体表现较为亮眼，11月远超预期的新增信贷支撑当月社融增量走高及M2环比回升。分析人士认为，企业及居民中长贷走势均显强劲，虽与金融监管加强促使资金回表不无关系，但亦表明融资需求仍存韧性，宏观经济整体走势呈现企稳向好态势。

--中国数据：11月FDI同比大增，得益于吸收外资政策效应显现等原因

中国商务部称，1-11月实际使用外资(FDI)金额8,036.2亿元人民币，同比增长9.8%；11月当月，实际使用外资金额1,249.2亿元，同比大增90.7%，得益于今年连续出台促进吸收外资的政策效应显现以及部分大项目集中到资。

前11月非金融类直接投资（ODI）1,075.5亿美元，同比下降33.5%，对外投资降幅收窄，非理性对外投资得到进一步有效遏制，行业结构持续优化。

--中国财政：11月财政收入和支出同比双降，前11月预算支出完成逾九成

受国务院减税降费导致非税收入下降等的影响，中国11月财政收入同比呈现年内首降；与此同时，今年1-11月全国一般公共预算支出已经完成逾九成，前期支出力度大导致后期支出相应减少，11月单月财政支出增速连续第二个月同比下降。

中国财政部公布，11月全国一般公共预算收入11,385亿元人民币，同比下降1.4%；其中税收收入同比增长2.6%，非税收入同比下降12.9%。11月全国一般公共预算支出16,566亿元，同比下降9.1%，降幅较上月的同比减少8%进一步扩大。

--中国央企：前11月实现利润1.3253万亿元人民币，同比增长17.2%--国资委

中国国务院国有资产监督管理委员会公布，中央企业1-11月实现利润总额1.3253万亿元人民币，同比增长17.2%，经营效益稳中向好趋势更加巩固，混合所有制改革稳妥实施。接下来将加快国有经济布局优化、结构调整和战略性重组。

--中国税收：环保税明年1月1日起施行，大部分省份通过本地区方案

据中国国家税务总局消息，《环境保护税法》将于2018年1月1日起施行，目前全国大部分省份人大常委会近期已相继审议通过本地区环保税方案，为环保税开征铺平了道路，各地均统筹考虑本地区环境承载能力、污染物排放现状和经济社会生态发展目标要求，在法定幅度内确定了税额方案。

--中美贸易：美国向世贸组织提出七家中国企业应认定为国营贸易企业

美国在提交给世界贸易组织(WTO)的一份文件中指出，依据世贸规则，有七家中国企业应该被认定为国营贸易企业。这份文件于周三公布，日期为11月29日。这七家企业为中国烟草国际公司、中国海洋石油总公司、中化集团、中国石油化工股份有限公司、中国农业生产资料集团公司、中纺集团公司和新疆银龙农业国际合作股份有限公司。

--中国社会：尚未落实气源或“煤改气”气源未到位区域允许烧煤取暖--住建部

中国住房和城乡建设部最新发布通知，要求各地城镇供热管理部门在2018年元旦之前，集中组织开展“访民问暖”专项活动，客观掌握供暖情况第一手资料，开展安全排查，实地解决供暖存在问题；对尚未落实气源或“煤改气”气源未到位的区域，不得禁止烧煤取暖。

--中国反腐：最高检对重庆市委原书记孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查--新华

新华社援引最高人民检察院消息称，日前，最高检经审查决定，依法对第十八届中央政治局原委员、重庆市委原书记孙政才以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

--亚洲经济：ADB预测2017年亚洲发展中经济体增长6%，中国增长6.8%

亚洲开发银行(ADB)将亚洲发展中经济体今年的增长预估从5.9%上调至6%，理由是出口强于预期且中国经济具有韧性，但维持2018年增长预估在5.8%不变。亚开行同时预计，中国经济今年增长6.8%，高于9月时预估的6.7%；但维持对中国2018年增长预估在6.4%不变。

--路透调查：中国住宅均价涨幅明年年中预计降至2%，调控从严基调不改

路透最新季度调查结果显示，在“房住不炒”总基调下，中国住宅均价将延续涨幅收窄之势，明年上半年预计上涨2%，到年底降至同比涨幅持平，三四线楼市的降温是影响房价涨势的主要因素之一。受访者多认为，明年调控政策不会全面放松，租售并举、增加公共住房供给还会有更多措施出台。

【金融】

--《分析》中国公开市场利率小幅上调，呼应FED加息且引导合理利率预期

随着美联储加息，中国央行周四公开市场利率全线上调，不过幅度小于今年此前两次，低于市场预期。央行表示，利率上调是随行就市，反映市场供求的结果，同时也是对FED加息的正常反应。

中国央行当日进行了500亿元人民币逆回购操作，其中七天期300亿元，28天200亿；中标利率均上涨5个基点(bp)，分别至2.50%和2.80%。同时进行的2,880亿元一年期MLF(中期借贷便利)操作，规模超过本周六(16日)将到期的1,870亿元，中标利率也上涨5bp至3.25%。

--中国金融：央行今起上调SLF利率，隔夜、七天和一个月期均调升5bp--消息

跟随美联储升息步伐，中国央行周四上午上调公开市场逆回购和MLF利率后，两位消息人士透露，央行并宣布即日起同时上调常备借贷便利(SLF)利率，隔夜、七天和一个月升幅均为5个基点(bp)，至3.35%、3.50%和3.85%，与逆回购和MLF利率动向保持一致。

--中国金融：央行发布自动质押融资业务管理办法，扩大成员机构融资空间

中国央行发布自动质押融资业务管理办法，扩大了成员机构融资空间，将开发性和政策性银行、国有商业银行、邮政储蓄银行的自动质押融资余额上限由实收资本的2%提高至4%，全国性股份制银行由实收资本的2%提高至10%，城商行等其他金融机构由实收资本的5%提高至15%。

--《市场热谈》中国监管层关注资管新规反馈，国有行建议延长过渡期至2020年底

中国大资管行业新规正处于征求意见期，包括理财办法在内的多项配套操作细则也在制定完善中。除监管层摸底调研各家银行建议外，包括七家国有银行和十家股份行等也先后组织讨论了资管新规并积极反馈修改建议，以确保政策平稳实施。

权威人士引述七家国有行近期研讨后达成一致的反馈意见指出，为防范金融风险，维护市场稳定，确保银行资产管理业务平稳转型，建议将过渡期延长至2020年12月31日；过渡期结束后，金融机构不得再发行违反本意见规定的资产管理产品，但对于过渡期开始时已存在的非标资产，可以续发产品承接。

--亚洲金融：亚开行批准5.06亿美元贷款，协助京津冀地区改善空气质量

亚洲开发银行(ADB)周四发布声明称，已批准第三笔价值4.28亿欧元(5.06亿美元)的贷款，协助空气污染严重的中国大京津冀地区改善空气质量。这笔贷款旨在鼓励运输、发电、供热和化肥生产等主要排放行业大规模采用先进技术。

--中国金融：放宽银行等外资持股比例限制，持续推进银行业对外开放--银监会

中国银监会称，经国务院批准，将放宽对除民营银行外的中资银行和金融资产管理公司的外资持股比例限制，实施内外一致的股权投资比例规则。

【固定收益】

--中国公开市场：央行再增流动性供给对冲缴税及缴准，本周净投放3,680亿

紧随美联储加息脚步，中国央行周四全线上调逆回购等政策利率。数量管理上，即使周五没有逆回购到期，央行还是进行了1,500亿元人民币逆回购操作，以对冲税收和金融机构缴存法定存款准备金等因素影响。据此计算，本周全口径（考虑MLF）净投放规模达3,680亿元。

--中国债市：11月托管量增1,128亿元，同业存单止降转升--上清所

中国上海清算所最新数据显示，不包括外币债券，11月固定收益产品托管量为163,070亿元人民币，当月增加1,128亿元，主因此前连续两个月大幅下降的同业存单，在11月转为增长440亿元。

--中国信用债：周日到期的12中城建MTN2兑付存不确定性，去年曾付息违约

中国城市建设控股集团周一晚公告，其发行的2012年第二期中期票据12中城建MTN2将于周日(17日)到期，由于公司资金链紧张，该期中票兑付存在不确定性。

--中国信用债：蓝思转债网上申购现6亿元弃购，由主承销商包销

随着近期中国可转债供给加速、破发频现，投资者弃购情况增多，发行压力加大。蓝思科技股份有限公司公告显示，其公开发行的可转债网上投资者放弃认购6.07亿元人民币，由主承销商国信证券包销。

【外汇】

--《分析》中国央行跟随FED调升政策利率将助稳人民币，美元走向更关键

紧跟美联储加息操作，中国央行周四象征性全线上调逆回购、MLF和SLF利率5个基点，表达对市场的呵护态度。分析人士指出，此次操作有利于稳定中美政策利差，在价格传导上将助稳人民币汇率，当然目前中美利差已处于相对较阔水平，且市场已充分预期，因此市场对此央行举措反应比较平静。

他们并指出，人民币今年5月底以来形成的双向波动至今，市场没有明显升贬值预期，资本流动也平稳有序，中国央行的举措更多的是考虑在平稳去杠杆基础上理顺货币政策传导机制；由于美联储仍处于加息周期中，仍需要关注美元走向对汇率和资本流动的影响。

--《狗年展望》不确定的美元和相对确定人民币

人民币兑美元今年表现大大超出市场预期，汇率走势完全打破了2005年汇改以来持续的单边预期，称得上是双向波动元年；对于明年走势，目前市场普遍预期汇率波动区间会维持在今年框定的大致范围内，而且汇率弹性可能进一步上升。

分析人士并指出，毕竟美联储仍处于加息周期中，且明年美国税改有可能提振需求，如果因此通胀也回升，外部不确定将变大；内部看明年金融改革重点大概率落在去杠杆等方面，可以预计汇率将以稳定和配合为主，汇改亦更多是对当前机制的完善和补充。

--中国金融：11月央行口径外占连三个月增加，资本流动保持稳定

中国11月末央行口径的外汇占款连续三个月小幅增加，显示出跨境资本流动形势保 持稳定。尽管11月外储剔除估值效应后表现出温和的资本流出，但市场预期总体稳定；预计未来外汇占款将保 持小幅变动，而此变动对市场流动性影响较小。

【证券/行业】

--中国证券：持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革--证监会

中国证监会副主席姜洋表示，下一步，证监会将落实好服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，稳步提高直接融资比重，持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债券市场，拓展多层次、多元化、互补型融资渠道。

--《焦点》多空对阵角力，中国蓝筹股还能涨多久？

虽然官方渠道和部分市场人士警告股市存在泡沫的风险，但其他机构投资人则认为，随着中国投资人基数的扩大，整体蓝筹股的涨势可能持续到明年。

--中国企业：万达集团称目前账面现金超过2,000亿元，企业经营一切正常

中国大连万达集团发表声明称，个别自媒体报导严重违背事实，将采取法律手段维护名誉。目前账面现金超过2,000亿元人民币，企业经营一切正常。

--《独家新闻》福特拟在2020年将Fusion生产转往中国重庆的合资工厂

三位消息人士称，福特汽车计划于2020年加强在中国的中型轿车生产，并将所产车辆销往美国和欧洲。根据与福特零配件供应商有联系、了解福特未来生产计划的消息人士，福特的Fusion和蒙迪欧两款车型料将在2020年中期至年末期间被重新设计，福特计划届时将它们的生产转到重庆的一家合资工厂，该工厂由福特在中国的合作伙伴长安汽车经营。

--中国汽车：今年产销料达2,900万辆，今明两年车市微增长已成定局--中汽协

中国汽车工业协会就2017年车市产销量进行了预测，预计今年全年将以2,900万辆的规模，连续九年领跑全球，但增幅可能只有3.5%，2018年增速应该大概只有3%左右，今明两年车市的微增长也已成定局。

--《分析》中国汽车终于要打入西方市场了？

中国汽车制造商通过收购和瞄准国外技术和专长，10年来不断取得发展，现在又有了更大的抱负，计划进军主要西方市场。汽车设计、技术和营销方面的进步，使吉利汽车、广汽乘用车和长城汽车等车企在国内市场扩大了占有率，也更有希望在竞争激烈的欧洲和美国市场生存下来。

--企业并购：中国启动对东芝出售芯片业务的反垄断审查--报载

《日经亚洲评论》报导称，中国监管机构已开始对东芝出售记忆体芯片业务的交易进行反垄断审查，可能导致交易难以在明年3月底东芝高管计划的期限之前完成。

--美国个股：谷歌将在中国设立一家人工智能(AI)研究中心

Alphabet Inc旗下谷歌(Google)称，将在中国设立一家人工智能(AI)研究中心，挖掘中国当地人才，即便这家美国搜索引擎公司的产品在中国仍处于被封锁状态。（完）