中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月5日-9日)中国重要财经新闻：

【政经】

—《焦点》今年中国经济增长6.5%目标维持不变，降赤字率紧货币重在防风险

尽管中国去年经济增速远超预期目标，但2018年政府工作报告依然将今年GDP增长目标设定在6.5%左右，并首次将城镇调查失业率作为预期目标，突显中国对民生收入和就业的重视正与经济增长速度保持同步。

而今年政府工作报告中安排的赤字率2.6%，远低于去年和此前学界预期的3%，广义M2增速的设定亦明显收紧，在为今后宏观调控预留空间的同时，亦表明中央通过收紧财政和金融的口子严防风险和坚定去杠杆的决心。

—《焦点》坚持去杠杆中国今年预算赤字率降至2.6%，政策难改维稳基调

中国2018年全国财政预算赤字率（占国内生产总值GDP的比例）下调0.4个百分点至2.6%，财政部表示，主要是中国经济稳中向好、财政增收有基础，同时为宏观调控留下更多政策空间。业内人士则指出，此举表明去杠杆、防风险成为今年调控政策的优先考量因素。

—《焦点》中国财税改革再出发，但提高个税起征点年内能否兑现存疑问

在中国诸多改革中一直被质疑步伐太慢的财税改革今年又成两会热点，相较中央地方财事权划分、地方主体税体系的确立等涉及国家治理的财政改革，提高个税起征点无疑是民众最关心的问题。

—中国经济：对实现今年增长目标有信心，雄安规划框架基本完成—发改委

中国国家发改委主任何立峰表示，今年6.5%左右的经济增长目标符合预期也符合需求，客观上经过努力也是可以实现的；预计今年消费对经济的拉动有可能接近甚至超过60%，投资贡献率保持在三分之一左右，外贸的贡献率在8-9%左右。

—中国数据：低基数和季节因素推升2月CPI至逾四年高点，通胀不制约货币政策

受低基数和季节性因素影响，中国2月CPI同比涨幅升至逾四年来最高水准；而PPI在高基数和原材料价格下行的影响下，同比涨幅继续收窄且略低于预期。随着春节因素的消退，预计3月CPI涨幅将回落，PPI涨幅继续下行。

—中国数据：2月新增贷款回落但融资需求仍强，货币政策中性姿态难改

受春节因素及非银贷款减少拖累，中国2月新增人民币贷款环比明显回落，但对实体投向的贷款仍超万亿，表明融资需求依然旺盛；同时因未贴现票据和直接融资规模增长，社会融资规模增量扭转此前连续多月同比减少趋势，而随着回表资金的回流，M2同比增速继续走高。

—中国数据：春节及低基数致2月出口远超预期，贸易摩擦隐忧未来料施压

中国2月出口同比增长44.5%创三年高点，大超市场预期的13.6%，主要受春节错位及国内外市场回暖影响，而进口则由于季节性因素表现疲弱，同比增速大幅下降至6.3%。随着季节性扰动因素影响的逐渐减弱，3月的外贸走势将相对平稳。

—中国经济：城镇调查失业率首次成政府预期目标，涵盖农民工今年为5.5%以内

中国总理李克强周一所做的中国政府工作报告显示，今年的城镇调查失业率为5.5%以内，这是该指标首次成为政府预期目标。报告称，城镇调查失业率涵盖农民工等城镇常住人口，以更全面反映就业状况，更好体现共享发展要求。

—中国经济：增速下行可能是经济提质阶段必然趋势，要把握好度—中财办副主任

中国全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，相对于以量的扩张为主的阶段，在经济质的提升阶段，增长速度下行可能是一个必然趋势、必然规律；稳中求进最核心要义就是遵循规律，把握好各项工作的度，既不要盲目冒进，也不要无所作为、无所事事。

—《特写》中国黑龙江誓言洗清营商环境恶劣和法治秩序差的恶名

营商环境恶劣和法治秩序差，成为黑龙江人大代表团开放日被媒体屡屡问及的问题。对此，黑龙江省委书记张庆伟毫不讳言并自曝家丑，直指干部作风中存在着”搞定、摆平、忽悠”的坏风气，并誓言要优化营商环境和加强法治秩序，加大整顿力度，从根本上改变外界对黑龙江的恶评。

—《独家新闻》中国计划设立能源部，以提高决策效率—消息人士

四位与中国领导层有联系的消息人士本周表示，中国计划设立能源部，监管庞大的石油、天然气、煤炭和电力行业，这是政府机构改革计划的一部分，旨在提高决策效率。

—中国外交：贸易战只会损人害己，并呼吁美朝双方尽快接触和对话—外长

中国外交部长王毅称，历史的经验教训证明，打贸易战从来都不是解决问题的正确途径。尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。

—中美贸易：美限制进口钢铁和铝产品是行贸易保护之实，坚决反对—商务部

针对美决定对进口钢铁和铝产品采取限制措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美方措施是以国家安全为名，行贸易保护之实；中方将在评估美方措施给中方造成损失的基础上，采取有力措施，坚决维护自身的正当权益。中国钢铁工业协会亦表示坚决反对，并呼吁中国政府对来自美国进口的不锈钢钢材、镀锌板材、无缝管，以及煤炭、农产品和电子消费品等采取坚决的应对措施。

【金融】

—中国央行：央行行长周小川等就金融改革与发展答记者问要点摘录

中国央行官员在全国人大记者会上指出，中国现在已经进入到稳杠杆和逐步降低杠杆的阶段，金融监管体制改革现在还在进行之中，人民银行将在新的金融监管框架中起到更重要的作用。

—中国央行：完善货币供应量中货币市场基金的统计方法，并调整去年M2增速

中国央行公布数据显示，已经按完善后的货币供应量的统计方法，调整了去年的M2增速。央行新闻稿称，今年1月人民银行完善货币供应量中货币市场基金部分的统计方法，用非存款机构部门持有的货币市场基金取代货币市场基金存款（含存单）。统计方法改变，意味着以前游离于货币统计之外的各类”余额宝”们，将正式纳入M2，从而接受更为严格的监管。

—中国金融：银监会发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求—消息

两位消息人士透露，中国银监会近日发文正式下调商业银行贷款损失准备监管要求。其中，将拨备覆盖率监管要求由150%调整为120%-150%，贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%-2.5%。

—中国金融：四川银监局严禁金融资产管理公司充当银行不良出表通道—消息

两位消息人士透露，中国四川银监局近期发文拟加强辖内金融资产管理公司乱象整治工作，要求其合规开展不良资产收购业务，严格遵守银行信贷资产转让监管规定，不得以任何方式充当银行不良资产出表的通道。

—中国保险：险企单一股东持股上限降至1/3，严禁挪用险资循环出资—保监会

中国保监会发布保险公司股权管理办法，将保险公司单一股东持股比例上限由51%降至1/3；并严禁挪用保险资金，或以保险公司投资信托计划、私募基金、股权投资等获取的资金对保险公司进行循环出资。该办法自4月10日起施行。

—中国金融：银监会正在研究起草理财业务细则和平稳过渡方案—主席

中国银监会主席郭树清在全国两会期间表示，关于理财业务的实施细则和相关平稳过渡方案，银监会正在研究起草，后续会征求各方意见。

【固定收益】

—《分析》资金向宽中国央行转向净回笼，控总量调结构政策仍保持定力

跨月后市场资金面更趋宽松，中国央行公开市场本周亦转为净回笼，规模2,400亿元人民币，终结此前连三周净投放。而正值中国两会（人大和政协）召开期间，官方密集发声，均指向今年宏观政策主基调依旧指向控总量和调结构，在此基础上货币政策仍会保持定力。

—中国债市：2月中债登托管量转为增加873亿元，城商行连续两月减持

中国中央国债登记结算公司最新数据显示，按债券统计口径计算，2月末债券托管余额为508,817亿元人民币，当月增加873亿元，因地方债早于往年启动发行，及政金债发行增多。值得一提的是，城商行连续第二个月净减持债券，拖累全口径商业银行托管量下滑。

【外汇】

—中国央行：人民币汇率预期稳定，前期采取的逆周期调控已基本退出

中国央行副行长潘功胜表示，2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。

—中国外汇：2月末外汇储备终结连一年升势，人民币汇率双向波动将成常态 中国2月外汇储备环比下降0.85%，中止此前连续12个月回升的势头；外管局表示，跨境资金流动和境内外主体交易行为总体平稳，外汇市场供求延续基本平衡格局；在基本面因素的推动下，人民币汇率双向波动将成为常态。

【证券/行业】

—《焦点》吸引新经济企业A股上市引制度创新热议，料个案先行暂难全面推广

从有望享受新股绿色通道至”独角兽”企业A股上市可能特批，近期中国资本市场将向新经济企业倾斜的讨论迅速升温；而证券监管高层在全国两会期间的相关表态，更为这波热潮推波助澜。

—《分析》中国新一波大企业查缉行动令并购交易市场笼罩阴霾

3月1日，并购愿望强烈的华信能源董事局主席，因疑似牵涉经济犯罪而遭调查的消息传出后，参与中国企业并购交易的人士为之一惊。

尽管许多全球性投资人和监管机构质疑中国成长迅速的集团企业的透明度及财务状况，但这些集团以高价收购令人钦羡的资产着称，对于交易界人士来说是很有油水的业务伙伴。

—中国个股：乐视网称融创中国暂无接手贾跃亭所持公司股票计划或安排

中国乐视网信息技术（北京）股份有限公司发布澄清公告称，经与公司第二大股东融创中国相关负责人确认，融创中国目前暂无接手其第一大股东贾跃亭所持乐视网股票计划或安排。

—《独家新闻》华润啤酒就收购喜力啤酒中国业务进行磋商—消息人士

五位接近磋商的消息人士称，中国最大啤酒生产商—华润啤酒正就收购喜力啤酒(Heineken/海尼根)中国业务进行谈判，该交易价值可能超过10亿美元；华润啤酒希望从高端品牌啤酒中获得新的增长。

—中国汽车：2月广义乘用车销量同比降2.4%，但一季度有望实现开门红—乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会称，2月广义乘用车销量同比下降2.4%，1-2月累计为增长3.2%。乘联会指称，2月节前零售相对火爆，但节后的零售恢复较慢。预计3月的补库特征将较明显，3月产销增长应相对较强，实现行业的一季度开门红。

—《分析》冬季限产即将告终，中国铝炼厂面临新的挑战

当中国解除冬季限产措施时，为了防治空气污染而关闭铝炼厂的部分生产商恐怕无法再度开工，因国营企业规划的新产能料将囊括需求，并损及获利。

—《焦点》中国1-2月铝出口大增而钢出口下降，特朗普虎视眈眈高举大棒

2018年头两个月中国铝出口增长逾25%，但钢出口减少近三分之一。中国是全球最大的钢和铝生产国，此时美国准备在周四稍晚对进口钢铝课以重税。分析师们表示，中国铝出口增长暗示，政府实施的冬季减产治理污染措施力度没有预期的那么大。国内铝价受到打压下跌，使生产商将过剩的供给出口海外。

—德国个股：宝马将在中国研发和生产Mini电动车

德国宝马汽车(BMW) 董事Peter Schwarzenbauer表示，宝马将在中国研发新一代电动迷你(Mini)车，Mini与中国长城汽车电动车合资项目正在商讨之中。

—美国个股：至少两家中资企业有意竞购GE的照明业务—消息人士

根据熟知内情的消息人士，至少有两家中资企业正准备竞购美国通用电气(奇异,GE)所剩的照明资产，交易规模可能达10亿美元。其中一名消息人士表示，木林森与佛山照明正与贷款方洽谈，为可能竞购上述资产融资。（完）