中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(12月25日-29日)中国重要财经新闻：

【政经】

--中国政治：中共十九届二中全会明年1月召开，将讨论研究修宪部分内容建议

新华社报导称，中国共产党中央政治局会议决定明年1月召开中国共产党第十九届中央委员会第二次全体会议，主要议程是讨论研究修改宪法部分内容的建议。

--《狗年展望》打造中国经济升级版，重在防风险政策协调及财税改革

中国2018年料维持6.5%左右的国内生产总值(GDP)增长和3%赤字率目标是多数专家共识，只是亮丽数据背后是否意味着新一年中国经济可以高枕无忧？恐非如此。上周结束的中央经济工作会议明确2018年中国三大攻坚战，其中防范金融风险仍居首位，而弱化GDP速度，将工作重心聚焦在提质增效以打造经济强国，显然是中国未来一段时间的主要任务。

只是在以美国为首的全球减税潮下，中国财税改革如何推进却是不容回避的难题，尤其在防风险仍为第一要务下，财政、货币、产业、区域等宏观调控政策如何协调，更考验决策者智慧。

--《狗年展望》调控从严中国楼市将迎“小年”，长效机制落地待更精细

较之各线城市房价轮番涨、调控层层加码的2017年，明年的中国楼市料显得“波澜不惊”：高层一再强调“房子是用来住的，不是用来炒的”，意味着现阶段总体严厉的调控政策将延续，业内人士普遍预计2018年将是成交下滑、价格平稳、投资趋缓的小年。不过在调控从严背景下也会考虑因城施策，政策指向更加精准化；与此同时，房地产长效机制也将实实在在开始落地。

--中国经济：中央不会为地方债务买单，打消金融机构的政府兜底幻觉--财政部

针对审计署提出的部分地方政府债务增长较快、有的还违规举债问题，中国财政部表示，下一步将刹住地方政府无序举债之风，遏制隐性债务增量，坚持谁举债、谁负责，坚持中央不救助原则，做到“谁家的孩子谁抱”。打消地方政府认为中央政府会买单，和金融机构认为政府会兜底的“幻觉”。

--中国经济：目标明年工业增长约6%，发挥消费和投资的有效作用--工信部长

中国工业和信息化部部长苗圩称，明年的主要预期目标是，全国规模以上工业增加值增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%，并重点坚持创新驱动发展，深入实施“中国制造2025”；发挥消费和投资有效作用，促进工业经济平稳增长。

--中国数据：11月工业企业利润同比增速大幅放缓，降成本压力犹在

中国11月份工业企业利润同比增长14.9%，较10月份大幅放缓10.2个百分点，创年内增幅次低。国家统计局解读称，放缓主要受价格涨幅回落影响；总体上看，今年以来工业企业效益持续改善，但降成本压力犹在。

--中国社会：2035年上海常住人口控制在2,500万左右--规划

中国国务院发布2017-2035年上海市城市总体规划批复显示，到2035年，上海市常住人口控制在2,500万左右，建设用地总规模不超过3,200平方公里。考虑到这两项指标的现有水平，未来近20年可增长空间均不大。

--中国财税：明年起三年内对符合条件的新能源汽车免征车购税--财政部

中国财政部、税务总局、工信部等四部门日前联合发布公告称，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。

--中朝贸易：中国11月未对朝鲜出口铁矿石、煤炭和铅--海关数据

中国海关总署数据显示，中国11月未从朝鲜进口铁矿石、煤炭和铅，也未向朝鲜出口任何汽油、航煤、柴油和燃料油。[nL4S1OQ23H]而受澳洲港口严重拥堵的影响，中国11月从澳洲进口的煤炭较上年同期下滑下滑0.3%至559万吨。

与此同时，11月俄罗斯对中国原油出口量达到512万吨，约合124.6万桶/日，比上年同期增长11%，这是俄罗斯连续第九个月保持中国最大原油供应国的地位。

【金融】

--中国央行：建立临时准备金动用安排应对春节，可用2个百分点期限30天

中国央行公告，为满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求，决定建立“临时准备金动用安排”。在现金投放中占比较高的全国性商业银行在春节期间存在临时流动性缺口时，可临时使用不超过两个百分点的法定存款准备金，使用期限为30天。

--《狗年展望》中国将寻求金融监管强化与风险释放的刀尖平衡

行至风险易发高发期的中国金融业，2017年强化监管的政策力度明显加大。展望2018年，防风险去杠杆任务依然艰巨，要巩固宏观杠杆率稳中趋降的良好势头，在中央经济工作会议明确重点防控金融风险的政策定调下，金融业无疑仍将处于强监管周期。而以国务院金稳会成立为起点，明年料监管更注重协调，尤其要处理好监管强化和风险释放的刀尖平衡。

--中国金融：信托业明年将开启第六次行业整顿，违规事件顶格处罚--消息

中国金融业步入强监管周期，信托业料将开启第六次行业整顿。两位消息人士透露，银监会信托部主任邓智毅日前表态，明年整顿信托业是银监会的工作重点，压力空前大，并将采取强有力措施控制行业增速过快态势，对违规事件按顶格处罚。

--中国金融：中信信托向监管承诺明年银信通道业务规模只减不增--消息

在中国监管重拳伸向快速发展的银信通道业务后，两位消息人士透露，以资产管理规模计国内第一大信托公司--中信信托近日向银监会信托部和北京银监局递交自律承诺函，承诺明年公司银信通道业务规模只减不增。

--中国央行：打好防范风险攻坚战，首先要控制好总体杠杆率--副行长

中国央行副行长易纲表示，要把防范风险的攻坚战打好，首先要控制好总体杠杆率，要坚持积极稳妥地去杠杆、稳杠杆。

--中国数据：三季末外债环比增7.5%，短期外债占比65%保持稳定--外管局

中国国家外汇管理局公布，2017年9月末全口径外债余额1.68万亿美元，较6月末增加1,172亿美元，增幅为7.5%；其中短期外债余额为10,939亿美元，占65%，比例保持稳定。

【固定收益】

--《分析》年末资金结构性紧张，中国央行祭出春节前“临时降准”工具稳预期

中国央行本周以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币，年末资金面结构性紧张加剧。央行周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

业内人士分析，央行提前公布针对明年春节的流动性安排，不仅有助可直接申请临时降准的全国性银行未雨绸缪，也有助于改善目前结构性紧张的流动性，稳定全市场的资金面预期，中小银行、非银机构亦可受益。

--《狗年展望》去杠杆未止中国债市暂难脱熊途，配置价值上升中期不悲观

2017年中国债市深陷熊市长夜，即将迈入2018年仍未见黎明曙光。决策层对经济增速下降的容忍度在提升，货币政策继续定调稳健中性，金融强监管、去杠杆对债市的压力还将继续出清，债券收益率料暂难脱高位震荡态势。不过随着绝对收益率水平上升至历史高位，债券配置价值已经提升。

--《狗年展望》监管下半场中国信用债压力前高后低，防御当先结构性机会可期

在中国强势金融监管步步为营的鸡年债市熊势逼人，而相较利率债收益率一路飙升势头，中国信用债受制于流动性因素却相对抗跌。步入狗年，中国经济下行压力仍未见转机，随着资管新规为代表的金融监管还将进入下半场，配合降杠杆货币政策易紧难松基调难改，机构多预计债市走势仍旧熊途未尽，新一轮监管新政下未来信用债冲击料首当其冲，信用利差进一步走扩势头难挡。

--中国债市：2017年地方债发行收官，总量4.36万亿元较上年降近三成

路透统计数据显示，在周二的云南土储专项债和湖南收费公路专项债完成招标后，中国2017年地方政府债券发行正式收官，全年累计发行地方债43,580.9399亿元人民币，规模较2016年下降近三成。

【外汇】

--中国外汇：前三季度经常帐和金融账呈双顺差，未来国际收支料延续基本平衡

中国今年前三季度经常帐户和非储备性质金融账户均呈现顺差，储备资产增加。外管局称，随着全球经济持续回暖带来外需增长，国内经济在合理区间运行，金融市场进一步对外开放，预计未来中国国际收支将继续呈现基本平衡的格局。

--中国外汇：11月服务贸易逆差183亿美元，环比扩大2.8%--外管局

中国国家外汇管理局公布，11月货物和服务贸易顺差288亿美元，较上月增加17.55%； 其中服务贸易逆差183亿美元，较上月的逆差178亿美元扩大2.8%。当月旅行差额为逆差149亿美元，运输差额为逆差52亿美元。

--中国外汇：建议增加外汇市场交易主体，适时适度放松实需交易原则--专家

中国金融四十人论坛（CF40）高级研究员管涛认为，汇率市场化不是一放了之，还需要建立健全市场化的汇率形成机制和调控机制。其中，优化中间价定价机制更多是一个市场培育和教育过程，它并不是汇率市场化改革的终极目标。根本的解决之道，是完善外汇市场体制机制，增加交易主体、放宽交易限制、丰富交易产品。

--离岸人民币：11月人民币国际支付占比回升至1.75%，排名升至第六--SWIFT

环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)发布报告称，11月人民币国际支付占比升至1.75%，排名亦上升一位至第六。

【证券/行业】

--路透调查：中国基金经理未来三个月股票持仓建议配比创15个月新低

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比创15个月新低，年底资金面趋紧及投资机构结帐压力，A股整体走势偏弱，不少基金经理减仓以对。

--中国证券：全力维护资本市场稳定运行，大力推进双向开放--证监会

中国证监会日前召开会议表示，2018年重点工作主要包括：全力维护资本市场稳定运行；加快推进发行制度、并购重组制度改革，深化新三板改革；大力推进资本市场双向开放，进一步推进市场互联互通和放宽证券期货服务业市场准入等。

--中国个股：北京证监局责令乐视网前董事长贾跃亭月底前回国，履行义务

中国证监会北京监管局发布通告，责令乐视网前任董事长贾跃亭于2017年12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

--《焦点》中国吉利将收购沃尔沃集团8.2%股权，成其第一大持股股东

中国吉利控股是沃尔沃汽车品牌的拥有者，将从维权投资者Cevian Capital手中收购瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)的8.2%股份，按当前市价计算价值约为33亿美元。

--中国个股：贵州茅台预计今年营收增长约50%，明年起茅台酒价格平均上调18%

全球市值最高的烈性酒上市公司--贵州茅台酒股份有限公司公告称，预计今年实现营业总收入600亿元人民币以上，同比增长50%左右；预计今年利润总额同比增长58%左右。公司将力争2018年度实现营业总收入增长10%以上。公司并宣布明年起茅台酒平均上调18%，这无疑将增厚上市公司明年利润。

--《狗年展望》香港股市有力再闯高峰，惟美国加息缩表阴霾恐遏制下半年升势

在腾讯等引领下，2017年香港股市以“高回报、低波动”的态势完美收官。展望2018年，各种利好因素继续发酵使得大市恒生指数可望延续升势；惟美国加息和缩表阴霾挥之不去，可能随时引发资金流向转变，导致股市出现“前高后低”的格局。

--《焦点》小米扮先锋，香港IPO市场冀望重量级中国科技股接力登场

香港投行人士预期未来两年将有一连串中国科技企业的大型首次公开发行(IPO)涌入，总市值将达到5,000亿美元之谱，与创下香港10年来股权融资活动最低纪录的2017年形成强烈对比。

在2017年尾段一波科技股上市热潮的鼓舞下，从智能手机厂商小米，到财富管理平台业者陆金所，都在考虑明年前往香港进行数十亿美元的IPO。（完）