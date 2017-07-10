一周经济焦点：通胀状况难捉摸 但央行按捺不住想出手

路透伦敦7月7日 - 大多数发达经济体的通胀大幅提速仍是可望而不可及，除了资产价格。但一些央行却倾向于采取或加大一些可能令通胀减速的举措。

特朗普意外当选美国总统后，财政政策因被认为即将东山再起，而在岁末年初受到热捧。但近几个月发生的一个变化是，大家已然认可财政政策并未重振雄风。

这其中很大一个原因，就是特朗普的减税计划缺乏进展。这不仅使得金融市场上所谓的“特朗普通胀”交易日益减少，现在甚至连美元跨年度的涨势也遭到质疑。

而如此一来，短短六个月前还盛传影响力式微的央行，又被迫重新回到聚光灯下。

很多经验丰富的央行观察人士认为，以往经验表明，除非通胀真的有力加速，持续上一段时间，并且背后的原因不限于油价上涨，否则最好的政策就是以不变应万变。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)最新会议记录显示，委员们对通胀的看法有分歧，因而美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦未来一周将在国会参众两院进行的政策陈述，必将受到格外密切关注。

确实，除了初请失业金人数维持在40年左右低点以外，过去几个月美国其他经济数据一直低于相对温和的预期，特别是通胀指标。

多数发达国家的薪资增幅，也并未像央行们所预测的那样提速。分析师普遍视薪资增长为推动整体物价持续上涨的最令人信服和最强有力因素。

然而美联储仍着手进一步升息，眼下还在考虑何时以何种方式来缩减规模高达4.5万亿美元的资产负债表。

“未来数月的经济数据表现显然特别重要，”Investec的首席分析师Philip Shaw指出。

“尤其是，经济动能会维持下去吗，还有近期通胀疲软是否真的像多数美联储资深官员认为的那样，只是特殊情况吗？”

**加拿大也有想法**

未来一周能影响市场基调的不止叶伦。加拿大央行将于7月12日召开政策会议，市场预计其将在近七年来首度加息。

国内方面的考虑部分在于，目前是否有理由以升息为部分努力来帮助大城市火爆的楼市降温，特别是温哥华和多伦多。房价飙升已推动加拿大的家庭负债/收入比率升至全球最高位附近。

和其他类似经济体一样，加拿大的消费者物价指数(CPI)本身并不足以迫使央行出手上调利率。

“该央行的决定不管怎样都会给海外市场造成影响，因为会被视为全球其他国家央行政策正常化的风向标，”Shaw写道。

对一些人来讲，关于“正常化”的讨论似乎与2011年的情形相似得令人不安。当时欧洲央行(ECB)面对同样不稳定的通胀前景出手升息，辩称利率升高将支撑企业信心。而如今看来，此举是错误的。

随后严重的主权债务危机爆发，失业水平在一段时间内高得令人泪目，迫使欧洲央行将资产负债表扩大超过1万亿欧元，并且继续扩大，与此同时实行负利率政策。

目前来讲，欧洲央行似乎非常谨慎，不轻易透露将在何时以何种方式 缩减月度购债规模，但这个日期正在接近。

英国央行货币政策委员会(MPC)的一些委员现在也认为，眼下就是升息的时机--尽管英国启动退欧谈判引发不确定性。退欧公投后英镑狂贬带动通胀高涨，促使这些委员想要升息。

他们暂且还是少数派，但这种可能性已经支撑了英镑，市场也注意到了这一点。

然而，日本央行的心态似乎已经生变，初次尝试暗示立即回撤超宽松货币政策后有所退却。周五，日本央行增购公债并无限量买入10年债，旨在安抚市场。 (完)