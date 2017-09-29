中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的9月25日-9月29日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周贬0.82%，创年内最大单月跌幅。本周美元指数反弹提振了购汇情绪，且大企业实需购汇较多，推动人民币连续贬值，市场预期也有逐渐趋于一致的倾向。尽管中间价在逆周期因子调节下多日高于市场判断，但购汇热情并未受影响。长假前最后一个交易日市场流动性差，美元多头清理头寸致尾盘人民币走势转为收升，暂时中止连日跌势。

公开市场操作:

--消息面淡静已久，中国国务院再提定向降准。业内人士认为，在央行季末也仅通过逆回购保持流动性总量稳定前提下，这种继续以对小微企业扶持为目的的定向降准，在增加未来乐观预期同时，暂时还不能改变货 币政策持稳势头。

从消息公布后债市反应来看，现券和资金面受提振有限，亦显示缺少操作细节的定向降准新表态，不足以改变现有趋势。至于货币政策何时出现转折点，还要继续关注经济形势的变化而定。

公开市场方面，本周央行继续通过逆回购调节流动性，结构上由14天取代七天期。截至周五，本周累计净回笼3,600亿元人民币，资金市场整体较为稳定，此前处于结构性失衡状态的非银机构，融资压力已有所减缓。

债市:

--中国债市当周主要受到资金面波动的牵制，临近季末跨季资金需求增加，而银行由于MPA考核减少了对非银机构的资金融出，导致资金出现结构性紧张，现券期货因而走弱；但受到国务院常务会议定向降准消息的影响，周四开始现券略显暖势，不过国庆长假前夕，市场成交清淡；节后一系列经济数据即将出炉，关注基本面状况以及由此会否引发货币政策态度的变化。

票据:

--中国票据市场转贴利率当周仅微涨，临近尾声仍有部分机构存在信贷规模调整需求，交投活跃度亦尚可。交易员称，就目前情况看，存款类机构基本可安然度过月末，若未来流动性不发生大的变化，十一长假后票据价格有望继续盘整。

股市:

--中国股市沪综指当周累计下跌0.11。因长假临近及十九大前的维稳预期，股市总体呈现窄幅震荡，板块轮动特征明显，周五沪综指收报3,348.94点。(完)