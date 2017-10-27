汇市一周综述：欧洲央行“鸽派收紧”欧元急挫 美联储主席人选好事多磨

路透北京10月27日 - 本周诸多因素牵动市场神经：美联储主席人选猜想、欧洲央行政策会议、美国总统特朗普税改进展，以及欧洲政治局势。

资料图片：2015年3月，欧元和美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

美元本周整体持坚，日本周日大选结果无悬念，间接推动美元/日圆触及三个月高位，特朗普可能倾向让偏鹰派泰勒担任美联储新主席的消息，抵消了共和党内讧消息的影响，提振美元走强。

欧元先涨后跌，周四欧洲央行决议之前，尽管市场因西班牙、意大利等政治面因素承压，不过凭借对央行削减量化宽松计划的预期，仍持于一周高位附近。但欧洲央行鸽派立场一亮，欧元急跌，兑美元录得16个月最差单日表现。

英镑走势则犹如坐过山车，英退及英国央行政策不确定性的打压贯彻始终，周三因英国公布的GDP数据表现强劲，超出市场预期，英镑大涨一度升至九日高点，奈何后劲不足，在欧元大跌后也随之下挫。

下周看点尤其多。日本央行、美联储、英国央行均将召开政策会议。美联储主席人选有望尘埃落定，美国税改方面或许会有新动作，还有多位地方联储总裁讲话。数据面有美联储最看重的通胀指标--个人消费支出(PCE)物价指数、以及美国非农就业数据、欧元区第三季GDP、包括中国在内很多国家的制造业、服务业PMI等。

日本首相安倍晋三领导的执政联盟在上周日的选举中大胜，意味着以超宽松货币政策为核心的“安倍经济学”增长策略将会延续。美元/日圆触及三个月高位。为此大和证券分析师Yukio Ishizuki解读称，“削弱日圆的是日本央行政策相关担忧缓解，而非市场对推出新的财政刺激措施抱有希望。”

美元走势的另一个关键点是美国总统特朗普将任命谁出任美联储下任主席。从周一特朗普说的“非常，非常接近” 做出决定，再到他周二与参议院共和党人共进午餐时探口风，知情人士透露与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，然后美国政治新闻网站Politico援引消息人士称，人选只剩美联储现任理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。而部分人士认为如果泰勒当选，则将加快美联储升息步伐。泰勒支持采用一种以法则为基准的方法来制定利率。美元因此大受提振。现任美联储主席叶伦的任期到明年2月。特朗普料在11月初出访亚洲之前做出决定。

美元曾短暂受抑，因CNBC援引美国参议院共和党领袖麦康奈尔的一位助理报导称，三位共和党参议员可能不支持共和党的税改议案。不过众议院议长莱恩称，希望众院能在11月23日美国感恩节假期之前通过共和党的减税法案，呼应了特朗普希望党内加速在年底前通过税改方案的呼吁。CNBC报导称，共和党人计划在11月1日公布其税改法案；在此之前，预计众院将在下周四就参议院通过的预算案进行投票。

**欧洲央行“鸽派收紧”，欧元大跌**

欧洲央行周四向抽走欧元区宽松资金迈出了一小步，但承诺将在未来数年继续维持刺激举措，甚至保留了逆转政策的可能性。部分投资人将之形容为“鸽派收紧政策”。这种小挪步让决议前处一周高位、对央行缩减量化宽松(QE)期待满满的欧元因此急跌至三个月低位。西班牙加泰罗尼亚局势以及意大利政治面因素也给欧元带来压力。

“今日的决定是向非常缓慢地退出欧洲央行危机模式真正迈出的一小步，但肯定不是会给市场造成巨大震动的180°大转弯。”ING分析师Carsten Brzeski表示。

“事实上，欧洲央行让逐步撤走刺激举措的决定看起来尽可能地温和，因为通胀仍然疲弱，未来升息的行动可能晚于我们的预期，”Nordea的经济学家Tuuli Koivu说。并称“欧洲央行首次升息的时间可能晚于我们之前预计的2019年第一季，从本质上讲，首次升息只是走走过场，不会给经济带来任何实质性的影响。”

**英镑压力难消减**

英退及下周英国央行政策会议决定的不确定性令英镑承压，一度跌向两周低位。

不过周三公布的数据显示，英国第三季经济增长意外加速，较前季增幅强于预期，巩固市场对于英国央行将在下个月升息的预期。英镑/美元最高涨至九日高点。

但重压难消，GDP数据带来的信心提振周四基本消退，在欧洲央行会议过后，更是随欧元跌落。围绕英退谈判进展的担忧继续令英镑承压，对于政府策略细节的困惑加剧不确定性氛围。

**加元、澳元同病相怜**

加拿大央行周三一如预期维持利率不变。还在政策声明中两次提到加元走强，称通胀明年升至2%的时间要比之前预计的略晚一些，出口增长也将略微放缓，因加元近期升值。加元兑美元触及逾三个月低点。

澳元下滑主因澳洲第三季CPI较上年同期增长1.8%，不及市场预估的增长2.0%。这是澳洲核心通胀率连续第七个季度低于澳洲央行设定的2-3%的长期通胀目标区间，加强了央行将利率维持在1.5%的当前纪录低位的可能性。

“有鉴于当前低迷的通胀水平，澳洲央行可能会希望澳元能大幅贬值，”德国商业银行策略师在一份研报中写道。“要实现只有两个办法：要么押注美联储会通过延续升息周期强化美元，要么从自己做起，放松本国货币政策，与当前多数央行背道而驰，从而主动令澳元走贬。”

新兴货币多数时间受抑，等待外部消息刺激。韩元受本国第三季GDP提振大涨触及八周高位。人民币波动依旧参考国际美元波动，而短期美元指数缺乏方向，人民币料延续宽幅波动。(完)