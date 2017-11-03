汇市一周综述：美联储12月升息在望 英央行“温柔加息”重挫英镑

路透北京11月3日 - 本周尾段重大事件轮番登场：美联储政策会议、美联储主席人选、英国央行会议、美国众议院发布税改议案以及周五将公布的美国非农就业报告。

2017年6月13日，美元、加元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Dado Ruvic

美联储会议一如预期决定维持政策不变，并表明12月仍升息在望。接着美联储下任主席人选尘埃落定，正如之前主流媒体报导的那样，鲍威尔被提名为继任者。由于结果并未出乎意料，美元反应不大，虽然美元在税改议案公布后下滑，但本周一直在窄幅区间波动。

英国央行也如期启动逾10年来的升息，不过表示未来仅会“渐进”加息，这种“鸽派”升息立场，加上总裁卡尼会后所表达的对退欧不确定的担忧，打压英镑录得约一个月最大单日跌幅。

展望下周，特朗普开启长达12天的访问亚洲之旅，届时各方在地缘政治局势、贸易等问题上的立场将备受关注。央行方面，澳洲、新西兰等国家还将公布利率决议，还有数位重量级央行官员的讲话，可望带来一些经济面和政策面线索。经济数据方面，可重点关注多国CPI、工业生产、贸易收支数据等，从中一窥经济增长前景轨迹。

**美联储12月有望加息**

美联储本周决定维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，同时淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示12月再度升息在望。在近期强劲数据和升息预期的支撑下，美元当日上扬。

美联储在声明中重申，通胀将在中期内回升至目标的预期，强调失业率进一步下滑；并称从10月开始削减4.5万亿美元资产负债表的计划在进行当中。目前美国金融环境宽松，支撑了升息不会导致当前经济强劲增长势头放缓的观点。

BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。“随着该信息开始在市场中传播，这将有利美元。”

根据CME Group的FedWatch程序，联邦基金利率期货走势显示，美联储12月加息的机率高达约98%。

**鲍威尔将任美联储掌门人**

特朗普周四宣布提名美联储理事鲍威尔出人下一届联储主席，打破先例没有让叶伦连任。这一提名确保了美联储货币政策的连续性，意味着联储仍处于多次加息轨道上，缩表计划也将继续推进。不过该提名还需通过参议院确认这道最后关口。由于市场之前早已流传这一风声，所以消息公布后美元此反应平淡。

金融市场一般认为鲍威尔不利于美元，因为他支持逐步升息，不赞成更激进的行动。不过长期而言，投资者和分析师认为，鲍威尔接任FED主席一职对美元可能没有起初想象的那么不利，甚至认为鲍威尔在货币政策上的立场较叶伦稍偏鹰派，这对美元的支撑作用要大于叶伦的政策。

“事实上，鲍威尔投票支持叶伦并不代表他会和叶伦一样温和，”梅隆资本驻伦敦的全球投资策略师Jason Lejonvarn说道，事实上，鲍威尔之前的言论显示他并不赞成进一步宽松。

在美联储之外，投资者还高度关注美国税改进展。众议院共和党人周四公布了耽搁已久的税改议案，以兑现总统特朗普大幅减税的承诺，而特朗普能否取得首个重大立法胜利，还要看国会激烈角逐的结果。分析师表示，这份税改提议不太可能获得足够多议员的支持，也不可能给美国经济造成显着影响。美元当日因此下跌。

**英国央行“鸽派”升息**

英国央行启动逾10年来首次加息，但表示在英国为退出欧盟做准备之际，未来进一步加息仅会是“渐进的”。而投资人对其加息并不买账，英镑指数创下五个月来最大跌幅，因为投资人更关注央行对未来升息前景的审慎立场。

2016年公投退欧后，英国经济增长在今年大幅放缓，而且退欧谈判进展仍面临诸多不确定性，所以许多经济学家质疑现在升息是否明智。但央行总裁卡尼担心，英国退欧会加剧生产率增长乏力的状况，并使经济更加倾向出现通胀。他并指出，退欧谈判可能将是英国央行决定下次利率行动时最重要的考量因素。

“现在加息有点赌博的性质，因为经济仍然磕磕绊绊，而且没人知道脱欧的骰子会呈现什么结果，”瑞银财富管理分析师Dean Turner称。

目前英国央行处于两难境地，一方面，英镑贬值推动通胀上升，另一方面投资和消费者支出均减弱，拖累经济增长。一些投资人和分析师还认为，英国退欧的不确定性和国内经济基本面短板或阻碍其未来升息周期的计划。

摩根大通策略师称，市场目前预期英国央行会在5月前跟进升息，明年年底前第三次升息的机率为50%。但鲜有人认为，英国央行在首次行动后会匆忙行事。 (完)