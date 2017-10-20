汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点

路透北京10月20日 - 美联储下任主席之位花落谁家？这一猜想主导本周美元走势。周初有报导称特朗普青睐比叶伦更为鹰派的斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席，引发美元兑日圆升至两周高位。之后又有报导称特朗普倾向于提名美联储理事鲍威尔，美元随之走软。接着美国参院通过预算计划，可能有利推动税改，激励美元周五上扬。

资料图片：2016年1月，北京，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

新西兰元周四创近一年最大单日跌幅，周五续跌至五个月低位，因市场担忧新组建的工党执政联盟对移民和外资的立场会比当前的中右翼政府要严苛。新西兰元本周以来已下跌2.4%，恐将创下2016年12月以来单周最大跌幅。

未来一周重要事件包括周日日本众议院选举，中共十九大闭幕后将召开一中全会确定新一届中央政治局常委，以及欧洲央行和加拿大央行政策决议。数据面重点关注美国和英国GDP、日本CPI以及多国制造业、服务业和综合PMI。

美国参议院周四以51票对49票的投票结果批准2018财年预算案，这将为共和党在不需要民主党支持的情况下推进减税措施铺平道路。美元兑日圆周五在亚洲时段应声上涨0.5%，美债收益率亦上升。

新西兰元周五跌至五个月低位，因市场担忧新组建的工党执政联盟对移民和外资的立场，会比当前的中右翼政府要严苛。工党曾表示希望把就业加入央行职责，或标志着新西兰央行将发生重大转变。

此消息打击新西兰元大跌1.7%，创2016年年中以来盘中最大跌幅。新西兰元兑美元周五进一步跌至0.6971美元，为5月以来最低。

新西兰元本周以来已下跌2.4%，恐将创下2016年12月以来单周最大跌幅。

**谁将担任美联储下任主席？**

美元兑日圆及欧元周五上涨。市场近期焦点放在谁将担任下任美联储主席、周末的日本选举，以及中国正在召开的中国共产党第十九次全国代表大会。

美元周四在亚洲早盘最高升至113.095日圆，为10月6日以来高位。此前有报导称特朗普青睐斯坦福大学教授泰勒出任下一任美联储主席，外界认为他比叶伦更为鹰派，这支撑美债收益率上涨，进而带动美元走高。

美联储下任主席候选人包括现任主席叶伦、白宫国家经济委员会主任柯恩、前美联储理事瓦尔许、美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒。

周四纽约尾盘美国政治新闻网站Politico报导，特朗普倾向于提名鲍威尔担任美联储主席。受该消息影响，美国公债收益率回跌且美元走软, 欧元周四一度升至1.1858美元，为上周五来最高。

市场认为，鲍威尔的政策立场没有像瓦尔许和泰勒那么鹰派。美国财长努钦也看好鲍威尔。

美国白宫发言人称，总统特朗普将在“未来数日”公布美联储主席人选的决定。

特朗普将在11月3日出访亚洲，预计他会在出访前宣布提名人选。

三井住友银行驻新加坡资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示，在特朗普作出决定之前，交易员都不愿在一个方向上过多押注。

**日本选举**

日本将在周日举行大选，在此之前的不确定性，可能令美元兑日圆涨势受限。

多数民调显示，日本首相安倍晋三的执政联盟有望在周日的大选中赢得大约三分之二的多数优势，将带动政治及汇率方面继续保持稳定。

“可以确定，在日本选举出现意外的可能性很小。但投资者对去年的英国退欧公投和美国总统大选记忆犹新，因此目前出现了围绕选举的更大的不安，”Sony Financial Holdings驻东京外汇分析师Kumiko Ishikawa称。

**中共十九大和欧洲央行会议**

中国共产党第十九次全国代表大会于10月18-24日在北京召开。十九大闭幕后，将召开十九届一中全会，之后新一届中央政治局常委将同中外记者见面。

人民币兑美元即期周四继续震荡收跌，受实需购汇和经济数据的打压，中共十九大期间未见明显干预。短期人民币料延续宽幅波动，但在6.7附近有阻力。

欧元走势的一大关注要点为欧洲央行下周召开的政策会议。

在欧洲央行会议前，投资人摆脱西班牙政治不确定性影响。

路透调查显示，欧洲央行10月26日料表示其将在1月开始缩减每月资产购买规模，从600亿欧元降至400亿欧元。(完)