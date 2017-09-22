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汇市一周综述：美联储打响缩表第一枪 中国信用评级遭调降
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2017年9月22日 / 凌晨5点53分 / 1 个月前

汇市一周综述：美联储打响缩表第一枪 中国信用评级遭调降

整理 李婷仪

3 分钟阅读

资料图片：2016年1月，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透台北9月22日 - 美联储(FED)的决议一如所料，维持利率不变且宣布10月开始缩表。金融市场事前已有所预期，基本上没有太大惊奇。在联储后议后路透所做的调查显示，华尔街初级交易商认为美联储将在12月再次升息，资产负债表将降至3万亿美元。

量化宽松(QE)货币政策就此行将落幕。全球其他国家虽因各有烦恼，无法立刻复制美联储行动，但QE淡出舞台已是大势所趋，各家央行决策者不得不思考收紧政策路径，接下来，谁将接力缩减刺激举措？

周四标普下调中国主权信用评级，称长时间的强劲信贷增长提高了中国的经济金融风险。虽然标普此次调降使得其对中国的评级与穆迪和惠誉相同，但鉴于中共十九大将在几周后召开，此次调降的时机颇令人意外。

展望下周，重磅数据将相继登场，有英国GDP、美国第二季GDP终值和美联储看重的通胀指标PCE物价指数。日本德国均将公布CPI、中国工业经济效益月度报告等。

此外，多位央行巨头，包括美联储主席叶伦、欧洲央行总裁德拉吉在内都有演说安排。新西兰央行将公布利率决议。

**美联储打响缩表第一枪**

美联储维持利率不变，并且将于10月开始缩减约4.2万亿美元的公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合，最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元。

尽管近期通胀低迷，但美联储料仍在年底前再升息一次。联储主席叶伦在会后记者会上称，今年通胀下跌的原因仍是个谜，美联储随时准备在必要时调整利率前景。

联储决议发布后，金融市场几乎未受影响。虽然美联储的最新政策立场大部分被视为强硬，但也将其预估的长期“中性”利率从3.0%再次下调至2.75%，反映出对整体经济活力的担忧。

“美联储可能坚持2017年再升息一次以及2018年升息三次的意图。但是联储也下调了长期利率预估，这导致美债收益率曲线趋平，在一定程度上减缓了美元兑日圆的涨势，”大和证券资深外汇策略师Yukio Ishizuki表示。

市场对美联储的反应相当直接，短券收益率的升幅大于长券收益率。债市投资者认为，低通胀和低增长的情况将会持续。美债收益率曲线因而趋平，30年期与两年期美债收益率利差缩至近两个月最窄，距离近10年最窄纪录不远，连带地也牵动了市场对美元后市的看法。美元指数很快地就从两周峰值走下坡。

“不错，美联储是告诉大家，将会继续收紧政策，但欧洲央行、加拿大央行，甚至英国央行现在也告诉大家，它们将开始将政策正常化，”Wells Fargo Securities汇市策略师Erik Nelson说。“这与一两年前的情况形成显明的对照，当时美联储是唯一收紧政策的央行。”

安联分析师Charlie Ripley则指出，美联储向市场传递了些许鹰派的讯息，即货币政策正常化已经全面展开。他说：“不过美联储内部有很多空缺，委员会构成可能会发生变化，特别是考虑到叶伦主席的任期明年2月到期，所以我认为，在看待这次的声明时应该有所保留”。

**欧洲央行缩减刺激举措？**

欧元区经济连续17个季度增长，有助欧洲央行缩减刺激措施。不过，消息人士对路透表示，决策者对于是否在10月政策会议上敲定结束印钞计划的明确时间看法分歧，他们很有可能至少保留在2018年延长购债操作的选项。

消息人士称，欧元持续强势打压了通胀，导致决策者看法分歧。德国等北方富国为首的鹰派准备缩减2.3万亿欧元的购债计划，但鸽派只是希望缩减每月购债规模。这样一来，官员们可能在10月26日的会议寻求妥协，不会确定购债操作的结束日期，或将推迟至12月再做决定。

**英国央行跃跃欲试升息**

英国央行总裁卡尼在国际货币基金组织(IMF)的演说中表示，英国脱欧或将在短期内损害英国的增长前景幷且推升通胀，因英国要调整适应脱欧后的日子。

他还重申英国央行可能很快就要升息的讯息。不过由于卡尼在央行利率行动时间方面欠缺明确评论，他讲完话后英镑下跌。

路透调查显示，近三分之二的受访分析师目前预计英国央行将在11月升息，但四分之三的受访者认为那时候升息不是正确时机。

本周牵动英镑的更大因素是英相特雷莎·梅是否软化退欧身段。她周五稍晚将发表演说，部分媒体披露她将称英国愿在退欧过渡阶段支付200亿欧元换取单一市场准入等关税优惠。英镑由跌转升，逼近去年6月退欧公投后最高水平。

**标普调降中国评级*

标普将中国长期主权信用评级从“AA-”下调至“A+”，称因数年来为实现政府的经济增长目标而实施的信贷刺激，令中国面临控制由此滋生的金融风险的挑战。

虽然对中国信贷持续强劲增长的担忧近几季加剧，但中国上半年GDP增长6.9%的增速超过预期。一些分析师称，下调评级不会对金融市场产生太大影响。

“这一决定已不是新鲜事，降评后标普对中国的评级与惠誉及穆迪相同。此举对金融市场的影响将非常有限，”瑞穗银行驻香港亚洲外汇策略师Ken Cheung表示。“对于那些投资人民币计价债券的投资者而言，他们更关心的是对人民币的预期。下调评级的决定对资本流入的影响可能也有限。”

根据国际清算银行(BIS)数据，8月人民币实际有效汇率指数续升0.54%，名义有效汇率指数升0.41%。实际有效汇率上升代表本国货币相对价值上升，下降表示本币贬值。(完)

审校 屈桂娟

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