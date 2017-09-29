汇市一周综述：升息及税改憧憬下美元翻身 欧元遭双重打击

路透台北9月29日 - 本周美元为汇市大赢家，预料将创下今年以来周线最大涨幅，一方面是因为美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦再度确认美国升息前景，另一方面则是共和党议员准备在国会推进税制改革的实际立法，利差扩大及经济获得刺激的预期心理在本周同时迸发，令美元受到追捧。

同一时间欧元则是面临双重利空，其一是德国大选结果预示,欧元区的进一步整合工作恐将窒碍难行，并凸显欧洲统合处于同床异梦的窘境，其二则是欧洲央行总裁德拉吉一席不要匆忙调整政策的警语，让货币政策紧缩预期降温，这些因素令欧元兑美元跌至逾一个月来最低，与年内高点相较最多挫跌逾3%。

在亚洲方面，日本首相安倍晋三如预期解散国会，宣布在10月22日举行大选，准备掌握近期民调回升之势保住在国会的多数席次，然而人气甚高的东京都知事小池百合子成立“希望之党”，甫成立就吸纳了最大在野党民进党，对安倍执政联盟构成挑战。在政局堪虑情形下，日圆本周也站在弱势的一方。

朝鲜情势影响市况的程度虽然逐渐减轻，但也不容忽视。美军轰炸机上周末飞至朝鲜东部附近，被朝鲜视为宣战行为，平壤是否有后续反应值得观察。而时间又逢月初，美国将公布重量级的非农就业报告，届时各界将观察9月两大飓风对就业市场的冲击，评估其对于年底前整体经济的影响。

**美联储主席确认升息立场**

美元指数周五午后升至93.15，较上周五上涨逾1%，有望创下12月以来周线最大涨幅。本周美元主要有两大利多，其一是美联储主席叶伦再度重申逐渐升息的必要性，带动美国公债收益率大涨，拉大与其他国家之间的利差，其二则是特朗普的税改计画已经在国会有了眉目，令市场憧憬减税后带来的刺激经济效应。

叶伦表示，“联邦基金利率不逐渐进一步温和上升，那么就业市场最终有可能过热，或许未来还将带来通胀问题，而且这个问题恐怕难以在不引发衰退的情况下解决。 ”她并称，“维持货币政策不变直到通胀回升至2%，这是轻率的做法。”她的谈话显示叶伦虽然存疑，但仍将循序渐进推动升息。

纽约汇丰证券的首席美国分析师Kevin Logan表示，“采取循序渐进的方式意味着，即便他们在通胀问题上判断失误，也不会犯下大错。这就是他们试图传达的信息。”

在税制改革方面，共和党本周提出了改革美国税制的计画，企业税率将从35%降至20%，小企业税率从39.6%降至25%，个人最高税率从39.6%降至25%。但在展开实际的税改立法之前，参众两院将必须采取一项2018财年的预算决议，当中包括了一称之为“协调”的程序工具，如果共和党打算无需奥援下在参议院推动税法法案，该程序是至关重要的。

众院预算委员会主席、共和党籍的Diane Black周五告诉路透，她预计该议案会在10月5日的投票中获得通过。共和党人计划在1月前让税改法案完成签署成为法律。独立分析师则认为，共和党或许能在2018年上半年的某个时点完成立法。

**欧元面临双重挫折**

德国大选于上周末落幕，虽然默克尔一如选前预期保住总理大位，但由于保守阵营支持率流失过多、极右派政党窜起成为第三大党、大执政联盟盟友拒绝再次携手，默克尔可能面临主政以来最艰难的局面，因为她仅剩的两个可能的执政伙伴--对企业友好的自由民主党和提倡加强监管的绿党--在移民、税收、环保和欧洲议题方面均意见相左。组建这样的联盟需花费数月时间，因在国家层面上还从未有过三方结盟组建政府的先例可循。

ING经济学家Carsten Brzeski指出，“若结果不佳，会令默克尔成为跛鸭的速度比国际观察人士及金融市场认为的快得多。”

此外，欧洲央行总裁德拉吉指出，汇率波动是不确定性的源头之一，需密切关注，并称欧洲央行政策仍需保持“充分的”宽松度，因为在时机不成熟的情况下匆忙升息，可能导致之前的努力前功尽弃。该行首席经济学家普雷特则是表示，欧洲央行决策者今年秋季将讨论政策措施的重新调整，而非退出刺激措施。

这些措辞被解读为对欧元近期涨势的警告，也被视为是在淡化紧缩货币政策预期心理。欧元在德国政局及欧洲央行警语两大利空冲击下触及逾一个月低位，与年内高点相较一度下滑3%。

另外值得注意的是，西班牙加泰罗尼亚地方政府将于10月1日举行独立公投，当地紧张情势温，西班牙政府表示，警方将接管加泰罗尼亚的投票站，以阻止当地计划进行的独立公投。

**安倍孤注一掷**

日本首相安倍晋三周四解散众议院，预定在10月22日举行提前大选，利用本党支持率上升和反对党内部不和的机会谋求连任。不过广受欢迎的东京都知事小池百合子所筹组的新政党马上吸纳了主要反对党民进党的势力，对安倍发起挑战，资深独立政治分析师Minoru Morita表示，“安倍的豪赌可能爆出巨大意外。” 摩根士丹利策略分析师在每日报告中指出，若日本执政权易手，可能影响国内风险偏好及日圆。

展望未来一周，虽然美联储主席叶伦已表达立场，但下周多位美联储官员的谈话以及当局最关切的非农就业报告仍将是关注焦点。此外，朝鲜半岛紧张局势虽然影响力日渐衰弱，但仍不能排除擦枪走火的可能，须留意中国十一长假期间平壤当局是否有进一步表态。(完)