汇市一周综述：美元全年料贬逾9% 创14年来最大跌幅

整理 龚芳

资料图片：2016年1月，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透台北12月29日 - 全球金融市场周五在欢乐的派对气氛中为2017年收官。回顾今年，全球经济增长回暖，提振了企业获利和大宗商品价格；而通胀温和，则令各大央行维持宽松货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数连续三周周线上涨，年内上扬33%，距离十年高位仅一步之遥。铜价及金价有望分别创下2009年及2010年来最佳表现，美国油价则攀至2015年中以来高位。

然而，美元多头的运气就没那么好。今年初时市场普遍预计，在美联储准备进一步升息之下，美元可望一路挺升。但事实证明，即使美联储兑现升息三次的承诺，美元仍未受益。美元指数目前报92.6左右，今年以来下跌超过9%，恐将创下2003年以来最大全年跌幅。

欧元为今年表现最佳的货币之一，目前接近一个月高位，年内上涨近14%。而日本央行虽维持超宽松货币政策，美元兑日圆仍有所回落，年内下跌3.5%。

展望下周，全球主要国家将相继发布12月制造业及服务业采购经理人指数(PMI)等数据，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)周三将发布的12月政策会议纪录和周五出炉的12月非农就业报告亦备受各方瞩目。

**美元指数全年跌逾9%**

全球股市今年硕果累累，美元表现则相形失色。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数全年上扬33%，距十年高位仅一步之遥。而美元指数年内跌逾9%，将创2003年以来最大年度跌幅。

尽管美国经济扩张，美联储收紧货币政策，且美国通过税改法案，美元今年仍告挫跌。朝鲜半岛紧张局势、俄罗斯干预美国大选丑闻及美国低通胀，料持续令美元承压。

“美联储和欧洲央行准备在2018年让政策正常化，但因通胀忧虑有限，货币波动可能受抑，”三井住友资産管理公司的策略师团队称。

该团队指出，“与朝鲜和中东相关的地缘政治风险，以及英国退欧谈判和美国期中选举构成的政治风险，在2018年都颇值得关注。”

许多机构投资者年底结账，此类活动将令美元承压。

“美元空头正在发动2017年的最后一击，这也许预示着2018年的走势，”OANDA亚太交易主管Stephen Innes称。

**美元兑日圆走贬**

尽管日本央行致力维持超宽松货币政策，美元兑日圆年内仍下跌3.5%。

新加坡大华银行外汇策略师Peter Chia称，货币政策趋同明年可能打压美元，除美联储外的其他央行要么脱离货币刺激措施，要么开始升息。

“我认为日本决策者希望提早让市场为政策变化做好准备...明年发出的信号可能更爲密集。”

他表示，日本央行可能2019年才会真正收紧政策，预估到3月底时美元可能跌至108日圆。

**欧元表现亮丽**

欧元今年表现抢眼，年内上涨13.5%，为2003年以来最佳年度表现。法国大选让市场松了口气，外界预计欧洲央行将让货币政策正常化，加上市场对德国和西班牙政治情势平静以待，均提振欧元走势。

意大利3月4日将举行大选一事，早在市场预料之中，欧元反应平平。意大利选举料将産生悬峙国会，幷可能导致意大利市场波动。除了意大利3月大选等政治因素外，欧洲央行如何缩减大规模货币刺激措施，也是欧元明年将面临的一大关键因素。

**人民币创逾三个半月新高**

人民币兑美元即期周五续随中间价上行，幷与中间价一起刷新逾三个半月新高。交易员指出，近期美元指数频频下行，加上临近元旦假期市场流动性不佳，双边点差较大，波动性亦较平日高，跨年前后人民币料延续宽幅波动。

他们指出，美元指数全年未见像样反弹，疲软走势大大缓解市场购汇意愿；而2月份有春节长假，3月份有两会召开，人民币一季度表现最大的不确定在于美元会否反弹。

今年按中间价计算的人民币兑美元累计升幅超过6%，一改过去三年连跌走势，幷创出九年来最大年度升幅；交易员称，理性看待年度表现，如果放到较长时间跨度看，人民币弹性越来越高，逐渐向成熟市场货币靠近。 (完)