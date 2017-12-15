汇市一周综述：美联储一如预期加息 比特币在质疑声中疯涨

整理 李春喜

2017年11月6日，比特币代币和美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

路透北京12月15日 - 本周央行会议密集，美国、欧洲和英国以及瑞士等央行悉数召开政策会议。最令人瞩目的当属美联储会议。外界认为这次会议升息几乎是板上钉钉的事，因此把关注重点放在联储对于来年升息路径的预测上。美联储周四如期升息，并维持对明年升息三次的预测不变，令寄望加快升息步伐的人士感到失望，引发美元下跌。

欧洲央行周四维持利率不变，但上调了欧元区经济增长和通胀率的预估。值得关注的是，央行总裁德拉吉无视一些同僚的反对，继续承诺只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。英国央行周四也维持利率不变，称上周退欧谈判取得突破，降低了英国无序退欧的风险。

上周末登陆期货市场的比特币，本周虽然遭遇了交易所宕机、黑客攻击以及政府机构的质疑，但依然暴涨不误，周二创下17,300美元的纪录新高。

下周将临近圣诞节，数据和经济事件略显清淡。重要数据包括美国和英国的第三季GDP终值，美国个人支出和耐久财订单等。央行的动向方面，日本央行周三将召开政策会议，澳洲央行将发布会议记录，美国明尼亚波利斯联储总裁将发表讲话。

**美联储如预期加息，来年升息前景令人失望**

上周五美国公布的11月非农就业数据令人惊喜，展现出经济健康增长的画面。

市场已经笃信美联储会在本周会议上升息，因此良好的经济态势使得一些人士预期联储会增加对明年升息次数的预测。但美联储如期上调利率，却维持明后两年各升息三次的预测不变，这令美元在会议之后承压。

新加坡Oanda亚太区交易主管Stephen Innes表示，此前一些市场参与者一直在猜测，美联储可能把明年的升息次数预期提高至四次。

此外美国税改法案在国会的进展也成为牵制美元走势的一个因素。美国国会共和党议员周三就税改立法达成一致，提振了美元，但周四传出在修改法案方面又起争议，拖累美元走低。

议案中的细节还不得而知，最终版本可能最早周五正式公布，并于下周在两院举行决定性投票，议案的进展料将影响美元走势。

**德拉吉不顾反对，坚持向经济注资**

欧洲央行周四宣布维持利率于纪录低点不变，坚持明年的资产购买计划，并上调了经济增长和通胀率的预估。

德拉吉无视一些同僚的反对意见，坚持此前承诺，称只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。消息人士表示，一些决策者要求央行暗示资产购买计划有可能发生变化，但这种呼声被轻松回绝。

几位官员希望央行暗示，如果欧元区通胀继续加速，央行可能调整其宽松货币政策承诺。他们的建议包括，不再承诺继续购债直到通胀接近欧洲央行目标，或者如前景恶化，有可能增加购债。但更多官员选择只是重申欧洲央行的计划，即维持购债至少到9月，并且在此之后的一段时间内将维持利率在纪录低位。

德拉吉在记者会上说，“现在谈论改变我们提供的货币政策支持，还为时过早。”这让市场深信该行不急于缩减刺激政策，央行的立场打压欧元下跌。

**比特币在质疑声中继续疯涨**

比特币于上周末登陆期货市场，周一在首日交易中飙涨超过17,000美元大关，周二创下17,300美元的纪录新高。

但数字货币钱包最大提供商之一的Coinbase却因访问量太多不堪重压，导致逾1,000万客户中很多人动不了资金。

对比特币的质疑之声也从未停息。路透报导，韩国方面将考虑对虚拟货币交易的资本利得征税，政府将禁止未成年人开设虚拟货币交易账户。韩国官员称，相关部门在磋商是否应规范比特币交易。

澳洲央行总裁洛威称，对虚拟货币的痴迷更像是一场“投机狂潮”。他说，“若从纯支付工具的角度来讲，比特币似乎对那些想在黑色或非法经济中做交易的人更具吸引力，而非日常交易。”

据路透技术分析，比特币可能突破17,304美元阻力位，升至17,861-18,419区间，这是自12月9日低点12,701的预测五浪周期的第三浪。(完)