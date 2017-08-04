汇市一周综述：美元欧元冰火两重天 “超级星期四”后英镑受挫

路透北京8月4日 - 汇市两大巨头美元和欧元本周上演冰火两重天剧情。华府政治动荡，美国经济数据表现平平，使得市场怀疑美联储年内是否升息，这些因素联袂发威，让美元没有招架之力，美元指数一度触及15个月低点92.548。

相比之下，欧元则是顺风顺水。美元疲软本身就为欧元送来东风，欧元区表现靓丽的经济数据更是锦上添花，加上又有欧洲央行将采取鹰派立场的预期护法，欧元一路保持强劲势头，一度触及2015年1月以来的最高水准1.1909美元，上攻1.20美元关口似乎指日可待。

英国央行在“超级星期四”再度按兵不动，同时还下调了经济增长、通胀和薪资预估。不过，该央行重申升息不会被排除在外。受此影响，英镑当天下滑，兑欧元一度急挫近1%至九个月低位。

重量级的美国非农就业报告将在今日晚些时候发布。未来一周，经济数据相当密集，包括多国将陆续发布CPI等数据。经济事件方面，美国多位地区联储总裁将出席不同活动并发表讲话，新西兰央行和菲律宾央行还将召开会议。

本周伊始，刚上任不久的白宫通讯联络主任斯卡拉穆奇离职，显示华府政治方面继续动荡。与此同时，经济数据表现平平，颇受美联储青睐的核心PCE物价指数没有显示多少通胀迹象，使得美联储政策前景变得不确定。这些因素让近来本就颓废不堪的美元只能继续低位蛰伏。

其后，随着投资者解除对美元的空头押注，加上美联储可能在9月削减债券持仓的预期，美元获得喘息之机暂停下跌。旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国经济的强劲程度或足以支持美联储在9月削减资产负债表。此番言论暗示，美联储接近于撤走这项备受争议的刺激工具。

然而，随后出炉的ADP民间就业数据落井下石，让美元还没来得及喘几口气就又下跌。美国7月ADP民间就业岗位增加17.8万个，不及预期，令投资者在非农就业报告公布前忧心忡忡，而且还引发市场怀疑美联储会否在今年再次加息。

“服务业数据增长不及预期，暗示周五出炉的非农就业报告令人失望的可能性更大，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo说。

他表示，“这可能提高美联储升息的门槛，且令美元倾向下行。”根据CME Group的FedWatch工具，市场目前预期美联储12月加息的机率为44%左右。

与陷于水火之中的美元截然不同的是，欧元在欧洲央行将开始缩减刺激措施预期的带动下持续攀升。欧元区的经济数据更是给力，第二季经济加速增长，7月核心通胀升至四年高位，这些都让欧洲央行更有底气在秋季紧缩货币政策，欧元也因此从中受益。

路透调查显示，欧元兑美元2017年度料将录得上涨。“我们原来就预期欧元的表现会较好，现在肯定已经超越了我们的预期。投资轮动回到欧元，以及关于欧洲央行将缩减刺激的预期，无疑是一大因素，”荷兰合作银行的资深外汇策略师Jane Foley表示。

**超级星期四**

英国央行在“超级星期四”再度维持利率不变，调降了对经济成长和薪资的预测，同时还警告退欧正在打压经济。不过，该央行总裁卡尼和他的同僚向金融市场重申，未来三年加息次数或比投资者预期的稍多，可能一年内就会开始加息。

该央行称：“在未来的预测期限内，货币政策收紧的幅度，或需要比8月预测中收益率曲线暗示的幅度来的更大。”

但是，未来两年经济前景更加黯淡，加上英国还面临退欧挑战，使得市场进一步降低对英国央行接近10年来首次升息的预期。RBC Capital Markets称，利率期货走势显示，投资者已将其预期英国央行升息的时间推迟四个月至明年12月。

以上种种，让投资者没有嗅到英国央行急于升息的讯息，英镑因此走低，兑欧元触及九个月低点，最新报0.9043。

**新兴亚币**

人民币在本周早些时候火力十足，兑美元创下九个半月新高。当时一中资行交易员就曾称：“市场就跟遛狗一样，现在狗跑得太high了，收不住。”

中国经济数据表现强劲，且当局近期还通过调整人民币中间价定价模型，收紧对人民币的控制，以防止押注人民币进一步下跌的投机性行为，加上国有银行也频频卖出美元，这些因素都直接或间接地支持人民币。不过，随后人民币有些泄气，兑美元微幅下跌。交易员称，市场预期已经变化，不应期望人民币出现持续下跌。

印度央行本周将主要政策利率下调25个基点至逾六年半最低，为该央行去年10月以来的首次宽松行动，也是去年12月以来首次有亚洲央行降息。

与此同时，最新出炉的路透调查显示，假如美联储坚持收紧政策步伐，美元应该会受益，那么12个月后人民币将回吐今年录得的多数升幅，而印度卢比兑美元亦料将贬值至65.00。(完)