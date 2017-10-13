汇市一周综述：通胀隐忧令美元受抑 多重因素提振欧元

整理 王兴亚

资料图片：2015年3月，美元和欧元纸币。REUTERS/Stoyan Nenov

路透北京10月13日 - 朝鲜半岛局势一直牵动市场神经，朝鲜准备试射远程导弹的报导将美元拉离就业报告出炉后的高点。虽然10月10日朝鲜劳动党建党纪念日并未发射导弹或进行核试验，但人们担心朝鲜接下来是否做出新的挑衅举动。

美联储会议记录显示决策者在通胀问题上的分歧加剧，但许多官员仍认为今年“可能有理由”再次升息。周五稍后的消费者通胀数据会提供一定线索。

欧元区则公布了一连串乐观的经济指标，而且西班牙加泰罗尼亚未正式宣布独立，令政治忧虑略微缓解，加上对欧洲央行将很快缩减购债计划的预期，均支撑欧元。

备受瞩目的中国共产党第十九次全国代表大会将于18日在北京召开，维稳预期下人民币走势料保持稳定。

下周数据和经济事件众多，美联储多位官员将发表讲话，韩国和印尼央行公布利率决定，数据方面主要有中国、英国、欧元区的通胀数据。

美国上周非农就业报告中的薪资数据强劲，被视为通胀将可能改善的讯号，强化美国12月升息的预期，因而提振了美元。

但是俄新社援引出访平壤的俄罗斯议员报导，朝鲜准备试射远程导弹，相信射程可达美国西海岸。地缘政治紧张情势再受瞩目，为避险日圆提供支撑，协助将美元拉离就业报告出炉后的高点。

美国军方周二晚间派遣两架空军B-1B轰炸机到朝鲜半岛，与日韩战机首次进行夜间联合训练。美国海军里根号航母与日本海上自卫队一艘军舰在朝鲜半岛西南部的冲绳附近海域举行演习。朝鲜外务相李勇浩则称美国总统特朗普已经“点燃了战争的火苗”。市场将会继续留意朝鲜的举动。

美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，许多决策官员仍认为今年“可能有理由”再次升息，但多位决策者称在决定利率行动时，他们会关注未来几个月的通胀数据。

周四的数据显示，美国9月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上升0.4%，较上年同期跳增2.6%，是2012年2月来最大同比涨幅。

“PPI数据显露出一些通胀迹象，至少从生产者角度而言是这样，接下来我们将看到消费者物价指数(CPI)，”U.S. Bank Wealth Management首席投资官Bill Northey称。

“有一些令人鼓舞的初步迹象显示通胀压力正在上升，但从数据点来说，我们必须承认这将是一系列充满杂音的数据。”近几周两起飓风袭击了美国众多城市。

**多重因素提振欧元**

欧元区公布的一连串数据表现强劲，令市场越发认为欧洲央行将会在本月稍晚的政策会议宣布缩减庞大刺激政策的计划。在加泰罗尼亚未正式宣布从西班牙独立后，政治担忧也已减弱，给欧元带来支撑。

五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月26日的会议上降低每次资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

加泰罗尼亚地区领导人虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局进行对话。

西班牙首相拉霍伊周三给予加泰罗尼亚自治区政府八天时间来放弃独立，若届时该地区仍坚持独立，那么他将解除其政治自治权。此举可能加剧对立局面，但也暗示着这场政治危机或许有解决之道。

摩根士丹利策略师称，欧元料将进一步上涨，因有越来越多经济活动增强的迹象，而且在全球流动性强劲环境下，全球大型资产管理公司对欧元的持仓仍处于低配状态。

**十九大前人民币料持稳**

人民币兑美元即期本周前两天均大幅收涨，累计升幅超过600点，但随后两天小跌，尽管中间价劲升。

有中资行交易员指出，美指变化不是很大的时候，人民币对美指反应不是很敏感，中间价亦未有明显方向指引。

中共十九大召开日期日益临近，人民币升贬料均有限，难现趋势性走势。不过瑞银财富管理称，投资者应该对十九大之后的人民币再度贬值风险避险。

中国央行行长周小川日前接受财经网专访表示，中国对外开放需要继续向前推进，金融机构市场准入和金融市场开放的步伐可以迈得更大些。

他还指出，人民币汇率改革历来众口难调，争议较多，典型的有“条件论”和“顺序论”，但实践中，改革是大政治，政治家往往要从政治逻辑考虑最优排序，问题往往过于复杂、多元，最终得不出最优解。(完)