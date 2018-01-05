汇市一周综述：全球同步“制造”上升气流 欧元高飞人民币开门红

整理 李婷仪

资料图片：2016年1月，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透台北1月5日 - 新年第一周，亚洲、欧洲及美洲主要经济体相继公布强劲的制造业及服务业PMI数据，串连起跨年最强音，让人几乎忘却经济十年一变的历史轨迹。

制造业方面，2017年底欧元区工厂活动增长速度达到逾20年最快，而亚洲的表现则比较参差不齐，其中印度领先，制造业巨头中国则意外强韧；科技产品生产大户台湾也创下六年半新高。美国新订单大增，未来还有税改效应可期。

服务业也不遑多让。英、德、意、法及整体欧元区都加速前进；中国则大幅回升至三年半最高，日本、印度、香港也是优等生；美国则略逊一筹。全球经济同步增长的趋势过去一年变得明显，而且看来将会持续下去。

展望下周，多位美联储官员有演说安排。在叶伦即将淡出之际，值得观察官员们的言词会否透出新人新政的风向。企业财报季也将拉开序幕，接棒诠释经济的实质力道。

**美元穿梭云雾间**

美元在新旧年更替之际感受到下行压力，直到美国优异经济数据驱散其跨年疲态，加上美联储12月会议的会议纪录基调更偏鹰派，帮助美元稍现温和反弹。

瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文称，每年年底投资者结账引发的仓位调整，都有可能导致美元遭到抛压。“美国数据表现强劲，且美联储会议记录显示，对于减税可能给经济造成的影响，决策者的看法并不像许多市场人士预期的那么悲观。” 鉴于积极的增长前景，分析师预计美联储将在3月升息。

会议记录显示，决策者认为未来升息路径将取决于通胀和财政刺激政策。这表明美联储将继续采取缓升的做法，但如果通胀加速，可能会加快升息。民间就业报告显示美国雇主大力招聘员工，就业岗位急增，增添美联储3月升息可能性。

市场预计周五的非农就业报告将显示就业市场进一步改善。关注点是平均时薪，这是驱动通胀和薪资增长预期的主要因素。

路透月度汇率调查显示，大多数外汇分析师预测，美元的困难处境预计在2018年将会缓解，但尚未结束。

“即使美联储依据目前的计划真的升息三次，我们认为这也不足以逆转当前美元的颓势，”三菱日联金融集团汇市分析师Lee Hardman表示。

根据汤森路透Starmine的计算，在2017年所有的路透调查中，三菱日联提供的各主要货币一个月后汇率预估的准确度最高。

**欧元已经系好安全带 **

欧元区向好的乐观情绪推动欧元升穿1.20美元，逼近三年高点。在基本面支撑下，后市看好。

欧元区经济以近七年最快增长速度为2017年划上句点，得益于区内主要经济体的服务业和制造业活动加速。而且需求不断上升预示今年会有较高的起点。欧元还受到欧洲央行货币政策将在今年调整的预期支撑。

欧洲央行购债计划从今年一月开始从每月购债600亿欧元减少至300亿欧元，并以时间换取空间，以免缩减刺激过快而挫伤市场。不过经济基本面实在亮眼，欧洲央行管委诺沃特尼称，如果欧元区经济继续强劲增长，欧洲央行2018年可能结束刺激计划。

一家日系银行的资深外汇交易员称，“我环顾世界看看是否有什么奇怪的情况，有一件事让我印象深刻，那就是欧元区经济很强劲，而利率只有负0.40%。我认为这种情况终将改变，欧元将会上涨。”

**人民币新年开门红**

人民币汇率迎来新年开门红，量价齐升，即期和中间价均创近四个月新高。随着美指反弹，提振人民币客盘购汇情绪，令近期累积的人民币强势预期有所弱化，但6.51元附近部分机构选择结汇，后续仍需关注客盘动向。

2018年第一期汤森路透中国固定收益市场展望调查结果显示，1月货币政策预期依旧稳固，中国央行将继续维持基准利率和法定存款准备金率不变。1月末人民币兑美元即期汇率16:30官方收盘价预期为6.5664元。

交易员表示，人民币汇价大幅上涨或者下跌的可能性都比较小，美元指数虽然短期利好，但欧元区经济数据也非常靓丽，综合对人民币汇率的影响反而不太好说，而考虑到中国已出炉的PMI等宏观数据也好于预期，短期人民币汇率上涨空间略大。

业内人士认为，中国央行没有必要紧跟美联储“缩表”，仅提升货币市场利率就能助力管控杠杆率，上调基准利率的可能性甚微。“存准下降的可能性很大，但不是货币政策的放松，这主要跟压缩同业负债的占比有关...我的看法是基准利率不动，货币市场利率是否动取决于杠杆率的水平，”兴业银行、华福证券首席经济学家鲁政委指出。

**亚币将慢飞 **

2017年亚洲工厂活动表现强劲，但最后一个月的情况好坏不一。台湾升至多年高位，但韩国、马来西亚和印尼等工厂活动萎缩，新加坡第四季经济增长放缓，表明亚洲地区的升息步伐将缓慢而渐进。路透调查显示，亚洲货币今年料将削减2017年录得的涨幅。

韩元兑美元本周周中升至逾三年高点，尽管韩国PMI数据不佳，但整体基调温和乐观，加上金正恩对韩国伸出橄榄枝，维系韩元气势不坠。

台币继续朝升值方向挺进，创逾四年新高，但整体不脱盘整格局。台湾与韩国的央行总裁今年都将走马换将。(完)