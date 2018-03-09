汇市一周综述：特朗普关税案搅局美元不稳 德拉吉基调温和欧元失意

整理 王颖

资料图片：2017年2月，图为美元和带有欧元图案的存钱罐。REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

路透北京3月9日 - 本周汇市消息面十分热闹。德国达成联合政府协议以及意大利选举产生悬峙议会，欧元先是在德国利好消息推动下走高，之后又因意大利政局的不确定性而下滑。

美国总统特朗普征收钢铝关税一事一波三折，美元、墨西哥披索和加元等货币汇率随之起伏。

特朗普关税主张招致多方反对和批评，美国白宫国家经济委员会主任柯恩因对关税案的不同意见周二宣布辞职，在市场引起轩然大波。最终特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大。

欧洲央行摒弃了必要时增加购债的承诺，朝着退出刺激计划又向前迈进一小步。但德拉吉在记者会上承认欧洲经济增长加快的同时，也表示该地区通胀依然疲弱，且不断抬头的贸易保护主义构成风险。市场认为他的基调较偏温和，欧元受到打击。

日本央行维持政策不变，市场焦点转向黑田东彦记者会。另外，东北亚情势缓和以及中国两会也备受关注。

下周海外重大消息不多，重点关注中国两会情况和2月国民经济运行情况新闻发布会。

**欧洲三只靴子落地**

欧洲政经事件三只靴子先后落地，触动欧元投资者神经。

首先，德国周日达成组建执政联盟的协议，经过数月的不确定后，建立新政府的障碍得以扫除。默克尔最快可能在月中宣誓就职，开始第四个总理任期。一些分析师称，默克尔现在可与法国共同推进总统马克龙提出的雄心勃勃的欧元区改革计划。受此提振，欧元兑美元在周一亚洲盘曾涨至两周高位1.2360美元上方。

但紧接着落地的第二只靴子却给人带来不安。计票结果显示，周末意大利大选产生悬峙议会，疑欧和反建制党派异军突起。这无疑对欧元不利。周一欧洲交易时段欧元兑美元一度下跌至1.2269，欧元兑日圆跌0.7%至129.35日圆，为8月底以来最低。

最后是周四的欧洲央行会议。虽然该行摒弃了必要时增加购债的承诺，朝着退出刺激计划又向前迈进一小步，但市场认为央行总裁德拉吉的讲话偏鸽派。德拉吉在承认欧洲经济增长加快的同时，也表示该地区通胀依然疲弱，且不断抬头的贸易保护主义构成风险。德拉吉新闻发布会后欧元兑美元转跌 。

另据欧盟统计局公布，2017年第四季欧元区经济成长0.6%，确认去年欧元区经济以逾10年来最快速度扩张。

**钢铝关税进展左右汇市波动**

美国总统特朗普上周宣布将对进口钢铝征收关税，引燃爆发全球贸易战的担忧。之后有关各方表示反对的声浪日益高涨。欧盟称将会针对美国的关税举措立即采取报复行动，中国表示要对此做出正当和必要的反应。

白宫倡导自由贸易的重要人物—国家经济委员会主任柯恩周二因关税方面的不同意见宣布辞职。美元兑日圆一度低见105.45日圆，接近前周五触及的16个月低点。

今年拥有投票权的亚特兰大联储总裁博斯蒂克周三表示，美国钢铝关税计划及其可能招致的全球报复行动或将削弱经济增长，从而使美联储不得不放缓升息速度。

特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。关税文告公布后加元与墨西哥披索兑美元皆升值。

**东北亚局势缓和**

一位韩国官员称，对于朝鲜领导人金正恩发出的邀请，美国总统特朗普愿意在5月底前与金正恩会面。这将是朝美首脑首次会晤，标志着朝核危机可能取得突破性进展。这一消息推动美元兑日圆在周五亚洲盘上涨0.4%，至106.66日圆。

另外，日本央行周五维持货币政策不变，并维持对经济的乐观看法，突显出日本央行确信其大规模刺激计划正推动通胀率朝目标水平上升 。

中国目前正在召开的两会引起广泛关注。央行行长周小川在记者会上未评论他的继任人选。

央行副行长兼外管局局长潘功胜表示， 2017年以来，中国跨境资本流动和外汇供求基本平衡，外汇储备小幅上升，人民币汇率预期稳定，市场主体行为也比较理性，对外汇市场前期采取的宏观审慎的逆周期调控已基本退出。 (完)