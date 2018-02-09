汇市一周综述：美元今年难翻身 人民币汇率巨震

整理 杜明霞

路透北京2月9日 - 本周全球股市重挫，走势惊心动魄，美股处于全球下跌风暴的中心，标普500指数和道指均进入修正区域。随着市场冒险意愿退却，日圆和瑞郎等避险货币受到追捧。

美元在股市周初暴跌期间表现相对良好，周三时兑一篮子货币还创下逾三个月来最大单日涨幅。但本周尾段全球股市再次重挫，推动资金纷纷涌向避险货币。

美元兑日圆周五逼近1月26日触及的四个月低点108.28，料将录得1.5%的周线跌幅。瑞郎兑美元周五基本持平，交投在0.9370瑞郎，周四上涨约0.7%。

未来一周数据面消息密集，美国、英国和德国将公布通胀数据，日本、欧元区和德国的GDP数据也将出炉，投资者可从中研判各地区经济表现。另外，欧洲央行多位官员将发表讲话，可予以关注。下周尾段大中华地区进入春节假期，亚洲市场交投料清淡。

全球股市重挫，推动资金纷纷涌向日圆等避险货币。冒险意愿退场以及波动性上升，也意味着许多市场人士不得不结清当前仓位，而不是建立新仓。

“鉴于股市最近的风暴，市场参与者或将暂时削减仓位，”三菱东京日联银行外汇分析师Minori Uchida说。

美元兑日圆周五于亚洲早盘下跌至108.56日圆，逼近1月26日触及的四个月低点108.28，如果跌破该处水准，其可能开启下探2017年低点107.32之路。美元兑日圆本周料将录得1.5%的周线跌幅。

欧元表现惨淡，盘中报1.2248美元，进一步远离1月25日触及的三年高点1.2538美元。本周欧元已经下挫了1.6%，若这种情况持续到周五结束，欧元或将录得2016年11月以来最大单周跌幅。

英镑周五回吐了周四半数以上的涨幅，盘中报1.3943美元，低于周四英国央行发表鹰派评论后所及的高点1.4067，但仍高于本周低点1.3838。

英国央行周四称，和其三个月前的看法相比，利率可能需要提早调升，而且上调幅度要更多一点。

在本周市场大起大落之前，汇市原本最青睐的操盘策略之一是买进欧元以及卖出日圆，因预期欧洲央行将退出刺激举措，而日本央行则料将是最后一个退出超宽松政策的主要央行。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)上周发布的数据，投机客的欧元多仓创下纪录，日圆净空仓在11月触及近四年高位后依然高企。

**避险货币受追捧**

在经济承压时，日圆往往会受到买盘支持，因为与受赤字困扰国家相比，日本的经常帐盈余能为日圆提供保护。

全球股市和其他风险资产骤跌也提振了瑞郎买盘，周四瑞郎兑欧元升至四个月高点1.1448瑞郎。瑞郎兑美元周五盘中基本持平，交投在0.9370瑞郎，前一日则涨0.7%左右。

美国股市周四再度狂泻，盘中大幅震荡，市场确认进入修正区域，脱离持续近九年的牛市状态。

亚洲股市周五大跌，跟随美股重挫走势。

如果股市继续下滑，对避险货币的追捧可能继续。

“除开争论股市是否泡沫过大外，有一件事是肯定的：股市的定价是基于长债收益率将保持在低位这一假设。风险资产能否扛住长债收益率上升的打击，将决定外汇市场的走向，”三菱东京日联银行的Uchida说。

**人民币汇率巨震**

人民币兑美元本周大起大落，周初上扬后周四遭遇大逆转，当日暴跌1.05%，创8.11汇改次日以来最大单日跌幅，盘中一度跌至6.3550。

人民币兑美元中间价周五下跌0.59%并创13个月来最大单日跌幅，兑美元即期周五盘中报6.3246 元。

分析人士认为，近期人民币外汇市场成交相对低迷，一旦有风吹草动即可引发踩踏，预计市场情绪稳定之后，人民币料大概率延续稳中有升的走势。

**路透2月汇率调查**

接受路透访查的策略师预测，美元今年不太可能反弹，尽管预计美联储至少将加息三次。

据路透近期对近70位外汇分析师的调查，美元在未来一年兑多数主要货币预计略为走贬。美元指数预计今年底在88.7，周五亚洲早盘报90.27。

“我们对美元中期偏空的观点未变，”花旗的宏观策略及资产配置全球主管Jeremy Hale称。

欧洲央行将结束购债的预期支撑欧元。欧元一个月后料将交投在当前的1.23美元左右，六个月后料将在1.24美元，一年后或将在1.25美元。

对于英镑，调查显示，其今年的大涨走势已经完结，英国退欧相关疑虑将开始再次打压英镑走低。(完)