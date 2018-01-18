世界经济论坛下周揭幕 特朗普贸易观点料成箭靶--文件

路透日内瓦1月17日 - 根据路透周三看到的一份文件判断，美国总统特朗普下周至瑞士达沃斯参加世界经济论坛(WEF)时，他对世界贸易的看法将受到挑战。文件显示特朗普“美国优先”的立场将成为众矢之的。

这份由世界经济论坛的贸易专家群所发表，名为“贸易收支错误观念之战略简报”的文件中，并未提到特朗普的大名。但报告中对特朗普政府就国际商业的了解表达了反对看法。

“一个普遍的观点就是，一个国家的贸易收支就是该国国际商业是否成功的主要衡量指标，”报告的共同作者哈佛大学教授Robert Lawrence及普林斯顿大学研究员Yeling Tan在报告中表示。这份报告将于达沃斯的论坛中发表与讨论。

“目前该国政府正诉诸这样的理据，藉着美国贸易协定的重新协商，以及采行保护主义色彩更浓厚的政策等方式，力求缩减贸易逆差。”

特朗普抱怨了美国对中国的贸易逆差；阻止世界贸易组织(WTO)的法官任命；退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)贸易谈判；要求大幅修改北美自由贸易协定(NAFTA)，与加拿大和墨西哥形成对峙。

达沃斯的文件表示，特朗普政府认为“不公平”的贸易已导致巨额贸易逆差与就业机会流失，但以这种思维为基础的政策，最终可能让他们所欲帮助的人们受到伤害。

文件作者称其他国家和地区也出现了类似情况，但没有具体指名。

他们配以图表，展示了贸易方面想法草率的七大例证。这些图表显示进口和美国国内就业之间为“绝对正面”的关系，美国更大的贸易逆差与更快速的就业增长有关联。

第一个例证便是“贸易逆差并非好事，贸易顺差才是好事”。不论逆差还是顺差，可能都有利有弊，贸易收支具有保持国家储蓄和投资平衡的功能，而非贸易政策。

其它例证为“进口是导致制造业岗位减少的原因”、“贸易协定会令逆差增加”等。

特朗普将于1月26日在达沃斯发表演讲。与此同时，其政府则在为倒数第二轮NAFTA谈判做准备，而特朗普也考虑对钢材和铝材进口实施广泛限制，该政策针对的是中国，欧盟也有受到波及的风险。

文件称，对进口品课税会创造制造业岗位的想法是错误的。

“新的贸易壁垒会扰乱生产，令受保护行业和使用他们产出的行业在国内的就业岗位减少而非增加。”(完)