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富国银行执行长称回聘账户丑闻事件中的受害员工
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#国际财经
2017年10月3日 / 凌晨5点17分 / 15 天前

富国银行执行长称回聘账户丑闻事件中的受害员工

1 分钟阅读

路透华盛顿10月2日 - 富国银行首席执行官(CEO)Tim Sloan在预先准备的国会证词中为该行的虚假账户丑闻事件道歉，并称该行已经回聘了近2,000名辞职或被解聘的员工。

在10多年的时间里，富国银行员工在未得到客户授权的情况下，开设了多达350万个支票、存款和其他银行账户。Sloan称，其中近19万个账户产生收费。2016年9月，富国银行与监管机构就此事达成和解。

该行称，大约5,300名员工因为参与此不当行为被解聘，但更多员工是因为不能容忍这种文化而主动离开或被边缘化。

Sloan在准备周二给参议院银行业委员会的发言中称，部分员工是这起丑闻的受害者，我们欢迎他们回来。

“旧有的销售目标及压力让我们的团队员工无法正常工作，”Sloan称。“我对已经造成的伤害致歉。”

Sloan表示，已经发现了更多不合理对待客户的事件。

“我们曾预计通过这次行动发现更多问题，实际上也确实如此，”他在讲稿中称。

购车者可能在保险方面被错误地双重收费，虚假账户影响到的客户人数高于最初的预估。

Sloan表示，自去年与当局达成1.9亿美元和解之后，该行已经回聘了逾1,780名员工。

一项在富国银行董事会委员会监督下进行的跟进调查显示，该公司的员工绩效制度有问题，“给员工制造了向客户销售不想要或不需要产品的压力，某些情况下未经客户授权为其开设账户。”(完)

编译 李春喜 审校 张明钧

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