独家：美国监管方考虑是否进一步处罚富国银行违规行为--消息

路透华盛顿/纽约10月2日 - 据知情消息人士，富国银行(WFC.N)的主要监管方在考虑是否针对该行对汽车保险和抵押贷款不当收取客户费用而实行处罚。

消息人士称，针对今年夏季暴露的保险和抵押贷款问题采取什么行动，美国通货监理局(OCC)已经讨论了数周。

两位了解事情进展的消息人士称，官员们在考虑是否针对时间更早的消费者贷款问题对该行进行调查。

富国银行一年前与监管机构达成了1.9亿美元的和解协议，此前该行称旗下员工在未获客户授权的情况下开设多达210万个账户以完成内部销售目标。

经过扩大调查，上述数字在8月被上调至可能高达350万个。

据消息人士说，这家美国第三大银行已承诺消除不公平和欺诈性做法。由于监管机构的想法仍未公开，消息人士要求匿名。

他们还说，若OCC判定富国银行没有达到被称为“需关注事项(Matter Requiring Attention)”协议的要求，则该银行可能面临惩罚。

OCC发言人Bryan Hubbard说，该机构不就监管事宜置评。富国银行的一位发言人说，该银行对监管事项不予置评。

OCC可能在几周内就是否处罚富国银行做出决定。(完)